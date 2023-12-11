Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»

Роман Костомаров начал тренироваться на льду.

В январе 2023 года фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Позже из-за осложнений ему пришлось провести частичную ампутацию конечностей. Костомаров провел в больнице полгода.

«Друзья, всем привет😎 Как и обещал... Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки.

Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна.

Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (Домниной). Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях!

Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока – я дальше тренироваться», – написал олимпийский чемпион в танцах на льду.