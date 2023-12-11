Егор Титов: «Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но если мы хотим, чтобы клуб выигрывал и был стабилен, то нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

«Скажу так: если «Спартак» – полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал.

Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие.

Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат.

Мы видим стабильность в «Зените». В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, тем не менее, интрига есть. А в «Спартаке» все как на качелях: то седьмые, то третьи.

Мы же говорим про «Спартак», а не какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 «Факелу» на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие – нет.

Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у «Спартака». Вот это меня больше всего напрягает», – сказал бывший капитан красно-белых.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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12 комментариев
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Например Аленичев, добавил Титов
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Вы когда на пару с Аленичевым пришли, что уже много опытные были? Попрактиковались на других клубах? И сейчас наверное работаете в топ клубе?
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А может просто дать ему поработать?
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как вы в своё время
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Давайте будем объективны, никто из нормальных тренеров не хочет тренировать Спартак.
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Спартака Гогниева надо попробовать
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Моуриньо скоро освободится
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экономически верно оставить Абсыкаля до конца сезона, но сейчас уже договориться с кем-то новым.

Из России это Осинькин или Юран, из забугра хз вообще, лотерея.
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Ну, прав Егор, на 100% прав. Спартаку нужен готовый тренер, сложившийся. Учитель и наставник, а не ноунейм, студент и экспериментатор, который, если в Спартаке получится, уедет в нормальный европейский клуб, а если не получится - получит опыт, за который не только платить не надо, так ещё и денег три мешка дадут. Сколько можно издеваться над болельщиками?
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Ответ Ебздрогыч
Например Аленичев, добавил Титов
или Мостовой)
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Ответ Krauvec Cool
Давайте будем объективны, никто из нормальных тренеров не хочет тренировать Спартак.
это ты хорошо придумал. начни перечислять.анчелотти, гвардиола, клопп. кто там у тебя дальше в списке?
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Ответ Денис Ширинов
А может просто дать ему поработать?
дороговато обходится с учетом трансферов разных рябчуков, бонгонд и медин.
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