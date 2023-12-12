Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ в матче с «Айлендерс». Он 6-й игрок в истории, кому это удалось в игре против бывшей команды

Джон Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ в матче с «Айлендерс» .

Капитан «Торонто» набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).

В активе 33-летнего канадца 1000 (435+565) баллов в 1054 играх в рамках регулярок.

С 2009 по 2018 годы он выступал за « » и набрал за это время 621 очко в 669 играх (5-е место в истории клуба). Летом 2018 года Джон покинул команду в статусе свободного агента и подписал контракт с «Торонто».

– 6-й игрок в истории , достигший отметки 1000 очков в матче против бывшей команды.

Ранее это удалось Джонни Бьюсику (1972 год, «Бостон», против «Детройта»), Брайану Проппу (1994, «Хартфорд», против «Филадельфии»), Александру Могильному (2004, « », против «Баффало»), Киту Ткачаку (2008, «Сент-Луис», против «Атланты»), (2014, «Чикаго», против «Оттавы»).