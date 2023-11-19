Лукаку оформил покер в матче с Азербайджаном за 20 минут и оторвался от Роналду в отборе Евро. Ромелу – 3-й бомбардир европейских сборных с 83 голами

Теги Рома Криштиану Роналду Челси Сборная Португалии по футболу серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу рейтинги высшая лига Азербайджан Ференц Пушкаш Роберт Левандовски Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Ромелу Лукаку оторвался от Криштиану Роналду по голам в квалификации Евро-2024.

Форвард сборной Бельгии оформил покер в 1-м тайме матча против Азербайджана (4:0, перерыв), забив на 17-й, 26-й, 30-й, 37-й.

В текущем отборочном цикле Лукаку забил 14 голов и вновь вышел на чистое первое место в списке бомбардиров квалификации, оторвавшись от Криштиану Роналду, на счету которого 10 забитых голов.

Теперь на счету Лукаку 83 гола в составе национальной команды. Бельгиец вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81).

Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду, на счету которого 128 голов за сборную Португалии. У Ференца Пушкаша (Венгрия, Испания) – 84 гола.

Подробная статистика выступлений Лукаку, играющего за «Рому» на правах аренды из «Челси», смотрите здесь.

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85 комментариев

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Даниил Гутин
Подумать только, мы дожили до момента ю когда даже у Лукаку голов за сборную больше, чем у Пеле
+49
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BARCA_10
Бельгия в погоне за рекордом французов) еще 9 голов
+36
-1
+35
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10ztv
в отборе к евро конечно легче стату набивать, чем в Южной Aмерике, где нет разгромов почти, тк в среднем уровень выше
+43
-23
+20
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Машина Мощная
на протяжении десятилетий мы наблюдаем как они там набивают стату в Европе)) еще говорят что там это сложно сделать :-D
+29
-12
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Dexter Morgan
Лукаку монстр просто в сборной.
+22
-6
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Кефтеме
Ответ Dexter Morgan
Лукаку монстр просто в сборной.
Хорватия это ощутила
+16
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ KING_OF_RUSSIA
Помню писали, если бы Месси игралв фермер лиге , то забивал бы под100 за сезон. Реальность - 6 голов в первом сезоне, 16 во втором
Что вы скажете на счёт праймовый Месси? За календарный год он забил больше чем топовые клубы.
+15
-1
+14
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Машина Мощная
Ответ 10ztv
если бы Месси там играл у него было бы 170+ голов за сборную
подозреваю что на 100% было бы так) в 35 лет закинул пешком 5 голов Эстонии. Эстония тоже бывает ведь в отборах к Евро и проигрывает там по 5-0 Бельгиям и Швециям. да даже азеры их 2-0 взгрели) что говорить о праймовом the Infinity))
+16
-4
+12
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10ztv
Ответ KING_OF_RUSSIA
Помню писали, если бы Месси игралв фермер лиге , то забивал бы под100 за сезон. Реальность - 6 голов в первом сезоне, 16 во втором
так в ПСЖ он играл плеймейкером на стату Мбаппе и Неймара, и то во втором сезоне во всех турнирах прилично назабивал. А в условной Сан-марино никто никогда даже и не играл в лиги1
+12
-3
+9
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10ztv
Ответ Кефтеме
мало сборных
ну на евро средняя команда в отборе это люксембург, в южной Америке условная Колумбия, которая в плей-офф чм регулярно выходит, а на последнем не была, тк конкуренция высокая в ЮA
+15
-6
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Domian
Ответ Vovker
Представляю, сколько было бы воплей про "нашакалил", если бы покер Азербайджану оформил Роналду.
Да как то пофиг)
Просто из Лукаку не делают величайшего игрока за подобные голы, а ведь он забил за сборную больше Пеле.
+9
-2
+7
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Блуждающий странник
У Лукаку голов за сборную больше чем у Пеле ))
Только сравнить кому забивал Пеле и кому Лукаку
+8
-1
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Машина Мощная
Азербайджан, Лихтенштэйн, Люксембург, Гибралтар, Сан-Марино, Босния, Эстония и другие десятки Европейских монстров :-D
+7
-1
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10ztv
Ответ Машина Мощная
на протяжении десятилетий мы наблюдаем как они там набивают стату в Европе)) еще говорят что там это сложно сделать :-D
если бы Месси там играл у него было бы 170+ голов за сборную
+27
-21
+6
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1ce
Ответ Даниил Гутин
Подумать только, мы дожили до момента ю когда даже у Лукаку голов за сборную больше, чем у Пеле
просто надо разделять эпохи. тогда футбол был совершенно другой.
+7
-2
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Экспертное мнение
Ответ Даниил Гутин
Подумать только, мы дожили до момента ю когда даже у Лукаку голов за сборную больше, чем у Пеле
Со времен Пеле сколько сборных-статистов наплодилось в Европе? Можно сбиться со счета
+7
-3
+4
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Мурад Гамидов
Это всё что нужно знать о ценности статы набитой в европейских отборах. Игрок который раз за разом проваливает крупные международные турниры, да и в целом мягко говоря не самый выдающийся центрфорвард забивает 83 мяча за сборную
+10
-7
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Кефтеме
Ответ 10ztv
в отборе к евро конечно легче стату набивать, чем в Южной Aмерике, где нет разгромов почти, тк в среднем уровень выше
мало сборных
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-5
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Игорь Климов
Ответ 10ztv
в отборе к евро конечно легче стату набивать, чем в Южной Aмерике, где нет разгромов почти, тк в среднем уровень выше
Да, это совершенно разные по уровню отборы, на Евро намного больше сборных ноунеймов, чем на Копа Америка.
+2
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Enchanter WIZZARD
У Роналду в 30 лет было 55 голов за сборную
У Лукаку в 30 лет уже 83 гола за сборную
Опасненько
+3
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Док163
А Лукаку ? Лукаку ничем не впечатлил. ©️
+2
0
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Помню писали, если бы Месси игралв фермер лиге , то забивал бы под100 за сезон. Реальность - 6 голов в первом сезоне, 16 во втором
Да, но Месси в Лиге Чемпионов тоже французам забивал даже меньше, чем английским топарям, поэтому всё логично. Также мы знаем, что Месси разок сыграл с Эстонией и накидал единственный пента-трик за сборную, совершенно разные ситуации не сравнивай, хотя манипуляция фактами является давней забавой клубничной фермы.
+4
-2
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GibsonFlyingV
Ответ Мурад Гамидов
Это всё что нужно знать о ценности статы набитой в европейских отборах. Игрок который раз за разом проваливает крупные международные турниры, да и в целом мягко говоря не самый выдающийся центрфорвард забивает 83 мяча за сборную
То же и Левандовски касается
+3
-1
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Игорь Климов
Ответ Сергей Кравец
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Чего ты здесь несёшь какую-то ерунду?!
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KING_OF_RUSSIA
Ответ 10ztv
если бы Месси там играл у него было бы 170+ голов за сборную
Помню писали, если бы Месси игралв фермер лиге , то забивал бы под100 за сезон. Реальность - 6 голов в первом сезоне, 16 во втором
+12
-11
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Кефтеме
Ответ udiekemen
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Она стала бы трансом
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Кефтеме
Ответ Dexter Morgan
Ну да, там он накосячил. Один из самых противоречивых нападающих.
Удивиление то что он больше Лёвы в сборных забивает
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QWertY
Пукака просто топище!
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Domian
Ответ Блуждающий странник
У Лукаку голов за сборную больше чем у Пеле )) Только сравнить кому забивал Пеле и кому Лукаку
Лукаку просто величайший, ведь голы это главное)
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Barry_Cadny
Оторвался так оторвался:)
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Illia Gray
Ответ Кефтеме
Удивиление то что он больше Лёвы в сборных забивает
А что удивительного? Польша и Бельгия, это совершенно разные уровни. Как по мне, нет ничего удивительного
+1
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Yaroslove
Ну да, это только КриРо набивает стату на всяких аутсайдерах, Лукаку вот одним только грандам забивает )))))
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10ztv
Ответ mr Gadisov
Какой Люксембург ? Средней можно назвать Словению или Швецию но никак не Люксембург
люксембург на 3 месте в группе.
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Никита Алексеев
БигРом все еще хорош, в сборной особенно, ну исключая конечно пару-тройку матчей))
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Антон Бывалов
Ответ Сергей Кравец
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Ловите наркомана
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ddddan 2
Ответ Сергей Кравец
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чего
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Динозавр которому платит Озил
Лукаку, в сборной ,кончено сумашедший крейзи мэн .
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Vovker
Ответ Domian
Ты нормальная? Ты всегда все воспринимаешь на свой счет? Я написал "вы" подразумевая всю недалекую фан базу роналду, а не конкретно тебя.
Когда ты пишешь "вы" и обращаешься к человеку, тот человек, к которому ты обращаешься, тоже входит в "вы".
Короче, понятно, забалаболил, как обычно, подтвердить не смог, теперь оправдываешься)
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Lex Lex
40 лямов и этот гений ваш
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AF007
Ответ Enchanter WIZZARD
У Роналду в 30 лет было 55 голов за сборную У Лукаку в 30 лет уже 83 гола за сборную Опасненько
У Мбаппе в 24 года 7 голов в плей-офф ЧМ
У ботокса в 80 лет будет 0 голов в плей-офф ЧМ

Тебя бы лучше это волновало) Запомни мои слова, к 2033 вторым после Месси весь мир будет котировать черепашку, а не марокканского огрызка
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dimur
Ответ Даниил Гутин
Подумать только, мы дожили до момента ю когда даже у Лукаку голов за сборную больше, чем у Пеле
Пеле закончил играть 50 лет назад, и до сих пор помнят его и сравнивают сегодняшних игроков с ним. Вспомнит ли кто-то о Лукаку через 50 лет?
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atomio
Ответ 10ztv
в отборе к евро конечно легче стату набивать, чем в Южной Aмерике, где нет разгромов почти, тк в среднем уровень выше
после очередных расширений ЕВРО последние отборы совсем уж превратились в фарм статы. в обычное избиение грандов каких-нибудь булочников из Сан-Марино. в каждой группе стабильно 1 топ (иногда очень редко 2), пару середняков, остальное - дно. я хз кому это интересно. разве что глорам Кринжалду (да и ему самому) - иначе где он еще будет клепать голы
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nmnackjbxkasbk
пустячок, а приятно
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Христиан Юла
Но если Рома Большой забьёт за Бельгию 100 и более голов, то этот результат превзойти будет сложно.
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Domian
Ответ Enchanter WIZZARD
У Роналду в 30 лет было 55 голов за сборную У Лукаку в 30 лет уже 83 гола за сборную Опасненько
Кстати тебе верно написали.
Сейчас уже мало где увидишь дебаты Месси и роналду, это для всего мира неактуальная тема после 18.12.2022.
Больше наблюдаю как идет спор Месси и Пеле.
Если Мбаппе преуспеет, то есть все шансы встать рядом с королями.
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Domian
Ответ Vovker
Представляю, сколько было бы воплей про "нашакалил", если бы покер Азербайджану оформил Роналду.
Вы же после голов лихтенштейнам орете что раналда луТшая, велиСяйшая)
Поэтому вас и троллят ибо это нелепо.
+5
-5
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Michael1969
Да, набрал парень форму, ведь на Евро он ничем наших не удивил, если я правильно запомнил интервью
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Синий туман
Ответ KMR
Карабах наш,остальное вторично
Больше гордиться и похвастаться нечем?
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Игорь Новиков
Ответ BARCA_10
ну и плюс Лукаку заменили) в отличии от того же Дешама
Адекватный подход.

Ну и мы рады - не придётся новость редактировать сто раз)
+1
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Aleksey Yashin
Самый лучший из армян - это Ромел Лукакунян
+3
-3
0
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