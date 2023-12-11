Оби Микел о «Челси»: «Все сводится к отсутствию лидеров – Дрогба, Терри, Лэмпард заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я не видел, чтобы Почеттино кричал на игрока»

Теги Челси Джон Терри Фрэнк Лэмпард Джон Оби Микел Дидье Дрогба премьер-лига Англия брань контент Футбол

Джон Оби Микел высказался о проблемах в «Челси».

Команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков после 16 туров. В последней игре «синие» уступили «Эвертону» (0:2).

«Неужели мы просто будем сидеть сложа руки и говорить, что мы все еще находимся в процессе перестройки? На это нет времени. Нам нужно начинать выигрывать матчи. Когда я смотрю на команду, все сводится к отсутствию лидеров.

Во время игры против «Эвертона» я осмотрел поле, там не было ни одного лидера. Некому выйти на поле, подойти к своим коллегам и сказать: «Проснитесь, что вы делаете?» Такое у нас было раньше.

Такие ребята, как Дидье Дрогба, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я смотрел на тренера и не видел, чтобы он кричал на одного из игроков, чтобы сказать: «Делай свою гребаную работу, проснись, бегай и помоги нам выиграть матч», – сказал бывший полузащитник «Челси» в подкасте Obi One. 

«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»

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26 комментариев
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Терри заставлял просыпаться не только тебя, но и твою жену ежже
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+42
у того Челси был хребет Чех-Терри-Лэмпард-Дрогба. вокруг при этом всегда были талантливые футболисты, но именно эта четвёрка несла в себе характер и была стержнем всей команды.

а этот Челси бесхребетный
+16
-2
+14
Дрогба, Терри, Лэмпард заставляли тебя проснуться, когда ты обосрался
+14
-1
+13
Ответ zer
у того Челси был хребет Чех-Терри-Лэмпард-Дрогба. вокруг при этом всегда были талантливые футболисты, но именно эта четвёрка несла в себе характер и была стержнем всей команды. а этот Челси бесхребетный
Так они ЛЧ выиграли без разницы кто там был тренером. Моур сказал однажды, что в молодости Лэмпард уже был мужчиной, а сейчас в 30 всё ещё дети. Вот и разница
+7
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+7
зачем тебе просыпаться, если ты можешь еще 7 лет спать на поле на контракте у этого клуба
+3
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Ответ Universal1000
А разве Лэмпард часто играл сам не как эт самое гэ? Разве Терри заставлял просыпаться не только жену Бриджа? Разве Дрогба имел среднюю результативность выше, чем у середнякoв проходных? Поэтому собсна кроме одной сраной, случайной, левой, незаслуженной на 100% фартовой ЛЧ-2012 у этой компашки толком и достижений в карьере не было, сидя при этом в клубе с безлимиткой от Абрамовича. Микел кажется привирает нам )
Люди АПЛ брали с отрывом и ни раз. А это более системная история, чем ЛЧ
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странное сравнение тренера с лидерами команды
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Дело не в том, что Дрогба, Лэмпс и Терри орали постоянно, а все-таки в том какого высокого уровня футболистами они были. А сейчас таких нет
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Какие там лидеры, они там не могут места в раздевалке отвоевать с таким количеством народа в команде.
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Дело не в этом, а отсутствие топ игроков, их по сути всего несколько а команде, Энцо, Силва(доигрывает), Нкунку(в больнице), Джеймс(в больнице через раз), Стерлинг(нестабильный) и это лучшие игроки команды... Боулинг сделал клуб середняком.
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Ответ Инженер Управляющий
если бы не Эвребе, и не удаление Дрогба в московском финале, то у Челси к мюнхенскому фарту уже были бы 2 ЛЧ 100% справедливые
Ухахахахахахахахахахахаха.

Беда одна - это полнейшая чушь и обычные присказки неудачников.
Я так могу пересмотреть все футбольные результаты с 1899 года, ну чисто на свое усмотрение бгг
Ничего по факту у мешков синих не было бы разумеется.
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Ответ Висита Эльмурзаев
Дело не в этом, а отсутствие топ игроков, их по сути всего несколько а команде, Энцо, Силва(доигрывает), Нкунку(в больнице), Джеймс(в больнице через раз), Стерлинг(нестабильный) и это лучшие игроки команды... Боулинг сделал клуб середняком.
Энцо уже 3ю игру подряд проваливает. Язык на поворачивается назвать его "лидером"
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