Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Таавуном»

Теги результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Аль-Файсали Харма Аль-Иттихад Джидда Аль-Таавун Аль-Халидж Абха Футбол

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шабабом» в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Также в понедельник «Аль-Хилаль» играет с «Аль-Таавуном».

19 декабря «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Файсали».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/4 финала

11 декабря

«Абха» – «Аль-Халидж» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартинш (30), 1:1 – Токо-Экамби (61), 1:2 – Нарей (83).

«Аль-Хилаль» – «Аль-Таавун» – 0:0 (первый тайм)

«Аль-Хилаль» (стартовый состав): Буну, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Милинкович-Савич, Майкл Ричард, Малком, Аль-Досари, Митрович.

«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» – 21:00

19 декабря

«Аль-Файсали» – «Аль-Иттихад» – 17:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий