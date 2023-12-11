Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем нашу молодежь»

Владислав Третьяк высказался о том, что в России снимают фильмы про спорт.

Президент ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Я очень рад, что в последние годы снимают столько фильмов про спорт. Это и «Легенда №17», и «Движение вверх», и «Лед», и это очень здорово!

Почему? Потому что россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на этих победах, особенно в спорте, мы воспитываем нашу молодежь» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.

В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук