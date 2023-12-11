У Роналду 30 (20+10) очков в 22 матчах сезона за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду сделал 30 результативных действий за «Аль-Наср» в текущем сезоне.

38-летний форвард забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

В 22 матчах текущего сезона за « » во всех турнирах забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.

Подробная статистика португальца доступна здесь.

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