НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» дома встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

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В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В 23.00 по московскому времени «Бруклин» примет на своей арене одного из лидеров Востока «Филадельфию».

«Даллас» дома встретится с «Сакраменто», «Лейкерс» – с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
19 ноября, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Индиана – Орландо
Дата проведения
20 ноября, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Детройт
Дата проведения
20 ноября, 00.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Денвер
Дата проведения
20 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Даллас – Сакраменто
Дата проведения
20 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Финикс
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Мемфис – Бостон
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
20 ноября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Хьюстон
Дата проведения
20 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Вадим flanec
Маверикс-Кингз, Дончич-Фокс, ставлю на вторых.
+2
0
+2
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Вадим flanec
Маверикс-Кингз, Дончич-Фокс, ставлю на вторых.
Сакраменто намного системнее.
0
0
0
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