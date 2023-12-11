Роберто Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Коллеги, которые не могли выполнить 3 обводки, порицают других»

Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.

«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ.

Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, порицают игроков в прямом эфире», – сказал бывший нападающий сборной Италии, « », « » и « » .

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