«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й
Клуб Лионеля Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023 году.
«Интер Майами» из МЛС, куда чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел из «ПСЖ» летом, искали чаще других спортивных команд в этом году.
Второе место по популярности запросов занял клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Замкнул тройку саудовский «Аль-Наср Эр-Рияд», за который играет Криштиану Роналду.
На четвертой строчке расположился «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/23. Пятым стал еще один клуб НБА – «Майами Хит».
Шестое место досталось бейсбольной команде «Техас Рейнджерс». Седьмым стал саудовский «Аль-Хилаль», купивший Неймара, Малкома и других звездных футболистов.
Восьмой стала «Боруссия» Дортмунд, упустившая чемпионство в Германии в заключительном туре прошлого сезона. На девятой позиции – сборная Индии по крикету.
Десятку замкнул клуб НХЛ «Бостон Брюинс».
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