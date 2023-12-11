Тренер получил условный срок за избиение детей клюшкой в Архангельской области
В Архангельской области тренер получил условный срок за избиение детей клюшкой.
Вельский районный суд признал виновным 38-летнего тренера детской хоккейной команды по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Мужчина не признал вину.
«Установлено, что в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, применяя недозволенные методы воспитания, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.
В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку.
Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности и заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 2 года.
Судом удовлетворены гражданские иски прокуратуры района о взыскании в пользу несовершеннолетних потерпевших компенсации морального вреда», – говорится в сообщении прокуратуры Вельского района.
Помнится легендарный тренер Ак Барса (принёс им первый титул в 1998) Юрий Моисеев говорил: "Кто будет филонить на тренировках получит от меня клюшкой по заднице"
— У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
— Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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