У Гави разрыв «крестов», по первым данным. Хавбек «Барсы» может пропустить 6-8 месяцев
Гави может пропустить остаток сезона из-за повреждения правого колена.
По сведениям As, первое медицинское обследование показало, что у хавбека сборной Испании и «Барселоны» разрыв передней крестообразной связки.
Если эта информация будет подтверждена результатами МРТ, то игрок пропустит от 6 до 8 месяцев и, вероятно, не сможет выступить ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.
Окончательный диагноз будет поставлен после обследования в Барселоне.
Гави был одним из двух футболистов, вышедших в стартовом составе на оба матча Испании в ноябре – с Кипром (3:1) 16 ноября и с Грузией (3:1) 19 ноября. Первую встречу игрок «Барселоны» провел целиком.
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Здоровья парню, надеюсь травма менее серьезная.
Если на то пошло, то Гави с его манерой игры давно ходил по лезвию бритвы.
Просто жесть
20 лет назад было столько же матчей отбора на евро и на чм. Что поменяли эти чинуши, что они виноваты в травме Гави, а не тренеры сборной Испании, которые выпустили его в не имеющем значения матче? Или что вы предлагаете, отменить отбор на евро?
Приятного аппетита!
Здоровья парню и кровавого поноса тем кто его в основе выпустил в таком матче
"Жирона"
Виртц после крестов вернулся и разрывает. Уверен, Гави справится и не ослабеет после возвращения.
взрослые мальчики вроде, сами могут риски взвесить
раз играют, значит, их выбор
Здоровья Гави