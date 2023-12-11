Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49

Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.

38-летний форвард « » поразил ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (4:1, второй тайм).

Это 50-й гол за клуб и сборную в этом году.

Он обогнал и , забивших по 49 мячей, и догнал .

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