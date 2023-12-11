Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем нашу молодежь»
Владислав Третьяк высказался о том, что в России снимают фильмы про спорт.
Президент ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».
«Я очень рад, что в последние годы снимают столько фильмов про спорт. Это и «Легенда №17», и «Движение вверх», и «Лед», и это очень здорово!
Почему? Потому что россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на этих победах, особенно в спорте, мы воспитываем нашу молодежь» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.
В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук
Все никак не могу овладеть этим неорусским двоеречием и двоемыслием, и это сильно мешает мне влиться в ряды истинных патриотов. Что со мной не так? Кто-нибудь может мне посоветовать курсы может быть какие-то?
- ох уж эти СКАЗОЧКИ - ох уж эти СКАЗОЧНИКИ 🤷🏼♂️
Он только у нас в Новосибирске 23 катка открыл за эту зиму!
Ну это мне по секрету брат рассказал, он в Мэрии работает. Говорит что Владислав молча почти последние деньги в это вложил. Просто Третьяк не афиширует эту помощь городу.
Просто икона скромности💪
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