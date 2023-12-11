САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее делу

САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по ее делу.

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда ответили на вопрос, действительно ли CAS может опубликовать решение по допинг-делу фигуристки только в том случае, если она, как защищенное лицо, даст на это согласие.

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано.

В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин.

Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», – заявили в .

Ранее стало известно, что решение по делу будет опубликовано не позже 12 февраля 2024 года. Слушания в CAS завершились в середине ноября.

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