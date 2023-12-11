«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й

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Клуб Лионеля Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023 году.

«Интер Майами» из МЛС, куда чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел из «ПСЖ» летом, искали чаще других спортивных команд в этом году.

Второе место по популярности запросов занял клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Замкнул тройку саудовский «Аль-Наср Эр-Рияд», за который играет Криштиану Роналду.

На четвертой строчке расположился «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/23. Пятым стал еще один клуб НБА – «Майами Хит».

Шестое место досталось бейсбольной команде «Техас Рейнджерс». Седьмым стал саудовский «Аль-Хилаль», купивший Неймара, Малкома и других звездных футболистов.

Восьмой стала «Боруссия» Дортмунд, упустившая чемпионство в Германии в заключительном туре прошлого сезона. На девятой позиции – сборная Индии по крикету.

Десятку замкнул клуб НХЛ «Бостон Брюинс».

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34 комментария
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Ну понятно...известный клуб никто гуглить не будет
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Логично, потому что зачем гуглить то, что и так всем известно

Если Химик-Август из Вурнар после допуска России в еврокубки выиграет ЛЧ, будут гуглить и его
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Не удивлюсь, если у нас по итогам года самой популярной командой по запросам в гугл окажется коллектив Вовы Адидаса с гимном Пыяла))...
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Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
Любая новость о Месси и первые на ветке фанаты игрока с 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет.
А ведь им еще , помимо душевной травмы от 18.12.2022, пережить надо годовщину триумфа.
Все сми мировые анонсируют день Аргентины 18.12.2023 в честь победы на ЧМ.
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Гугл в СА главная поисковая система,непорядок.Надо свой придумать поисковик, какой-нибудь Аль-Гу-гль.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если у нас по итогам года самой популярной командой по запросам в гугл окажется коллектив Вовы Адидаса с гимном Пыяла))...
В мировом Шазаме уже на первом месте. Скоро подтянутся Седая Ночь и Где ты, мой новый герой.
+5
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+3
Ответ Кирилл Голивец
Логично, потому что зачем гуглить то, что и так всем известно Если Химик-Август из Вурнар после допуска России в еврокубки выиграет ЛЧ, будут гуглить и его
Лейкерс и Сити неизвестны? В 2023?
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Неудивительно после такого массированного и истеричного пиара, какой устроили Месси после ЧМ)
+2
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Ответ &_Bishep_&
Ну понятно...известный клуб никто гуглить не будет
Ни разу не гуглил Интер Майами) даже в таблицу Млс не смотрел, также как Аль Наср)
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Курорт майями затопил пустыню благодаря Месси.
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Ответ Антиглор17
Роналду не на месте, должен быть второй.
Второе место - любимое у мопси.
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Ответ Ruscello
Местная тусовка месси-зависимых посменно, по 10 000 запросов в сутки, в гуггл отправляет, других вариантов, почему этот МЛС клуб в топе - нет. )
мессизависимые тебе сейчас тонну - накидают.
Ведь ты затронул их ущемленное обожание.
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Ответ Егор Егор
Лейкерс и Сити неизвестны? В 2023?
Да, китайцы они такие, знают в АПЛ только МЮ и всё, а тут какой другой манчестер вылез. Они до сих пор не понимают, думают, наверно, что Фергюсон еще МЮ тренирует. Китайцы они такие.

Собственно, поэтому и 2 клуба НБА в топ 10, опять же, китайцы любят это дело.
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Ответ Егор Егор
Лейкерс и Сити неизвестны? В 2023?
Интер Майами или Аль-Наср точно гуглили из-за неизвестности.

А МС и все такое, эффект когда даже ваша бабушка узнает о существовании такого.

Если бы не ситуация с нашей страной, Team Spirit тоже вошли бы в десятку
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Роналду не на месте, должен быть второй.
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и здесь Месси унижает роналду с его пустыней)
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Искали чаще всего в этом году))) ахахха. Да, я тоже искал но и как многие не смог найти))))
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Местная тусовка месси-зависимых посменно, по 10 000 запросов в сутки, в гуггл отправляет, других вариантов, почему этот МЛС клуб в топе - нет. )
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