Министр внутренних дел Франции: «Жаль, что Бензема не говорит ни слова, когда в стране происходят исламистские теракты. Он не просто футболист, у него миллионы подписчиков»

Теги Карим Бензема лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика религия Жеральд Дарманен Футбол

Глава МВД Франции рассказал, что его не устраивает в поведении Карима Бензема.

Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». 

«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.

Я считаю его выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда господин Бензема ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей. Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен в интервью Brut.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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62 комментария
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"Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама."

Интересно, а как так получилось? Откуда в стране миллионы адептов инородной веры и культуры? Из воздуха взялись или Бензема их всех впустил? Должно быть, вопросы здесь уместно задавать несколько другим людям?
+49
-10
+39
Так эти террористы и являются его подписчиками)
+57
-25
+32
Потому что тогда у него станет меньше подписчиков
+42
-11
+31
Да хватит этого нытья. Бензема не француз, никогда им не был и никогда не будет. То что он выбрал играть за Францию, так эта сборная просто сильнее Алжирской была. Была бы Алжирская сильнее, то не играл бы Карим за 3 цветных.
Это как Озил, ему пофиг было всегда на Германию и он там играл только из за того что сборная сильнее.
Сейчас огромное количество футболистов выбирают сборные по силе или по возможности постоянно играть в старте или вызываться. Кэш поляк, Ауар, Ляпорт, Дест, Зиеш и многие многие другие.
+21
-6
+15
Если догматы ислама как религии рождают такие религиозные организации как ИГИЛ, Братьев мусульман, Талибан, ХАМАС, Аль Каида, Исламский джихад и т.д., то проблема в самой религии
+17
-4
+13
Таких как Бензема не интересует Франция и её проблемы. Жаль Европа поймёт это, когда совсем превратится в Халифат
+27
-14
+13
Ответ kellhus
"Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама." Интересно, а как так получилось? Откуда в стране миллионы адептов инородной веры и культуры? Из воздуха взялись или Бензема их всех впустил? Должно быть, вопросы здесь уместно задавать несколько другим людям?
Ну тут ситуация и в противоположную сторону тоже, зачем например высококультурные и демократичные адепты другой веры полезли сначала в Афганистан, потом в Ирак и Сирию и тд тоже не совсем понятно
+21
-12
+9
Бензема типичный представитель любезно принятых великой Францией исламистов.Зарабатывая миллионы,помогал родственникам бандитам и бездельникам шантажировать Вальбуэна,за что справедливо был изгнан из сборной страны,гимн которой так и не выучил.
Жаль,не посадили тогда,этим отбросам там и место
+7
0
+7
Ответ Тухель
Да хватит этого нытья. Бензема не француз, никогда им не был и никогда не будет. То что он выбрал играть за Францию, так эта сборная просто сильнее Алжирской была. Была бы Алжирская сильнее, то не играл бы Карим за 3 цветных. Это как Озил, ему пофиг было всегда на Германию и он там играл только из за того что сборная сильнее. Сейчас огромное количество футболистов выбирают сборные по силе или по возможности постоянно играть в старте или вызываться. Кэш поляк, Ауар, Ляпорт, Дест, Зиеш и многие многие другие.
Дело не в этом. За сборную можно играть любую - твоё лично дело.
А вот что человек родился, вырос во Франции, ходил во французскую школу, научился там играть в футбол, а в голове у него всё равно радикальный ислам - это проблема. Которая будет решена хирургическим путём, дело времени.
+7
0
+7
Ответ Leon Petov
Таких как Бензема не интересует Франция и её проблемы. Жаль Европа поймёт это, когда совсем превратится в Халифат
Больше всех о Франции беспокоятся Леоны Петовы. Сами обсирают все западное, но беспокоятся))
+15
-8
+7
А ещё добавьте, что скоты из хамас - разрешённая в рф организация, и что братья-мусульмане это то же хамас, который с почестями принимали недавно в кремле
+22
-15
+7
Ответ romankoucher
А ещё добавьте, что скоты из хамас - разрешённая в рф организация, и что братья-мусульмане это то же хамас, который с почестями принимали недавно в кремле
так и хамас недавно принимали
+7
0
+7
Ответ аdidаs
Ну тут ситуация и в противоположную сторону тоже, зачем например высококультурные и демократичные адепты другой веры полезли сначала в Афганистан, потом в Ирак и Сирию и тд тоже не совсем понятно
СССР и РФ?
+5
-1
+4
Ответ ретроградный меркурий
Если догматы ислама как религии рождают такие религиозные организации как ИГИЛ, Братьев мусульман, Талибан, ХАМАС, Аль Каида, Исламский джихад и т.д., то проблема в самой религии
Догматы родились в VII веке еще, а потом были кровавые завоевания «праведного» халифата. А все эти игилы и братья ничего нового не выдумали - просто действуют по принципам халифата. Наивно думать, что это какие-то дикари, сами исказившие суть ислама для того чтобы поубивать немного.
+3
0
+3
Ответ kellhus
"Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама." Интересно, а как так получилось? Откуда в стране миллионы адептов инородной веры и культуры? Из воздуха взялись или Бензема их всех впустил? Должно быть, вопросы здесь уместно задавать несколько другим людям?
В смысле пустил? Сами же французы приплывали в Африку и Магриб, а теперь бывшие сограждане не прочь вернуть должок метрополии
+3
0
+3
Ответ romankoucher
А ещё добавьте, что скоты из хамас - разрешённая в рф организация, и что братья-мусульмане это то же хамас, который с почестями принимали недавно в кремле
если ты такой правильный, напиши где еще хамас не признан террористическим или слабо?
+7
-5
+2
Ответ Leon Petov
Таких как Бензема не интересует Франция и её проблемы. Жаль Европа поймёт это, когда совсем превратится в Халифат
вроде начинает потихоньку прозревать Европа. Политики начали говорить гораздо чаще о мигрантах, правые партии стали укрепляться.
но до полного понимания и изменения ситуации - еще очень далеко конечно)
+8
-6
+2
Ответ Алексей Ненахов
Причём тут Бензема ? Спрашивать нужно с правительства которое по указу НАТО населяло Францию арабами и алжирцами , сами их навезли теперь ищем крайнего …
Зачем НАТО арабы во Франции ?
Для укрепления боевой мощи ?
+2
0
+2
Почему министр внутренних дел не посадил Бензема в 2015, когда тот в составе опг шантажировал и вымогал деньги у Вальбуэна?
+3
-1
+2
Ответ romankoucher
А ещё добавьте, что скоты из хамас - разрешённая в рф организация, и что братья-мусульмане это то же хамас, который с почестями принимали недавно в кремле
С чего бы признавать их террористами?Потому, что американцы их признали таковыми? С таким же успехом можно и Израиль с США в террористы записать.
+6
-4
+2
Ответ Йохан Чпохан
возможно, но не факт. у нас уже было иго, прогнали. и при чем тут это, когда речь идёт о Франции?
при том, что не надо смеяться над чужим горем, когда у самих под носом режут и насилуют такие же дикари.
+2
0
+2
Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует...
+4
-2
+2
Ответ аdidаs
А министры Франции, не хотят задать себе такой же вопрос, почему Россия для них изгой и террористическое государство, а Израиль оплот демократии и прав человека? Бенз то, не смотря на своих подписчиков человек простой, за кого посчитает нужным, за того и переживает, а вот политикам не помешало бы, быть последовательными. А то получается они занимаются тем же самым, что и Бенз, только масштабы побольше
С территории Украины на территорию РФ вошли вооруженные люди, убили много мирных жителей и еще больше захватили в заложники, а потом РФ начала СВО?
+2
0
+2
Бензема: "Жаль, что Министр внутренних дел Франции не говорит ни слова, откуда в стране появляются люди с радикальными исламистскими взглядами.
Он не просто министр, у него миллионы людей в стране,за безопасность которых он несёт ответственность."
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
С чего бы признавать их террористами?Потому, что американцы их признали таковыми? С таким же успехом можно и Израиль с США в террористы записать.
ну записывай, можешь даже санкции против них ввести

и я так понимаю 1200 трупов за одну ночь на 7 октября - это недостаточно террористический акт?
+3
-2
+1
Ответ аdidаs
Достаточный террористический акт, только со стороны Израиля
так это же хамасовцы убили 1200 израильтян за одну ночь, разве нет?
+3
-2
+1
Ответ Йохан Чпохан
всё, профукали вы свою Францию. она никогда не будет прежней.
с учетом принимаемого закона о штрафах вместо депортации, Россия скоро превратится в современную Францию.
+1
0
+1
Вещающий про "атмосферу" и "подписчиков" глава МВД (на самом деле заурядный идеолог и пропагандист). Заводи дело - или закрой лябуш, как советовали.
+1
-1
0
Причём тут Бензема ? Спрашивать нужно с правительства которое по указу НАТО населяло Францию арабами и алжирцами , сами их навезли теперь ищем крайнего …
+1
-1
0
А почему они происходят? Не задумался глава?
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