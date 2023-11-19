НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» дома встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В 23.00 по московскому времени « » примет на своей арене одного из лидеров Востока «Филадельфию».

« » дома встретится с « », « » – с « ».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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У «Клипперс» 0-4 и «сквозняк» от Хардена, у «Филадельфии» – 8-1 и 50 очков от Макси