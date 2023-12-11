Министр внутренних дел Франции: «Жаль, что Бензема не говорит ни слова, когда в стране происходят исламистские теракты. Он не просто футболист, у него миллионы подписчиков»
Глава МВД Франции рассказал, что его не устраивает в поведении Карима Бензема.
Напомним, ранее бывший нападающий сборной Франции и «Реала» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.
Я считаю его выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда господин Бензема ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей. Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен в интервью Brut.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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Интересно, а как так получилось? Откуда в стране миллионы адептов инородной веры и культуры? Из воздуха взялись или Бензема их всех впустил? Должно быть, вопросы здесь уместно задавать несколько другим людям?
Это как Озил, ему пофиг было всегда на Германию и он там играл только из за того что сборная сильнее.
Сейчас огромное количество футболистов выбирают сборные по силе или по возможности постоянно играть в старте или вызываться. Кэш поляк, Ауар, Ляпорт, Дест, Зиеш и многие многие другие.
Жаль,не посадили тогда,этим отбросам там и место
А вот что человек родился, вырос во Франции, ходил во французскую школу, научился там играть в футбол, а в голове у него всё равно радикальный ислам - это проблема. Которая будет решена хирургическим путём, дело времени.
но до полного понимания и изменения ситуации - еще очень далеко конечно)
Для укрепления боевой мощи ?
Он не просто министр, у него миллионы людей в стране,за безопасность которых он несёт ответственность."
и я так понимаю 1200 трупов за одну ночь на 7 октября - это недостаточно террористический акт?