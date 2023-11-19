Лыжи. Кубок Хакасии. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Родионов – 3-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Андрей Ларьков Артем Мальцев Кубок Хакасии Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Родионов Павел Соловьев Егор Митрошин Лыжи

Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке Хакасии.

Лыжные гонки

Кубок Хакасии

Вершина Теи

Мужчины

10 км, свободный стиль

1. Александр Большунов – 21.49,0

2. Сергей Ардашев – 30,2

3. Никита Родионов – 32,3

4. Илья Порошкин – 33,6

5. Иван Горбунов – 35,3

6. Артем Мальцев – 39,8

7. Савелий Коростелев – 41,3

8. Павел Соловьев – 42,7

9. Егор Митрошин – 45,6

9. Иван Якимушкин – 45,6

11. Денис Спицов – 58,0

12. Илья Семиков – 1.02,1...

15. Андрей Ларьков – 1.10,8

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13 комментариев

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SkierNSK
Ардашев, Родионов, Порошкин, Горбунов как-то неожиданно.
В любом случае, это проходной старт, КР начинается на следующей неделе и все по разному подходят.
Понятно только, что Большунов в порядке.
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radio_weiss
Ответ Sutekh Hexen
Коростелев уже Родионову проигрывает, молодец.
Родионов сегодня обыграл половину сборной, но хейтить мы будем Коростелёва
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gerr_max
Короля лыж с победой!
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imaxim
Вот вам и грыжа) бойся больных и беременных
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Юрий Костыгин
Формально гонка ещё продолжается на 10:00))
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Надежда67
Илья Семиков пока не в форме,а вот Порошкин неплохо.Александра с победой !
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SkierNSK
Ответ imaxim
Вот вам и грыжа) бойся больных и беременных
Здоровый Большунов в одиночку уезжает на КМ от группы, а тут 30 сек от Ардашева.
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imaxim
Ответ SkierNSK
Здоровый Большунов в одиночку уезжает на КМ от группы, а тут 30 сек от Ардашева.
На 10 километрах
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SkierNSK
Ответ imaxim
На 10 километрах
Как бы было 2 минуты на скиатлоне от третьего, это 40 секунд на 10 км, от третьего на ОИ!, а не Ардашева...
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