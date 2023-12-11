«Атлетико» выставлен на продажу. Владелец «Майами Долфинс» Росс хочет купить клуб, его состояние – 10,1 млрд долларов

Теги Атлетико Ла Лига бизнес Энрике Сересо НФЛ Майами Мигель Анхель Хиль деньги Футбол

«Атлетико» выставлен на продажу.

По информации La Sexta, генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сересо, которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи мадридской команды.

В приобретении «Атлетико» очень заинтересован владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс. Первые контакты уже состоялись.

Росс вложил в клуб более миллиарда долларов, он также построил «Хард Рок Стэдиум» более чем за миллиард.

Forbes оценивает состояние 83-летнего бизнесмена в 10,1 миллиарда долларов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Николай Бойко
Главное, чтобы Симеоне остался
Со своей зарплатой лет через 10 и сам сможет выкупить клуб)
+134
-2
+132
Главное, чтобы Симеоне остался
+45
-3
+42
Ответ &_Bishep_&
Вот, что надо было покупать катарцам вместо ПСЖ. Третий полноценный ТОП в Испании,.... и вот вам интересный чемпионат, настоящая турнирная интрига с реальной конкуренцией даже пиковым Реалу и Барселоне. , а не прогулки вразвалочку в Лиге-1, где невозможно держать себя в праймовом ритме для ЛЧ..
Катарцы купили себе не клуб, а лоббистов во Франции.
А от Атлетико какой смысл.
+45
-3
+42
Ну Росс то понятно хочет, а Рэйчел что скажет?
+36
-2
+34
Вот, что надо было покупать катарцам вместо ПСЖ. Третий полноценный ТОП в Испании,.... и вот вам интересный чемпионат, настоящая турнирная интрига с реальной конкуренцией даже пиковым Реалу и Барселоне. , а не прогулки вразвалочку в Лиге-1, где невозможно держать себя в праймовом ритме для ЛЧ..
+38
-10
+28
Ответ Maturmalai
Ребята, а кто подкован в этом вопросе, подскажите, каким образом 65% клуба оказались у гендира и президента, если он принадлежал сосьосам?
Это Атлетик Бильбао принадлежит сосьос. Акции Атлетико Мадрид в неравных долях на руках у нескольких владельцев, ну и контрольный пакет сейчас могут продать.
+21
0
+21
Ответ Поцелуй Оздоева
Скажем так, Атлетико к этому сильно приблизился. Провальная трансферная политика последних лет привела к тому, что клуб крайне ограничен в средствах.
Я бы не сказал, что она прям провальная. Скорее средненькая. Даже за Феликса скорее всего рано или поздно отобьют средства. Это не Бармалей с Дембеле-Коутиньо-Гризманн
+22
-3
+19
Похоже Мбаппе все-таки переедет в Мадрид)
+18
-1
+17
Ответ Тимофей Щепкин
Арабы скупают, американцы скупают. Когда будет у них монополия [ну или почти] доберутся и до правил игры и их изменений
Будут играть в шлемах и на верблюдах.
+14
-1
+13
Ответ Maturmalai
Ребята, а кто подкован в этом вопросе, подскажите, каким образом 65% клуба оказались у гендира и президента, если он принадлежал сосьосам?
30 лет назад клуб преобразовали в испанский вариант ООО. Потом признали мошеннической схемой, но уже сроки давности прошли
+13
-1
+12
"он также построил «Хард Рок Стэдиум» более чем за миллиард"

купил вместе с командой в 2008 (стадион построен в 1987), он вложился в реконструкцию
+10
0
+10
Ответ &_Bishep_&
Вот, что надо было покупать катарцам вместо ПСЖ. Третий полноценный ТОП в Испании,.... и вот вам интересный чемпионат, настоящая турнирная интрига с реальной конкуренцией даже пиковым Реалу и Барселоне. , а не прогулки вразвалочку в Лиге-1, где невозможно держать себя в праймовом ритме для ЛЧ..
В Мадриде нет Елисейских полей и бульвара Аусманна, чтобы шопиться катарским женам.
И еще там вяленая ветчина на каждом шагу - харам.
+15
-5
+10
Ответ Тимофей Щепкин
Арабы скупают, американцы скупают. Когда будет у них монополия [ну или почти] доберутся и до правил игры и их изменений
И в чем проблема? За мои 30+ лет правила футбола кучу раз менялись и никто не умер. 5 замен, пассивное вне игры, вар, было то 3 судьи, то 5 с бесполезными за воротами, если разбираться про всякие руки и нарушения, то правила вообще каждый год меняются и норм.
Bсё меняется и это нормально, изменения вполне могут идти и на пользу доказано только что НБА например.
+8
-1
+7
Россу уже 83 года, он точно рассчитывает активно заниматься клубом?... Чтобы потом не получилось как с хоккейной Оттавой,умер собственник, клуб унаследовали дочери, а через год перепродали.Там хоть лига помогла, а тут явно никто помогать "Атлетико" не будут.
+7
-1
+6
Ребята, а кто подкован в этом вопросе, подскажите, каким образом 65% клуба оказались у гендира и президента, если он принадлежал сосьосам?
+6
-1
+5
Не пошли по пути рычагов
+15
-11
+4
Ответ vova123456
Ну Росс то понятно хочет, а Рэйчел что скажет?
у них дочь, там все понятно)
+4
0
+4
Ответ Тимофей Щепкин
Ну то есть считаешь, что удаления на 10’ или же изменения правила вне игры, толкнут развитие игры?
Я не идиот чтобы строить догадки о том что еще не произошло и может вообще никогда не произойдёт. Это ты начал ныть из за чего то.
B АПЛ большинство клубов принадлежат американцам или арабам АПЛ стала хуже? Нет. Сейчас пик развития этого турнира.
Сейчас УЕФА управляет Араб Европейский футбол загибается? Да и идиотские правила придумывает француз по большей части, а не американцы или арабы. По этому твоё нытьё непонятно совершенно.
+5
-1
+4
Ответ Oleg Olegov
Не суетите там, ща мне получка ноябрьская капнет и бонусы спасибо, я цифры гляну, порешаю вопросик, с супругой обкашляю, может тоже Атлетико куплю себе.
Это намёк на поход в Askona за покупкой матраса?)
+3
0
+3
Ответ Антон Фалафель
Везде жопа, куда приходят американцы.
Вроде в глубинку России не приходили.
+7
-4
+3
Ответ Quiet Space
Я бы не сказал, что она прям провальная. Скорее средненькая. Даже за Феликса скорее всего рано или поздно отобьют средства. Это не Бармалей с Дембеле-Коутиньо-Гризманн
Диего Коста - 60 млн, провалился ушел бесплатно.
Феликс жуткая переплата и провал.
Лемар - провал.
Витоло - 35 млн на ветер.
Фелипе куплен за 20 млн, ушел за 2,3 млн
+5
-3
+2
Ответ Quiet Space
Я бы не сказал, что она прям провальная. Скорее средненькая. Даже за Феликса скорее всего рано или поздно отобьют средства. Это не Бармалей с Дембеле-Коутиньо-Гризманн
Только в твоих фантазиях отобьют. Феликса брали за 120 м, сейчас если за 40-50 продадут, будет успех.
+3
-1
+2
Ответ &_Bishep_&
Вот, что надо было покупать катарцам вместо ПСЖ. Третий полноценный ТОП в Испании,.... и вот вам интересный чемпионат, настоящая турнирная интрига с реальной конкуренцией даже пиковым Реалу и Барселоне. , а не прогулки вразвалочку в Лиге-1, где невозможно держать себя в праймовом ритме для ЛЧ..
Ага, а Мадрид бы организовал Катару ЧМ? Притом Пересу явно бы не понравилось нахождение Катарцев с ним в Мадриде.
По этому Катар всё сделали правильно. Что они хотели то и получили. А кубки и салатницы нужны только фанатикам и хейтерам, но точно не катарцам.
+5
-3
+2
У Атлети, с учётом накопленных долгов и проблем со спонсорами, было только 2 варианта не оказаться за обочине в ближайшей перспективе: продаться американцам или топить за суперлигу, чтобы играть на американские деньги.
Судя по всему, декабрьское решение ЕС по суперлиге в кулуарах уже известно и кол-во вариантов сократилось до одного.
Грустно, но это коснётся всех, кто играет за пределами АПЛ.
+3
-1
+2
Что на это скажет Тебас? Он любит комментировать другие лиги.
+2
0
+2
Ответ vova123456
Ну Росс то понятно хочет, а Рэйчел что скажет?
Чандлер к сожалению ничего не скажет.
+2
0
+2
Арабы скупают, американцы скупают. Когда будет у них монополия [ну или почти] доберутся и до правил игры и их изменений
+4
-2
+2
Ответ Vitto
Диего Коста - 60 млн, провалился ушел бесплатно. Феликс жуткая переплата и провал. Лемар - провал. Витоло - 35 млн на ветер. Фелипе куплен за 20 млн, ушел за 2,3 млн
Согласен, были провалы. Но можно назвать Эрмосо, Молину, Де Поля. Или даже Суареса,ставшего чемпионом там) Гризманна и Морату) по итогу и будет средненькой т.к. удачных и неудачных трансферов примерно поровну
+2
-1
+1
Ответ Quiet Space
За 40-50 его почти все топ клубы кроме Барсы оторвут с руками. Это всё ещё перспективный молодой игрок и ликвидный актив с длительным контрактом,пускай и в топ 5 талантов мира он уже не входит. Плюс какие-то деньги уже отбили от аренды в Челси.
Пока только это в твоих фантазиях, а на деле его никто не купил в прошлом году, только аренда и в апл он не очень сыграл.
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
В Мадриде нет Елисейских полей и бульвара Аусманна, чтобы шопиться катарским женам. И еще там вяленая ветчина на каждом шагу - харам.
Да это не проблема. Можно и на вещевых рынках окраинных микрорайонов Мадрида.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий