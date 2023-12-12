Георгиев пропустил 5 шайб от «Калгари» и был заменен после 2 периодов. Просветов в 3-м отразил все 11 бросков и одержал победу

Теги Калгари Колорадо НХЛ Александр Георгиев Иван Просветов Хоккей

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Калгари» и был заменен после 2 периодов.

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Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 17 бросков из 22 и был заменен после 2 периодов при счете 3:5. В 23 матчах в сезоне он отражает 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,00. 

В 3-м периоде в игру вступил Иван Просветов. Россиянин отразил все 11 бросков, победа была записана на его счет. Она стала для Просветова 3-й в этом сезоне (91,2%, 2,75 в 8 матчах). 

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3 комментария
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Какой же унылый сезон для российских вратарей
+3
-1
+2
Просветов неплох
+1
-1
0
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