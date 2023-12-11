Андрей Мостовой о «Слове пацана»: «Интересный сериал, поучительный. Ребята с головой понимают, что влезать в такое не нужно – все не так круто, как кажется»
Андрей Мостовой считает сериал «Слово пацана» поучительным.
– Смотрел сериал «Слово пацана»?
– Да.
– Как тебе?
– Мне нравится. Интересный сериал.
– Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?
– Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое.
Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей, – сказал полузащитник «Зенита».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Проблема в том, что у 90% головы нет и не предвидится.
©
В Бандитском Петербурге или Бригаде тоже всех убивали - но тем не менее на районе все в это играли все равно.
Книга хорошая, уж лучше её почитайте.