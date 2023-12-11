Роберто Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Коллеги, которые не могли выполнить 3 обводки, порицают других»
Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.
«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ.
Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, порицают игроков в прямом эфире», – сказал бывший нападающий сборной Италии, «Ювентуса», «Милана» и «Интера» Баджо.
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https://youtu.be/mQXW05CkHJc?si=gKnlyjNC6GJhx2lk
Спортс: Мостовой клоун.
Баджо: тот, кто не умеет сделать три обводки - не может порицать игроков в прямом эфире.
Спортс: Баджо прав.
Занавес.
Железный дровосек , типа - Массаро, ничего не мог показать рядом с таким кудесником.