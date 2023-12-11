«Атлетико» выставлен на продажу.

По информации La Sexta, генеральный директор « » Мигель Анхель Хиль и президент , которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи мадридской команды.

В приобретении «Атлетико» очень заинтересован владелец клуба «Майами Долфинс» Стивен Росс. Первые контакты уже состоялись.

Росс вложил в клуб более миллиарда долларов, он также построил «Хард Рок Стэдиум» более чем за миллиард.

Forbes оценивает состояние 83-летнего бизнесмена в 10,1 миллиарда долларов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!