Лукаку оформил покер в матче с Азербайджаном за 20 минут и оторвался от Роналду в отборе Евро. Ромелу – 3-й бомбардир европейских сборных с 83 голами
Ромелу Лукаку оторвался от Криштиану Роналду по голам в квалификации Евро-2024.
Форвард сборной Бельгии оформил покер в 1-м тайме матча против Азербайджана (4:0, перерыв), забив на 17-й, 26-й, 30-й, 37-й.
В текущем отборочном цикле Лукаку забил 14 голов и вновь вышел на чистое первое место в списке бомбардиров квалификации, оторвавшись от Криштиану Роналду, на счету которого 10 забитых голов.
Теперь на счету Лукаку 83 гола в составе национальной команды. Бельгиец вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81).
Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду, на счету которого 128 голов за сборную Португалии. У Ференца Пушкаша (Венгрия, Испания) – 84 гола.
Подробная статистика выступлений Лукаку, играющего за «Рому» на правах аренды из «Челси», смотрите здесь.
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Просто из Лукаку не делают величайшего игрока за подобные голы, а ведь он забил за сборную больше Пеле.
Только сравнить кому забивал Пеле и кому Лукаку
У Лукаку в 30 лет уже 83 гола за сборную
Опасненько
Короче, понятно, забалаболил, как обычно, подтвердить не смог, теперь оправдываешься)
У ботокса в 80 лет будет 0 голов в плей-офф ЧМ
Тебя бы лучше это волновало) Запомни мои слова, к 2033 вторым после Месси весь мир будет котировать черепашку, а не марокканского огрызка
Сейчас уже мало где увидишь дебаты Месси и роналду, это для всего мира неактуальная тема после 18.12.2022.
Больше наблюдаю как идет спор Месси и Пеле.
Если Мбаппе преуспеет, то есть все шансы встать рядом с королями.
Поэтому вас и троллят ибо это нелепо.
Ну и мы рады - не придётся новость редактировать сто раз)