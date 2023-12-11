САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее делу

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по ее делу.

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда ответили на вопрос, действительно ли CAS может опубликовать решение по допинг-делу фигуристки только в том случае, если она, как защищенное лицо, даст на это согласие.

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано.

В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин.

Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», – заявили в CAS

Ранее стало известно, что решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано не позже 12 февраля 2024 года. Слушания в CAS завершились в середине ноября.

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18 комментариев
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Так если дисквалифицируют, то всё равно будет известно. А если нет, то сама Валиева и Ко везде расскажут.
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Ответ Лека-Лека
Бомбежка будет по полной.
Слишком долго все ждут этого решения, поэтому реакция будет бурной вне зависимости от вынесенного решения, столкновение тех, кто за и против, будет уровня планетарного взрыва. Но точку ставить пора, невозможно всем находиться в подвешенном состоянии бесконечно долго.
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что тут говорить то решение должно быть обнародовано в полном объеме. все ждут развязки
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Ответ garovatat
Ранее: "По защищенному лицу, которым является Валиева, можно опубликовать (решение) только с ее согласия. Возможно, договорились озвучить именно результативную часть решения, без мотивов и подробностей. Так как, в любом случае, всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи" - юрист Анцелиович. Скорее всего так и будет. Ничего нового кас не сообщил. Но хейтерье конечно тут же подорвалось
Она уже давно не защищённое лицо, почти совершеннолетняя
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Ждём полное решение
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т.е. КАС ссылается на "кодекс спортивного арбитража", а согласно " статье 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса, положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется к случаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним, защищаемым лицом или спортсменом-любителем."
И здесь опять какие-то недоработки в отношении несовершеннолетних.
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Ответ Мороженко
Она уже давно не защищённое лицо, почти совершеннолетняя
В рамках данного судебного процесса она "защищенное лицо", даже если процесс протянется еще лет десять. Значение имеет не возраст в момент вынесения решения, а возраст в момент предположительного нарушения антидопинговых правил.
+1
0
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Бомбежка будет по полной.
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Ранее: "По защищенному лицу, которым является Валиева, можно опубликовать (решение) только с ее согласия. Возможно, договорились озвучить именно результативную часть решения, без мотивов и подробностей. Так как, в любом случае, всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи" - юрист Анцелиович.
Скорее всего так и будет. Ничего нового кас не сообщил. Но хейтерье конечно тут же подорвалось
+8
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мне кажется должны оправдать
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Надеюсь, решение примут до того дня, когда Камиле исполнится 30 лет. Это самый бестолковый суд и самые не авторитетные судьи на свете.
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Ответ unknownman
Быстрее бы уже огласили это решение, надоели уже эти обсуждения. Хотя потом будет еще апелляция...
не может там быть никаких апелляций. Это крайняя инстанция.
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