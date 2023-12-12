Президент «Анкарагюджю», ударивший судью Мелера, и еще два нападавших задержаны

Теги Анкарагюджю Ризеспор высшая лига Турция происшествия судьи Халил Мелер Футбол

Министр внутренних дел Турции рассказал о задержании напавших на судью мужчин.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.

«Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера в конце матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор». Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба.

Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье Халилу Умуту Мелеру, который успешно представляет турецких судей за рубежом», – написал Али Ерликая.

Позже он добавил информацию о задержании виновных в атаке на судью.

«Президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже, напавшему на судью после матча, оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан.

Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.

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7 комментариев
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Всякое бывало на футбольном поле, но что-бы президент клуба включил режим бойца, редкое явление. Вообще последние годы тема судейства, слишком остро стоит в обсуждение матчей. Брака в их работе слишком много
+5
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+5
А президенту клуба какое лечение оказывается? Воспаление хитрости? Что сам весь больной, стрессанул, понять и простить?
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+3
Ответ Владимир Владимир
Позор, толпой напали на судью, ещё и били лежачего. Дикари. И эти люди хотят проводить ЕВРО?
Я понимаю, к туркам отношение специфическое, но бил судью один человек, причём тут вся страна?
Как если бы Россию лишили права на ЧМ за инцидент с ударом по Гранату от Гулливера, ну или за инциденты с Гогниевым
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0
+2
Дикари. Можно было просто крикнуть, что судья козел, например.
+1
0
+1
Ответ Alex Rhea
Я понимаю, к туркам отношение специфическое, но бил судью один человек, причём тут вся страна? Как если бы Россию лишили права на ЧМ за инцидент с ударом по Гранату от Гулливера, ну или за инциденты с Гогниевым
Один человек? Да там напал десяток, били несколько. Насчёт ЕВРО мне сказать нечего больше, потому что там все определяет коррупция. Россия более менее мирная в этом плане, кстати, и управляемая.
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люблю турецкий футбол за такую дичь, которая там регулярно происходит)
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