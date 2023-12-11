«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й

Клуб Лионеля Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023 году.

« » из , куда чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел из «ПСЖ» летом, искали чаще других спортивных команд в этом году.

Второе место по популярности запросов занял клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Замкнул тройку саудовский « », за который играет .

На четвертой строчке расположился « », сделавший требл в сезоне-2022/23. Пятым стал еще один клуб НБА – «Майами Хит».

Шестое место досталось бейсбольной команде «Техас Рейнджерс». Седьмым стал саудовский « », купивший Неймара, Малкома и других звездных футболистов.

Восьмой стала « » Дортмунд, упустившая чемпионство в Германии в заключительном туре прошлого сезона. На девятой позиции – сборная Индии по крикету.

Десятку замкнул клуб НХЛ «Бостон Брюинс».

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