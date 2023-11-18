Кубок Лиги клубного биатлона. Гонка преследования. Халили убежит первым, Смольский – 2-м, Лобастов – 3-м, Бабиков – 4-м, Латыпов – 7-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Виктор Плицев Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Дмитрий Лазовский Никита Матвеев Международная лига клубного биатлона Биатлон

19 ноября на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске пройдет мужская гонка преследования.

Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Антон Смольский (Беларусь) – 0:01

3. Никита Лобастов (Беларусь) – 0:15

4. Антон Бабиков – 0:18

5. Виктор Плицев – 0:20

6. Кирилл Стрельцов – 0:25

7. Эдуард Латыпов – 0:31

8. Александр Поварницын – 0:32

9. Никита Поршнев – 0:35

10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:37

11. Максим Воробей (Беларусь) – 0:37

12. Никита Матвеев – 0:37

13. Александр Логинов – 0:38

14. Дмитрий Иванов – 0:42

15. Василий Томшин – 0:46...

26. Максим Цветков – 1:20...

35. Евгений Гараничев – 1:49

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

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2 комментария

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starichok77
эх, если бы не пара возлюбленных (кстати, красивая пара) Карим, да Настя..., а мне, наверное, одному показалось, что сервисеры наши ребятам лыжи рашпилем натёрли..., на спусках беларусы спокойно догоняли наших лидеров..., или такая у сервисеров установка была, или там не спецы совсем?
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starichok77
Саня Логинов, постарайся навязать борьбу, ты из всего этого списка самый титулованный и опытный!
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