Оби Микел о «Челси»: «Все сводится к отсутствию лидеров – Дрогба, Терри, Лэмпард заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я не видел, чтобы Почеттино кричал на игрока»

Джон Оби Микел высказался о проблемах в «Челси».

Команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице , набрав 19 очков после 16 туров. В последней игре «синие» уступили «Эвертону» (0:2).

«Неужели мы просто будем сидеть сложа руки и говорить, что мы все еще находимся в процессе перестройки? На это нет времени. Нам нужно начинать выигрывать матчи. Когда я смотрю на команду, все сводится к отсутствию лидеров.

Во время игры против «Эвертона» я осмотрел поле, там не было ни одного лидера. Некому выйти на поле, подойти к своим коллегам и сказать: «Проснитесь, что вы делаете?» Такое у нас было раньше.

Такие ребята, как , и , заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я смотрел на тренера и не видел, чтобы он кричал на одного из игроков, чтобы сказать: «Делай свою гребаную работу, проснись, бегай и помоги нам выиграть матч», – сказал бывший полузащитник «Челси» в подкасте Obi One.

«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»

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