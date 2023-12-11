Министр внутренних дел Франции: «Жаль, что Бензема не говорит ни слова, когда в стране происходят исламистские теракты. Он не просто футболист, у него миллионы подписчиков»

Глава МВД Франции рассказал, что его не устраивает в поведении Карима Бензема.

Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: « связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.

Я считаю его выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда господин Бензема ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей. Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен в интервью Brut.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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