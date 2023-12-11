Президенты стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде-2024

Главы стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде.

Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, принимающего участие в президентском совете стран Балтии в Таллине.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«Позиция МОК нас разочаровала, но я все еще надеюсь, что она будет пересмотрена», – сказал Науседа.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что решение МОК неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что еще есть время для того, чтобы заручиться поддержкой единомышленников и попытаться изменить решение МОК.

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