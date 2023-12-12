Президент «Анкарагюджю», ударивший судью Мелера, и еще два нападавших задержаны
Министр внутренних дел Турции рассказал о задержании напавших на судью мужчин.
Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.
«Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера в конце матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор». Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба.
Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье Халилу Умуту Мелеру, который успешно представляет турецких судей за рубежом», – написал Али Ерликая.
Позже он добавил информацию о задержании виновных в атаке на судью.
«Президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже, напавшему на судью после матча, оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан.
Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.
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