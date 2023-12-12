Георгиев пропустил 5 шайб от «Калгари» и был заменен после 2 периодов. Просветов в 3-м отразил все 11 бросков и одержал победу

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Калгари» и был заменен после 2 периодов.

« » обыграл «Флэймс» (6:5) в матче регулярного чемпионата .

Вратарь «Эвеланш» отразил 17 бросков из 22 и был заменен после 2 периодов при счете 3:5. В 23 матчах в сезоне он отражает 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,00.

В 3-м периоде в игру вступил . Россиянин отразил все 11 бросков, победа была записана на его счет. Она стала для Просветова 3-й в этом сезоне (91,2%, 2,75 в 8 матчах).