Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров видео Фигурное катание

Роман Костомаров начал тренироваться на льду.

В январе 2023 года фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Позже из-за осложнений ему пришлось провести частичную ампутацию конечностей. Костомаров провел в больнице полгода.

«Друзья, всем привет😎 Как и обещал... Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки.

Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна.

Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (Домниной). Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях!

Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока – я дальше тренироваться», – написал олимпийский чемпион в танцах на льду.

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5 комментариев
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Капец он Терминатор. Вот это характер у мужика
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Просто несгибаемый воин.
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Роман молодец!
Это большой пример, чтобы никогда не сдаваться и идти до конца!
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Ответ Oleandra
Каждый его поход в туалет нам будут описывать? нашли героя.. не на СВО же он ранения получил.
Всё что не об СВО, не подлежит освещению в СМИ! Закон клавиатурных бухтелок принят!
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