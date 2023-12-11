Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.

38-летний форвард «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (4:1, второй тайм).

Это 50-й гол Роналду за клуб и сборную Португалии в этом году.

Он обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, забивших по 49 мячей, и догнал Холанда.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роналду 50 голов
Мбаппе 49 голов
Кейн 49 голов
Месси 36 лет
+71
-16
+55
щас придет ригоберка и скажет что это не считается))
+37
-12
+25
Ответ Alex Rhea
По игре Месси-2023 самый слабый обладатель ЗМ в 21 веке после самого Месси в 2021 и Оуэна в 2001.
почему самый слабый - а удушающие приемы в официальных матчах за сборную❓🤔
+15
-1
+14
Что не говори, чел в потрясающей форме и заряжен ацки.
+16
-2
+14
Ответ Роман
Роналду 50 голов Мбаппе 49 голов Кейн 49 голов Месси 36 лет
🤣🤣🤣
+12
-3
+9
Щас какой-то умник придет и напишет , почему тогда не считаете голы бомбардира из Зимбабве и все этом в духе. Люди не могут понять, что это Роналду . Где бы он играл про него будут писать, тоже самое и про Месси
+10
-2
+8
Почему эту статистику высмеивают за то, что это типа «лига верблюдов»? Человеку 38 лет - в таком возрасте забивать даже в лиге верблюдов, кажется, плюс-минус сопоставимо со сложностью забивать в АПЛ в 25
+10
-3
+7
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Где Риборерка, Игорь КлиnoB, Of tames, сквидвард?
+7
-1
+6
Криштиану в 38: соревнуется с лучшими бомбардирами планеты
Месси: я тут 1 гол забил в 6 матчах мне еще один липовый зм, пожалуйста
+9
-3
+6
Шоб не изменять традициям:
9 голов из-за пределов штрафной, причем 3 из них левой НЕРАБОЧЕЙ ногой
4 гола гола забил со стандартов, то бишь со штрафних
14 голов забито головой
добротньіе голешники внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой

50+14. Без пяти минут 39. Монстр.
+9
-4
+5
sports, готовьте заранее новость о том что Роналду забил очередной гол. И вы время себе сэкономите и Гоат вас не подведет.
+13
-9
+4
просто велик! продолжаешь держать высочайшую планку, в первую очередь для себя!
+7
-3
+4
Ответ Роман
Роналду 50 голов Мбаппе 49 голов Кейн 49 голов Месси 36 лет
По игре Месси-2023 самый слабый обладатель ЗМ в 21 веке после самого Месси в 2021 и Оуэна в 2001.
+19
-15
+4
Ответ TeddyLasso
Почему эту статистику высмеивают за то, что это типа «лига верблюдов»? Человеку 38 лет - в таком возрасте забивать даже в лиге верблюдов, кажется, плюс-минус сопоставимо со сложностью забивать в АПЛ в 25
Глориков аргентинского гопника хлебом не корми - дай только повод принизить заслуги КриРо.
🤡, чë с них взять...
+5
-1
+4
Еще один сезон с 50 голов+
Грецки, Босси и Овечкину стоит напрячься, до них всего один год с 50 забитыми
+4
-1
+3
50+14 по системе «гол+пас»
+4
-1
+3
Ждём типичные комментарии про то, что во дворе кто-то больше забил)
+6
-3
+3
Ответ Sulim Aydamirov
Где Месси?
На пенсии в Майами.
+3
-1
+2
игра в имитацию
+3
-1
+2
Величайший не останавливается👏 не щадит совсем хейтеров
+4
-2
+2
Ответ S. A.
Только его тима всё равно вторая с 7-ю очками отставания. А до его прихода была первой))) P. s. Кринжфаны, не обижайтесь вы на правду
Вранье же, ну. Чемпионом СА Аль-Наср бьіл в сезоне 2018-2019, то бишь за 4 года до перехода Роналду
+2
0
+2
50 голов в 38 лет это мощно!!!🇵🇹🇵🇹🥳🥳
+6
-4
+2
Ответ Вальдано
0+0 в ПО ЧМ.. Он хуже Дзюбы.. А-ха-ха-ха..💃
для справки: Роналду - лучший бомбардир клубного чемпионата мира. Учи матчасть!🐓
+1
0
+1
Ответ S. A.
Только его тима всё равно вторая с 7-ю очками отставания. А до его прихода была первой))) P. s. Кринжфаны, не обижайтесь вы на правду
всем пофиг на каком месте находится альнаср, главное что величайший футболист всех времен с каждым матчем ставит новый рекорд какие гному и не снились
+2
-1
+1
Но есть нюанс...
+3
-2
+1
Зверь!
+2
-2
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кристина забила 0+0 в плей оффф чм за 20 лет, ни разу не была мвп турнира, ее фанатки твердят что чм второсортный турнир, но недавно Кристинка призналась что чего то добиться на чм ее давняя мечта, но ее фанатки ей противоречат))))
+1
-1
0
Ответ LeroySaneMCITY
Кринжтиану в лиге бабла, на секунду, а Месси прошел футбол теперь играет с друзьями на Майами с шикарным климатом и условиями, дети ходят в школу, жена наслаждается жизнью, а Роналду так и напрягается дальше, дабы попасть на Евро, а то и не взять могут, вот и вся разница
а ты сам свечку держишь когда меси проводит свою жизнь и детей в школу водит?
0
0
0
Ответ Веселый денек
Вранье же, ну. Чемпионом СА Аль-Наср бьіл в сезоне 2018-2019, то бишь за 4 года до перехода Роналду
Пока он не перешёл прошлой зимой, Наср-Аль шёл первым
0
0
0
Ответ S. A.
Да, рекорд по е******* фанатикам Месси и не снился, прям как Кринжу голы в плей-офф ЧМ (даже в пустые или с пенальти, как он любит)
прям как выигрыш лч фанатикам меси за последние 8 лет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий