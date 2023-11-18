Кубок Лиги клубного биатлона. Гонка преследования. Халили убежит первым, Смольский – 2-м, Лобастов – 3-м, Бабиков – 4-м, Латыпов – 7-м
19 ноября на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске пройдет мужская гонка преследования.
Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Карим Халили
2. Антон Смольский (Беларусь) – 0:01
3. Никита Лобастов (Беларусь) – 0:15
4. Антон Бабиков – 0:18
5. Виктор Плицев – 0:20
6. Кирилл Стрельцов – 0:25
7. Эдуард Латыпов – 0:31
8. Александр Поварницын – 0:32
9. Никита Поршнев – 0:35
10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:37
11. Максим Воробей (Беларусь) – 0:37
12. Никита Матвеев – 0:37
13. Александр Логинов – 0:38
14. Дмитрий Иванов – 0:42
15. Василий Томшин – 0:46...
26. Максим Цветков – 1:20...
35. Евгений Гараничев – 1:49
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске
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