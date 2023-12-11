«МЮ» хотел бы обменять Санчо в «Барселону» на Рафинью. Англичане понимают, что за 85 млн евро игрока не продать (Diario Sport)

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.

Английский клуб хотел бы получить полузащитника каталонского клуба Рафинью в обмен на , об этом сообщил Diario Sport.

« » намерен обменять футболиста, поскольку понимает, что не продаст англичанина за 85 миллионов евро.

Напомним, Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

провел 12 матчей в составе Барселоны в нынешнем сезоне , забив два гола при трех результативных передачах.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!