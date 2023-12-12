Ничушкин набрал 0+2 с «Калгари», прервав серию из 3 игр без очков. У него 23 балла в 26 матчах

Теги Калгари Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Калгари».

«Колорадо» вырвал победу у «Флэймс» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий ассистировал при 5-й и 6-й шайбах «Эвеланш». Он прервал серию из 3 игр без очков. 

На счету Ничушкина стало 23 (10+13) очка в 26 играх. 

Сегодня Валерий (25:50, 6:21 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и получил малый штраф. 

1 комментарий
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Супер пас на победный гол и обнимашки от Маккиннона, было очень круто, отличный матч провёл Нич.
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