Президент «Анкарагюджю», ударивший судью Мелера, и еще два нападавших задержаны

Министр внутренних дел Турции рассказал о задержании напавших на судью мужчин.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с « » (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.

«Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера в конце матча « » – «Ризеспор». Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба.

Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье Халилу Умуту Мелеру, который успешно представляет турецких судей за рубежом», – написал Али Ерликая.

Позже он добавил информацию о задержании виновных в атаке на судью.

«Президенту « » Фаруку Кодже, напавшему на судью после матча, оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан.

Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.

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