Президенты стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Эдгар Ринкевич Легкая атлетика

Главы стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде.

Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, принимающего участие в президентском совете стран Балтии в Таллине.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Позиция МОК нас разочаровала, но я все еще надеюсь, что она будет пересмотрена», – сказал Науседа.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что решение МОК неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что еще есть время для того, чтобы заручиться поддержкой единомышленников и попытаться изменить решение МОК.

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8 комментариев
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Упоротые русофобы конечно на Балтике
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Мок уникальная организация, два года тянуть кота за хвост, чтобы в итоге принять решение, вторым недовольны все.
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Надейтесь дальше))
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Ну, с футболом же прокатило, так что...
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надежда их компас земной
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