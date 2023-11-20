Сербия на Евро-2024, Джокович выиграл итоговый турнир, 10 из 10 побед Португалии, Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса и другие новости

1. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0) с покером Ромелу Лукаку за 20 минут в квалификации Евро-2024, Испания победила Грузию (3:1) дома, а Португалия справилась с Исландией (2:0) на своем поле.

Сербия вышла на чемпионат Европы впервые после распада Югославии. Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе с общим счетом 36:2, Роналду забивает или пасует в 9 матчах подряд за клуб и сборную.

2. Новак Джокович обыграл Янника Синнера (6:3, 6:3) в финале итогового турнира. Серб стал самым титулованным чемпионом, обойдя Федерера.

3. «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:1) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Амур» уступил «Адмиралу» (0:2), «Северсталь» проиграла «Витязю» (3:5).

4. «Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0) в «золотом ретроматче» в Москве. Единственный гол забил Дмитрий Лоськов, так было и в 2002-м.

5. НХЛ. «Миннесота» проиграла «Торонто» (3:4 ОТ) в Швеции, Нюландер продлил результативную серию со старта сезона до 17 игр, Капризов остался без очков. «Питтсбург» победил «Вегас» (3:0), Малкин забросил 9-ю шайбу в сезоне. «Сент-Луис» с голами Бучневича и Торопченко справился с «Анахаймом» (3:1).

6. Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави, кажется, порвал крестообразную связку колена. Если диагноз подтвердится, 19-летний игрок пропустит 6-8 месяцев.

7. Петр Гуменник победил на Гран-при России по фигурному катанию в Самаре «Волжский пируэт». У женщин выиграла Ксения Синицына. В танцах на льду первое место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

8. Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге. Макс вышел на 3-е место по победам в истории «Формулы-1», сравнявшись с Феттелем. «Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете.

9. НБА. «Бруклин» уступил «Филадельфии» и другие результаты.

10. Белорус Антон Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Белоруска Анна Сола выиграла пасьют у женщин.

11. Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе. Его первые слова: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком».

12. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке Хакасии. Алина Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 5 км.

13. Три футболиста сборной Чехии – Кухта, Цоуфал и Брабец – отстранены за день до решающего матча отбора на Евро. Они до утра были в ночном клубе и пили алкоголь.

14. Московский ЦСКА создаст команду в Медиалиге. У «Спартака» и «Зенита» они уже есть.

Цитаты дня:

Депутат Милонов о словах Калешина про российский футбол: «Лузерспич, злоба проигравшего. Пусть тренирует мужскую сборную по художественной гимнастике – бабскими слюнями только позорит клуб»

Джеррард о Роналду: «Лучший в истории. Он по-прежнему многое может дать футболу. После его перехода о саудовской лиге заговорили, сюда приехали мастера»

Вяльбе об отстранении России: «Это наказание не спортсменов, а президента нашей страны. Все знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное»

Медведева о переходе к Орсеру: «Всем так было лучше, прежде всего мне. По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла как личность»

Зиньковский о тратах в Москве в месяц: «Мало, тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»

Чимаев о Кадырове: «Этот человек помог мне вернуться к жизни. И всему чеченскому народу»