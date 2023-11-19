Лыжи. Кубок Хакасии. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Родионов – 3-й
Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке Хакасии.
Лыжные гонки
Кубок Хакасии
Вершина Теи
Мужчины
10 км, свободный стиль
1. Александр Большунов – 21.49,0
2. Сергей Ардашев – 30,2
3. Никита Родионов – 32,3
4. Илья Порошкин – 33,6
5. Иван Горбунов – 35,3
6. Артем Мальцев – 39,8
7. Савелий Коростелев – 41,3
8. Павел Соловьев – 42,7
9. Егор Митрошин – 45,6
9. Иван Якимушкин – 45,6
11. Денис Спицов – 58,0
12. Илья Семиков – 1.02,1...
15. Андрей Ларьков – 1.10,8
В любом случае, это проходной старт, КР начинается на следующей неделе и все по разному подходят.
Понятно только, что Большунов в порядке.