«МЮ» не продлит контракт с Марсьялем. Форвард уйдет бесплатно летом, если его не продадут зимой

Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Действующий контракт 28-летнего нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

По информации The Athletic, «Юнайтед» не намерен активировать опцию продления соглашения. Игроку позволят уйти свободным агентом, если клуб не получит предложений в зимнее трансферное окно.

перешел в « » из «Монако» в 2015 году. В составе манкунианцев он провел 317 матчей и забил 90 голов.

Подробную статистику француза можно найти здесь.

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