НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» дома встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи
В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
В 23.00 по московскому времени «Бруклин» примет на своей арене одного из лидеров Востока «Филадельфию».
«Даллас» дома встретится с «Сакраменто», «Лейкерс» – с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 23.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 20 ноября, 00.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 20 ноября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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