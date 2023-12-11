«МЮ» не продлит контракт с Марсьялем. Форвард уйдет бесплатно летом, если его не продадут зимой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Футбол

Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Действующий контракт 28-летнего  нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон. 

По информации The Athletic, «Юнайтед» не намерен активировать опцию продления соглашения. Игроку позволят уйти свободным агентом, если клуб не получит предложений в зимнее трансферное окно. 

Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В составе манкунианцев он провел 317 матчей и забил 90 голов.

Подробную статистику француза можно найти здесь

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39 комментариев
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Марсьяль - это какой-то пранк, вышедший из-под контроля. Уже поменялось больше пяти тренеров, десять курсов развития, а этот все выходит основным, блин. нападающим. Это просто шок, парень мертвый был пять лет назад еще, ожил на год, забрал контракт и опять умер. Просто вдуматься страшно, что столько лет прошло с этого перспективного за 60 млн..
+37
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+37
Будущий обладатель ЗМ, кстати. Монако готовится получать бонус за этот пункт
+28
-4
+24
Абсолютно не за что его продлевать…
+11
-1
+10
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Марсьяль - это какой-то пранк, вышедший из-под контроля. Уже поменялось больше пяти тренеров, десять курсов развития, а этот все выходит основным, блин. нападающим. Это просто шок, парень мертвый был пять лет назад еще, ожил на год, забрал контракт и опять умер. Просто вдуматься страшно, что столько лет прошло с этого перспективного за 60 млн..
У него пластика фантастическая, как у пантеры, очень Анри напоминает. Жаль, что характера нет, и он забил на футбол
+9
-2
+7
Ответ Roman
Будущий обладатель ЗМ, кстати. Монако готовится получать бонус за этот пункт
получить за него 50 лямов в 2015 году уже своего рода бонус был)
+7
0
+7
Марсьяль олицетворение всего, что творится с МЮ последние 6 лет
+7
-1
+6
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Марсьяль - это какой-то пранк, вышедший из-под контроля. Уже поменялось больше пяти тренеров, десять курсов развития, а этот все выходит основным, блин. нападающим. Это просто шок, парень мертвый был пять лет назад еще, ожил на год, забрал контракт и опять умер. Просто вдуматься страшно, что столько лет прошло с этого перспективного за 60 млн..
ван Гал же предупреждал, что покупает его не для себя, а для следующих тренеров МЮ. Не соврал же )
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Удивлен, что вопрос продления контракта с ним вообще поднимался. По факту закончил карьеру после сезона 19/20
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В Аякс, к Хаагу
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+4
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Марсьяль - это какой-то пранк, вышедший из-под контроля. Уже поменялось больше пяти тренеров, десять курсов развития, а этот все выходит основным, блин. нападающим. Это просто шок, парень мертвый был пять лет назад еще, ожил на год, забрал контракт и опять умер. Просто вдуматься страшно, что столько лет прошло с этого перспективного за 60 млн..
Там сумма в районе 75 получилась , все бонусы вроде активировались кроме золотого мяча
+3
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+3
Кто бы мог подумать, что парень, который забил в первом же матче за МЮ Ливерпулю скатится вот в это
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Ответ Антибаскет Поповича
Пари НН уже готовит предложение.
Им будет сложно конкурировать с Барсой, так как в Каталонии теплый климат)
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Ага, сейчас продадут. В реал или барсу за 70м.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Удивлен, что вопрос продления контракта с ним вообще поднимался. По факту закончил карьеру после сезона 19/20
Он только 2-3 сезона надежды подавал, потом всё стало ясно с пешеходом. Как Погба, только без таланта.
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Пари НН уже готовит предложение.
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Ответ Derrick13
Талант есть, характера нет. Логичное завершение.
Талант был у Бербатова, который еле передвигаясь по полю, был мастерским игроком и хорошим бомбардиром. Этот французский клоун вообще не футболист, я не знаю даже, какие у него есть сильные качества.
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Ответ Николай Бойко
У него пластика фантастическая, как у пантеры, очень Анри напоминает. Жаль, что характера нет, и он забил на футбол
да, я это десятый год слышу, самое смешное, что всегда находятся его сторонники. Это же просто французский Кокорин
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Марсьяль - это какой-то пранк, вышедший из-под контроля. Уже поменялось больше пяти тренеров, десять курсов развития, а этот все выходит основным, блин. нападающим. Это просто шок, парень мертвый был пять лет назад еще, ожил на год, забрал контракт и опять умер. Просто вдуматься страшно, что столько лет прошло с этого перспективного за 60 млн..
Смотришь на этих 🤡 Марсьяля, Рэшфорда и т.д., и потом дики удивляешься, когда темнокожие заявляют, что им не дают шансов в футболе. Да у кого еще такие кредиты доверия в футболе, как у этих бездарей с ЗП на уровне мировых звезд?
+1
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Линделефа с Далотом туда же
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Почему-то кажется, что если его возьмёт , допустим, Интер, в ротацию, то он может и неплохо зайдёт... что-то типа Санчеса в чемпионский сезон может выйти
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Кислая новость для Марсиаля
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Так и не раскрылся, а такие были надежды.
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Кто уйдёт быстрее:Марсьяль или Тен Хааг?🤔
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Талант есть, характера нет. Логичное завершение.
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Марсьяль спасибо что живой. Технарь одаренный но ска Балотели-2 или Погба -2
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Помню там бонусы должны быть за 75 голов вроде. 28-лет, а кажется уже завершил карьеру.
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До сих пор помню ту новость как его подписывали, а потом в самолете Руни подошел к Шнайдерлину и спросил, а кто это Марсьяль?
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Ещё бы Далота, такого же пассажира, который уже года три как должен играть где-то в другом клубе
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Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Ага, сейчас продадут. В реал или барсу за 70м.
Вроде бы вчера хет-трик, или у лаказета вечно их путаю
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Ответ Николай Бойко
У него пластика фантастическая, как у пантеры, очень Анри напоминает. Жаль, что характера нет, и он забил на футбол
Сколько уже было таких с "пластикой Анри" - Николя Пепе, Лоик Реми, Ляказетт и т.д
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