Щербакова о Тутберидзе: «В спорте высших достижений не бывает простых людей. Для тренера главное – результат, а результаты говорят сами за себя»

Анна Щербакова ответила на вопрос о характере Этери Тутберидзе.

– Ваш тренер Этери Георгиевна, по слухам, обладает непростым характером. Какие у вас отношения?

– В спорте высших достижений не бывает простых людей. Если честно, я вообще не понимаю, что значит «простой человек».

Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное – результат. А результаты говорят сами за себя, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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