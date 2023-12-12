Ничушкин набрал 0+2 с «Калгари», прервав серию из 3 игр без очков. У него 23 балла в 26 матчах
Валерий Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Калгари».
«Колорадо» вырвал победу у «Флэймс» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский нападающий ассистировал при 5-й и 6-й шайбах «Эвеланш». Он прервал серию из 3 игр без очков.
На счету Ничушкина стало 23 (10+13) очка в 26 играх.
Сегодня Валерий (25:50, 6:21 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.