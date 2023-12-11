Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49
Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.
38-летний форвард «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (4:1, второй тайм).
Это 50-й гол Роналду за клуб и сборную Португалии в этом году.
Он обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, забивших по 49 мячей, и догнал Холанда.
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Мбаппе 49 голов
Кейн 49 голов
Месси 36 лет
Месси: я тут 1 гол забил в 6 матчах мне еще один липовый зм, пожалуйста
9 голов из-за пределов штрафной, причем 3 из них левой НЕРАБОЧЕЙ ногой
4 гола гола забил со стандартов, то бишь со штрафних
14 голов забито головой
добротньіе голешники внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой
50+14. Без пяти минут 39. Монстр.
🤡, чë с них взять...
Грецки, Босси и Овечкину стоит напрячься, до них всего один год с 50 забитыми