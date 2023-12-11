У Роналду 30 (20+10) очков в 22 матчах сезона за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду сделал 30 результативных действий за «Аль-Наср» в текущем сезоне.

38-летний форвард забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

В 22 матчах текущего сезона за «Аль-Наср» во всех турнирах Криштиану забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.

Подробная статистика португальца доступна здесь.

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23 комментария
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Зато Месси сожрал 30 бургеров. Каждому свое.
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Лучший игрок XXI века
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Король он и в СА король!
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Мощная стата, даже с учетом уровня турниров все равно мощная
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Как вернулся на родной фланг, стал рвать и метать. Король!
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Ответ А. Мостовой
На 30 меньше чем в плей-офф ЧМ. В то время как Месси дубль в финале - вся суть
Левый пенальти и гол в нелегальном большинстве 13 на 11. То есть ты перечилслил 0 голов
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Все так
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Играет так как будто ему снова 18. Все тот же задор и футбольная страсть.
Подает примем молодым футболистам.
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Ригоберка спать лег, завтра в школу рано
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Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Век еще не закончился. Даже не середина. Если судить по прошлому веку, то Пеле и Марадона появились во второй половине века.
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