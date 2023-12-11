Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Таавуном»
«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шабабом» в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
Также в понедельник «Аль-Хилаль» играет с «Аль-Таавуном».
19 декабря «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Файсали».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/4 финала
11 декабря
«Абха» – «Аль-Халидж» – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мартинш (30), 1:1 – Токо-Экамби (61), 1:2 – Нарей (83).
«Аль-Хилаль» – «Аль-Таавун» – 0:0 (первый тайм)
«Аль-Хилаль» (стартовый состав): Буну, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Милинкович-Савич, Майкл Ричард, Малком, Аль-Досари, Митрович.
«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» – 21:00
19 декабря
«Аль-Файсали» – «Аль-Иттихад» – 17:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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