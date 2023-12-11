Щербакова о Тутберидзе: «В спорте высших достижений не бывает простых людей. Для тренера главное – результат, а результаты говорят сами за себя»
Анна Щербакова ответила на вопрос о характере Этери Тутберидзе.
– Ваш тренер Этери Георгиевна, по слухам, обладает непростым характером. Какие у вас отношения?
– В спорте высших достижений не бывает простых людей. Если честно, я вообще не понимаю, что значит «простой человек».
Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное – результат. А результаты говорят сами за себя, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
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И кто даст определение ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
Это Алена может относительно прямо сказать, другие намекнуть, но уж точно не Анна.