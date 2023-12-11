Андрей Мостовой о «Слове пацана»: «Интересный сериал, поучительный. Ребята с головой понимают, что влезать в такое не нужно – все не так круто, как кажется»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой кино Футбол

Андрей Мостовой считает сериал «Слово пацана» поучительным.

– Смотрел сериал «Слово пацана»?

– Да.

– Как тебе?

– Мне нравится. Интересный сериал.

– Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?

– Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое.

Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей, – сказал полузащитник «Зенита».

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44 комментария
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И только крайне недалекие видят в сериале романтизацию ОПГ. Не зря авторы для подобных персонажей в шестой серии перечисляют даты кончины героев фильма. Там почти никто и до 30-ти не дотянул
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+27
Ответ Tpy6kaMerlina
Чем больше пиарят, тем меньше шансов что я посмотрю хотя бы минуту этого шедевра (кто смотрел, возьмите в кавычки, если он плох; если хорош - читайте так).
Я не такой как все , я смотреть не буду😂
+18
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+15
Все, кто говорят, что смотреть не будут - тайком все равно посмотрят.
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Ребята с головой?
Проблема в том, что у 90% головы нет и не предвидится.
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да вы задрали уже....
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Спортс похоже нехилую сумму за рекламу этого сериала получил.
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неглупым людям нужно посмотреть этот сериал, чтобы достичь столь великой мысли - не нужно лезть в такое?)
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Ответ igls54
И только крайне недалекие видят в сериале романтизацию ОПГ. Не зря авторы для подобных персонажей в шестой серии перечисляют даты кончины героев фильма. Там почти никто и до 30-ти не дотянул
Там до 18-и не все…
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Ответ Антон Фалафель
Пацан вообще произошёл от слова поц, а поц на идише означает член. Так што ну хз.
Таки а зачем вы палитесь перед гоями?
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«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована.
©
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Да, но тех, кто без головы(а таких больше), реально подталкивает!
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Сайт, сразу принесет два новость, где прицепили этот сериал .
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Тяжёлый очень сериал, даже жёсткий, в том числе потому снят реалистично.
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Ответ igls54
И только крайне недалекие видят в сериале романтизацию ОПГ. Не зря авторы для подобных персонажей в шестой серии перечисляют даты кончины героев фильма. Там почти никто и до 30-ти не дотянул
Тони Монтана тоже плохо закончил и все равно на него все хотели быть похожими. Это не так работает.
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Ответ igls54
И только крайне недалекие видят в сериале романтизацию ОПГ. Не зря авторы для подобных персонажей в шестой серии перечисляют даты кончины героев фильма. Там почти никто и до 30-ти не дотянул
И дальше то что от того что перечисляют?) Цепляет всегда образ, а на последствия глаза закрывают, типа я умнее буду со мной так не случится.

В Бандитском Петербурге или Бригаде тоже всех убивали - но тем не менее на районе все в это играли все равно.
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Ответ igls54
И только крайне недалекие видят в сериале романтизацию ОПГ. Не зря авторы для подобных персонажей в шестой серии перечисляют даты кончины героев фильма. Там почти никто и до 30-ти не дотянул
В подростковом возрасте многие романтизируют подобный образ жизни(особенно среди неблагополучных слоёв населения), среди подростков вполне могут найтись те, кого этот сериал побудит например к вступлению в опг
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Чем больше пиарят, тем меньше шансов что я посмотрю хотя бы минуту этого шедевра (кто смотрел, возьмите в кавычки, если он плох; если хорош - читайте так).
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Ответ Incendier Deafening
Слово пацана - г*вно. Для плюсиков коммент. Минусы для быдла.
тебя во дворе пацаны обижали?)
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Ответ Полуэктов Пётр
Скорее всего только журналисту. Мостовой бесплатно готов отвечать кому угодно и на что угодно, лишь бы спрашивали и не забывали.
Так футболистам, получается, платят, чтобы они говорили что сериал хороший.
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Ответ Pigmalion
А в чем агрессивный маркетинг? Или вы реально думаете, что вот за эти вопросы Старт платит и журналисту и Мостовому?
Скорее всего только журналисту. Мостовой бесплатно готов отвечать кому угодно и на что угодно, лишь бы спрашивали и не забывали.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Не размышлял на эту тему, мне до лампочки кто кому и как платит за продвижение этого продукта и случайно или нет информация о нём льется из каждой щели, от новостей, до блогеров и "спортивного" сайта.
Агрессивный маркетинг — это вот у Тинькова, тут сериал просто завирусился, как та же Игра в Кальмара, пару лет назад.
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Ответ Pigmalion
А в чем агрессивный маркетинг? Или вы реально думаете, что вот за эти вопросы Старт платит и журналисту и Мостовому?
Не размышлял на эту тему, мне до лампочки кто кому и как платит за продвижение этого продукта и случайно или нет информация о нём льется из каждой щели, от новостей, до блогеров и "спортивного" сайта.
+1
-1
0
Ответ Tpy6kaMerlina
Чем больше пиарят, тем меньше шансов что я посмотрю хотя бы минуту этого шедевра (кто смотрел, возьмите в кавычки, если он плох; если хорош - читайте так).
Ещё один, который не будет смотреть, но ,естественно, должен поделиться этой ценной информацией. Новости, которые мне неинтересны, я вообще стороной обхожу и уж явно комментировать нет никакого желания.
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Ответ Алексей Попов
Пруфы ?
Пруфы, пуфы, говорите на русском, в русском языке много слов!
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Да в те времена что только не творилось. Если вспомнить своих ровесников, то обычной нормальной жизнью живёт где-то четверть. Остальные-кладбище, наркота, алкоголизм, бомжевание.
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Очень хочу спустя пару лет почитать статью о рекламной акции этого сериала. Маркетолог - гений. Посредственное говно распиарить настолько сильно - моё почтение. Сериал, кстати, трижды переваренный кал для быдла. Актерский состав слабый, даже актёров подобрать мало-мальски не смогли точно. Сравните реальные фотографии тех юношей и этих задротов. Про ляпы я молчу. Если вам зашёл сериал, то прошу прощения, вы любите навернуть дерьмица.
Книга хорошая, уж лучше её почитайте.
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