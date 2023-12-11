Щербакова о Тутберидзе: «В спорте высших достижений не бывает простых людей. Для тренера главное – результат, а результаты говорят сами за себя»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова ответила на вопрос о характере Этери Тутберидзе.

– Ваш тренер Этери Георгиевна, по слухам, обладает непростым характером. Какие у вас отношения?

– В спорте высших достижений не бывает простых людей. Если честно, я вообще не понимаю, что значит «простой человек».

Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное – результат. А результаты говорят сами за себя, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами

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29 комментариев
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Именно. Только так.
И кто даст определение ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
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Результаты говорящие, это точно. Вот и Анна ОЧ стала.
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Ответ Wini Chemin
Комментарий скрыт
А нужны ли они?
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Ответ N-fox
Результаты говорящие, это точно. Вот и Анна ОЧ стала.
++++++ Да ,Тутберидзе творит чудеса.
+23
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Ответ lyubov61
Когда нет больших нагрузок - есть теплые отношения. Пример Юли к первому тренеру (хотя с Женей у ЭГ были теплые до поры, до времени). Или, как исключение, ТАТ и Ягудин, хотя с Куликом все наоборот (сказал после ОИ - вы мне больше не нужны и ушел). У ТАТ и любимчики есть и вдрызг рассорившиеся (Роднина). Все зависит от характеров друг от друга.
Дело не в нагрузках. Помимо ТАТ и Ягудина, есть Мишин и Туктамышева. У Тутберидзе в свое время были очень тёплые отношения с Медведевой, только она сама же потом об этом пожалела. Федченко с Горбачевой тоже уже успела хлебнуть по самое не балуйся. Да и вообще опасно это для психики тренера, сильно привязываться к ученику. Лучше уж ровные профессиональные отношения, особенно когда в группе несколько топов
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Вот бы и Вам тоже просто помолчать.
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+13
Болельщикам тоже важнее результаты , а какие у них между собой отношения ? Это их кухня и нас не касается .
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Мне всегда интересно, какого ответа от Ани ждут журналисты на этот вопрос? Она, очевидно, не относится к ЭГ как к маме, потому что у Ани отличная любящая семья. При этом с тренерами уважительные отношения. А сама по себе Анна - точно не тот человек, который будет экзальтированно признаваться в чувствах на публику, даже если к кому-то привязана чуть больше, чем к другим.
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+11
Ответ Wini Chemin
Комментарий скрыт
Когда нет больших нагрузок - есть теплые отношения. Пример Юли к первому тренеру (хотя с Женей у ЭГ были теплые до поры, до времени). Или, как исключение, ТАТ и Ягудин, хотя с Куликом все наоборот (сказал после ОИ - вы мне больше не нужны и ушел). У ТАТ и любимчики есть и вдрызг рассорившиеся (Роднина). Все зависит от характеров друг от друга.
+12
-1
+11
Ответ Лека-Лека
Именно. Только так. И кто даст определение ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
+++! Вот именно. что значит "простой"?? глупый, недалекий, необразованный, или простодушный, или бесхарактерный, или... какой?)) Аня - умница, хороший правильный ответ.
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Имхо, теплых отношений между тренером и спортсменом быть не может в принципе в процессе тренировок. Так как задача одного - мотивировать другого на результат любыми способами. И не всегда эти способы являются корректными.
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Очень правильно сказала "Простых людей в большом спорте не бывает,это не группа Здоровья"Тутберидзе великая из планеты Земля.
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Ответ Wini Chemin
Комментарий скрыт
Откуда вы знаете? С кем-то есть, с кем-то нет, как и у всех.
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Все здесь сидящие , являются не простыми. Раз критикуют, значит они круче Этери и наверняка создали бы на порядок больше чемпионов. Пока вижу некоторых чемпионов по болтовне и обливанию. Но если обратится к учёным, то они расскажут о неких расстройствах в психики, отдельных критиканов.
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Так это самая правильная позиция, некорректно говорить про другого человека пространно и невнятно.
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Ответ Mukunku 64
Простой человек – это представитель человечества, обособленная единица общества, который идет по жизни с легким и непринужденным отношением к ходу событий, развивающихся вокруг него, и строит свою жизнь в простоте и непосредственности, не используя при этом в общении сложных техник. Простой человек характеризуется своим абстрагированным отношением к миру, он прямолинеен и простодушен. Осуществляя коммуникационную деятельность с окружающим его миром, он не ставит за цель установление контакта между собой и предполагаемым собеседником, он не ставит в общении задач воздействия, не применяет сложные постановки беседы в выгодном для себя ключе, не занимается подбором формулировок и интонаций. Такой человек просто говорит то, что есть у него в мыслях и на душе прямо, без излишних ухищрений или проведения аналогий. Будь проще и люди к тебе потянутся ( народная мудрость)
Описали какого-то сферического коня в вакууме
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Одно и тоже по тридцатому кругу
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Ну да, так вам и Анна сказала про отношения с ЭТ.
Это Алена может относительно прямо сказать, другие намекнуть, но уж точно не Анна.
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