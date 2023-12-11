«Атлетико» выставлен на продажу. Владелец «Майами Долфинс» Росс хочет купить клуб, его состояние – 10,1 млрд долларов
«Атлетико» выставлен на продажу.
По информации La Sexta, генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сересо, которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи мадридской команды.
В приобретении «Атлетико» очень заинтересован владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс. Первые контакты уже состоялись.
Росс вложил в клуб более миллиарда долларов, он также построил «Хард Рок Стэдиум» более чем за миллиард.
Forbes оценивает состояние 83-летнего бизнесмена в 10,1 миллиарда долларов.
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А от Атлетико какой смысл.
купил вместе с командой в 2008 (стадион построен в 1987), он вложился в реконструкцию
И еще там вяленая ветчина на каждом шагу - харам.
Bсё меняется и это нормально, изменения вполне могут идти и на пользу доказано только что НБА например.
B АПЛ большинство клубов принадлежат американцам или арабам АПЛ стала хуже? Нет. Сейчас пик развития этого турнира.
Сейчас УЕФА управляет Араб Европейский футбол загибается? Да и идиотские правила придумывает француз по большей части, а не американцы или арабы. По этому твоё нытьё непонятно совершенно.
Феликс жуткая переплата и провал.
Лемар - провал.
Витоло - 35 млн на ветер.
Фелипе куплен за 20 млн, ушел за 2,3 млн
По этому Катар всё сделали правильно. Что они хотели то и получили. А кубки и салатницы нужны только фанатикам и хейтерам, но точно не катарцам.
Судя по всему, декабрьское решение ЕС по суперлиге в кулуарах уже известно и кол-во вариантов сократилось до одного.
Грустно, но это коснётся всех, кто играет за пределами АПЛ.