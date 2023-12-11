Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем нашу молодежь»

Теги ФХР Владислав Третьяк детский хоккей кино Хоккей

Владислав Третьяк высказался о том, что в России снимают фильмы про спорт.

Президент ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Я очень рад, что в последние годы снимают столько фильмов про спорт. Это и «Легенда №17», и «Движение вверх», и «Лед», и это очень здорово!

Почему? Потому что россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на этих победах, особенно в спорте, мы воспитываем нашу молодежь» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.

В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук

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11 комментариев
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Вся гос идеалогия и пропаганда держатся на победах, одержанных в прошлом веке, а так да, ничего не говорим
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Третьяк: "Это очень здорово, что мы говорим о своих победах, потому что мы скромные люди и никогда не говорим о своих победах"
Все никак не могу овладеть этим неорусским двоеречием и двоемыслием, и это сильно мешает мне влиться в ряды истинных патриотов. Что со мной не так? Кто-нибудь может мне посоветовать курсы может быть какие-то?
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как говорил главный герой в культовом мультфильме :
- ох уж эти СКАЗОЧКИ - ох уж эти СКАЗОЧНИКИ 🤷🏼‍♂️
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ХАХАХАХА
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Да и Третьяк сама скромность.

Он только у нас в Новосибирске 23 катка открыл за эту зиму!
Ну это мне по секрету брат рассказал, он в Мэрии работает. Говорит что Владислав молча почти последние деньги в это вложил. Просто Третьяк не афиширует эту помощь городу.
Просто икона скромности💪
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Провал в Мариборе после победы 2:1
Провал на Евро после победы в первом матче 4:1

Шапкозакидательство и самоуверенность
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Главная победа России это новые регионы России и то что ни какие санкции не влияют на жизнь в России.
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сказал третьяк.
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мы никогда не говорим про победы, кроме побед над печенегами и половцами
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Ответ Maturmalai
Третьяк: "Это очень здорово, что мы говорим о своих победах, потому что мы скромные люди и никогда не говорим о своих победах" Все никак не могу овладеть этим неорусским двоеречием и двоемыслием, и это сильно мешает мне влиться в ряды истинных патриотов. Что со мной не так? Кто-нибудь может мне посоветовать курсы может быть какие-то?
Смотреть Скабееву 2 раза в день и Соловьева 1раз на ночь. Пару месяцев и все сомнения рассосутся. Голова очистится...полностью.
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