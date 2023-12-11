«МЮ» хотел бы обменять Санчо в «Барселону» на Рафинью. Англичане понимают, что за 85 млн евро игрока не продать (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.

Английский клуб хотел бы получить полузащитника каталонского клуба Рафинью в обмен на Джейдона Санчо, об этом сообщил Diario Sport.

«Манчестер Юнайтед» намерен обменять футболиста, поскольку понимает, что не продаст англичанина за 85 миллионов евро.

Напомним, Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

Рафинья провел 12 матчей в составе Барселоны в нынешнем сезоне Ла Лиги, забив два гола при трех результативных передачах.

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18 комментариев
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Ответ rigobersong
С хорошей доплатой в млн 40 можно и обменять, Санчо расцветет у Хави:))
Как Левандовски?
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Проще уволить Тен Хана,он что с Санчо что без не вывозит
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Рафа самый дубовый бразил в истории Барселоны на ряду с Дугласом, но он хотя бы пашет без мяча.
Менять на английского бездаря, который еще и ленив это косяк.
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Не знаю насчет обмена (может и имеет смысл), но с Рафиньей, как и с Кунде, Кристенсеном, можно будет расстаться за хорошие деньги пока дают. Вчерашний Савиньо из Жироны играет на порядок сильнее и толковее Рафиньи. Как раз Деку посматривает на него давно.
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Ответ Grime Font
Как Левандовски?
Левандовски уже не молодой, зато молодежь при Хави о которых до него никто никогда не слышал преуспевает
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С хорошей доплатой в млн 40 можно и обменять, Санчо расцветет у Хави:))
+12
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Странный фрукт этот Рафинья
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Неизвестно ещё кто будет тренером в этой команде в новом году , нет смысла торопиться
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За него даже 40 получить будем огромным подарком
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Рафинья очень и очень средний игрок. Я уже не могу злиться на кретинов в руководстве МЮ, которые завозят поленья, а потом не знают, куда их девать 😩
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Между ними разница в 30 млн, Рафинья стоит 60 млн, а Санчо 32 по данным трансфермаркета. Не знаю даже, что и думать, вроде Санчо талантливый бездарь, но в каком он сейчас физическом и психологическом состоянии не известно. Шанс есть реанимировать карьеру, ему всего-то 23 года
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Свечо баш на баш в Барсе сейчас разве что на Фермина Лопеса можно обменять. Очень продишивел. Плюс после того как не пошли и не отпустили в аренду Элангу прошлой зимой. Сейчас на уступки со стороны Барсы трудно рассчитывать.
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Посмотрев источник, можно посмеяться и пролистать дальше)
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С доплатой около 50 млн можно обменять Санчо в ротации лишним не будет
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Ответ John78
Барса его зп не потянет. Придется очередное понижение всем остальным устраивать
удивительно, но у Лапорта все идут на понижение ЗП) так что если вдруг захотят, и Санчо приeдет и будет играть за копейки, как Феликс)
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Ответ Universal1000
Рафа самый дубовый бразил в истории Барселоны на ряду с Дугласом, но он хотя бы пашет без мяча. Менять на английского бездаря, который еще и ленив это косяк.
Да никто его не будет менять.. только если с существенной доплатой.
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