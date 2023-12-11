Оби Микел о «Челси»: «Все сводится к отсутствию лидеров – Дрогба, Терри, Лэмпард заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я не видел, чтобы Почеттино кричал на игрока»
Джон Оби Микел высказался о проблемах в «Челси».
Команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков после 16 туров. В последней игре «синие» уступили «Эвертону» (0:2).
«Неужели мы просто будем сидеть сложа руки и говорить, что мы все еще находимся в процессе перестройки? На это нет времени. Нам нужно начинать выигрывать матчи. Когда я смотрю на команду, все сводится к отсутствию лидеров.
Во время игры против «Эвертона» я осмотрел поле, там не было ни одного лидера. Некому выйти на поле, подойти к своим коллегам и сказать: «Проснитесь, что вы делаете?» Такое у нас было раньше.
Такие ребята, как Дидье Дрогба, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я смотрел на тренера и не видел, чтобы он кричал на одного из игроков, чтобы сказать: «Делай свою гребаную работу, проснись, бегай и помоги нам выиграть матч», – сказал бывший полузащитник «Челси» в подкасте Obi One.
«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»
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а этот Челси бесхребетный
Беда одна - это полнейшая чушь и обычные присказки неудачников.
Я так могу пересмотреть все футбольные результаты с 1899 года, ну чисто на свое усмотрение бгг
Ничего по факту у мешков синих не было бы разумеется.