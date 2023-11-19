Ромелу Лукаку оторвался от Криштиану Роналду по голам в квалификации Евро-2024.

Форвард сборной оформил покер в 1-м тайме матча против Азербайджана (4:0, перерыв), забив на 17-й, 26-й, 30-й, 37-й.

В текущем отборочном цикле забил 14 голов и вновь вышел на чистое первое место в списке бомбардиров квалификации, оторвавшись от Криштиану Роналду, на счету которого 10 забитых голов.

Теперь на счету Лукаку 83 гола в составе национальной команды. Бельгиец вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81).

Лидирует в рейтинге , на счету которого 128 голов за сборную . У (Венгрия, Испания) – 84 гола.

Подробная статистика выступлений Лукаку, играющего за «Рому» на правах аренды из «Челси», смотрите здесь.

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