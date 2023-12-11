Роберто Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Коллеги, которые не могли выполнить 3 обводки, порицают других»

Теги Интер Милан Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия телевидение Роберто Баджо Футбол

Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.

«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ.

Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, порицают игроков в прямом эфире», – сказал бывший нападающий сборной Италии, «Ювентуса», «Милана» и «Интера» Баджо.

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51 комментарий
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Баджо прав
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Мостобаджо
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Ответ Птюч, Ёж.
ну значит никто не вправе судить других, если ты не разбираешься хотя бы на их уровне в какой либо теме? задам провокационный вопрос. Имеем ли мы в таком случае право судить о работе Путина?
Все таки считаю, несколько разные вещи. Здесь речь о том, как например, эксперты по типу Быстрова позволяют себе давать оценки с позиции гуру, в действительности и близко таковыми не являвшись, а критика от простого человека идёт без претензии на исключительную правоту основную на собственном опыте. Первые же зачистую подробной критикой пытаются возвысится над объектом обсуждения и превознести себя, что выглядит со стороны неприятно.
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Как же несправедлива футбольная судьба к Бобби. Даже на том самом ЧМ, в группе при удалении вратаря его заменили на 21-й минуте. Такого издевательства не потерпел даже старый Пирес в 2006 и ушёл Арсенала, а тут пиковый Баджо
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Критиковать можно по-разному, хотя в целом он прав
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Давай к нам. У нас нет такого.
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Один из последних настоящих романтиков футбола! Футбольный художник и мыслитель! Один из любимых игроков наряду с настоящим Роналдо, Зиданом, Ромарио и Джей Джей Окочей )
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Ответ madaev
Мостобаджо
Справедливости ради в ютубе можно найти как Мостовой накручивает добрую половину харьковского Металлиста в их штрафной
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Тогда экспертами должны быть только обладатели ЗМ.
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Ответ Rio (BLR)
Интересно чем Баджо занимается на пенсии?
Купил ранчо в Аргентине, и водит старый Fiat Panda

https://youtu.be/mQXW05CkHJc?si=gKnlyjNC6GJhx2lk
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Позиция, достойная уважения.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Справедливости ради в ютубе можно найти как Мостовой накручивает добрую половину харьковского Металлиста в их штрафной
Он и в Ла лиге тоже неплохо обводил. Футболист хороший был, конечно.
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Где-то засвебило у Кассано.
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Мостовой: тот, кто не умеет чеканить мяч - не может быть тренером.
Спортс: Мостовой клоун.

Баджо: тот, кто не умеет сделать три обводки - не может порицать игроков в прямом эфире.
Спортс: Баджо прав.

Занавес.
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Ответ madaev
Мостобаджо
ты что, на кайфах сидишь? Новость прочитал? кто тебя плюсует? он же как раз сказал всё наоборот, что сказал бы царёк
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Мостовой: "Дай обниму"
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Ответ Direct free kick
Как же несправедлива футбольная судьба к Бобби. Даже на том самом ЧМ, в группе при удалении вратаря его заменили на 21-й минуте. Такого издевательства не потерпел даже старый Пирес в 2006 и ушёл Арсенала, а тут пиковый Баджо
Без Виалли и Манчини, Роберто не вытащил один всю команду, хотя и был невероятно близок. Дзолла не выстрелил на том ЧМ.
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Мостовизм
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Ответ _FoX-
Нерелевантное сравнение. Судить о действиях футболистов и судить о качестве управления страны разные вещи. В этом смысл демократии, когда через выборы "суждение" о президенте выносят граждане страны. А выносят они его потому что действия президента напрямую касаются их. И заметь, что избиратель это не советник президента, который естественно должен обладать квалификацией и знаниями предмета - выражаясь твоими словами "разбираться в какой-либо теме".
у нас на выборы не ходит половина населения за три дня. зато под бокал вина или кружку пива мы всегда готовы обсудить те или иные действия правительства, не важно насколько мы разбираемся в этом.
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Ответ Rio (BLR)
Интересно чем Баджо занимается на пенсии?
Сельским хозяйством
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Ответ tnec
Без Виалли и Манчини, Роберто не вытащил один всю команду, хотя и был невероятно близок. Дзолла не выстрелил на том ЧМ.
Италия вообще попала в финал благодаря нему
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это хвостик ещё царя не слышал...
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Ответ _FoX-
Не согласен. Это примерно из разряда "не играл, а тренирует". Три обводки эксперт может и не совершил, но был неплохим защитником, знает принципы игры, провёл несколько лет в клубной системе и знает особенности тренировочного процесса, механизмы мышечного востановления и т.д. И даже предполагая, что Баджо прав и судить других может только самый лучший или по меньшей мере равный. А по какому критерию мы будем сравнивать? По обводкам?
будем набирать в студию лучшего по обводкам, лучшего по отборам и лучшего по отбиванию. судью обсуждать так же будут только лучший судья.
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У нас тут на спортсе тоже эксперты такие по обводкам.
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Ответ Вечно в бане
Мостовой: тот, кто не умеет чеканить мяч - не может быть тренером. Спортс: Мостовой клоун. Баджо: тот, кто не умеет сделать три обводки - не может порицать игроков в прямом эфире. Спортс: Баджо прав. Занавес.
Как бы тренер и футбольный эксперт это разные вещи. Баджо видимо сделал намек на Кассано, Каррагера, Невилла и других популярных ныне экспертов
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Ответ Arthur Jacob
Италия вообще попала в финал благодаря нему
Конечно, именно так.
Железный дровосек , типа - Массаро, ничего не мог показать рядом с таким кудесником.
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Ответ LLC TRUST
У нас вообще очень крутое было поколение в 90-х: Карпин, Мостовой, Шалимов, Канчельскис. Очень жаль, что, ну наверное кроме Канчельскиса, ни у кого не получилось заиграть в топ клубах, хотя по мастерству были готовы, да и в сборной из-за этого письма ничего не получилось. Сейчас по уровню таких футболистов и близко нет, даже в нулевых, когда брали бронзу евро игроки были слабее, ну может кроме пикового Аршавина полтора сезона в Арсенале.
Да ладно, Карпин и Шалимов сильнее Зырянова и Семака?
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Ответ Вечно в бане
И какая разница, о «тренере» или «эксперте», если логика все равно сводится к детскому «Нужно быть поваром, чтобы понять, что суп пересолен»?
Разница в тексте: "Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ"
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Не могли выполнить 3 обводки и порицают игроков- где же я мог это слышать и читать?...
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Ответ La victoria es nuèstrà
Баджо прав
Не согласен. Это примерно из разряда "не играл, а тренирует". Три обводки эксперт может и не совершил, но был неплохим защитником, знает принципы игры, провёл несколько лет в клубной системе и знает особенности тренировочного процесса, механизмы мышечного востановления и т.д. И даже предполагая, что Баджо прав и судить других может только самый лучший или по меньшей мере равный. А по какому критерию мы будем сравнивать? По обводкам?
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