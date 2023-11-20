У Гави разрыв «крестов», по первым данным. Хавбек «Барсы» может пропустить 6-8 месяцев

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы сборная Грузии по футболу Здоровье Гави Футбол

Гави может пропустить остаток сезона из-за повреждения правого колена.

По сведениям As, первое медицинское обследование показало, что у хавбека сборной Испании и «Барселоны» разрыв передней крестообразной связки.

Если эта информация будет подтверждена результатами МРТ, то игрок пропустит от 6 до 8 месяцев и, вероятно, не сможет выступить ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

Окончательный диагноз будет поставлен после обследования в Барселоне.

Гави был одним из двух футболистов, вышедших в стартовом составе на оба матча Испании в ноябре – с Кипром (3:1) 16 ноября и с Грузией (3:1) 19 ноября. Первую встречу игрок «Барселоны» провел целиком.

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95 комментариев

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ОттоДракула
Кайф, в 19 лет уже порваны кресты. И это ради того, чтобы встали все чемпионаты и лига чемпионов. 9 матчей сборных за день и 0 из них сколько-нибудь интересных: все матчи полутоварняки. У Реала и Барселоны игроков скоро вообще не останется такое ощущение.
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f0rmoceft
Жесть...
Здоровья парню, надеюсь травма менее серьезная.
+37
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+36
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Жирный Лукаку
Ответ Бигног
Злости не хватает на этих чинушей в Фифа и Уефа, так скоро игроки инвалидами останутся
Чинуши состав подбирают? Для двух абсолютно незначимых матчей
+39
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Hans Castorp
Я думаю Симионе глядя на результаты побоища сборных , втихаря потирает руки) У Реала минус Камавинга и Винисиус у уже имеющимся травмированным , у Барсы - Гави до конца сезона. Щас жду еще пока хорваты сыграют , там Модрич тоже наверное будет 90+ минут играть и вернется в Мадрид полумертвым
+24
-3
+21
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Shuller18
Ответ GuruFutbola
Гави не заслужил такой участи
А кто-то вообще заслуживает травмы?
Если на то пошло, то Гави с его манерой игры давно ходил по лезвию бритвы.
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Роман
Ответ Under
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ты случайно не чиновник? умело переводишь тему))
+19
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LaffyTaffy
В ничего не значащем для Испании матче…
Просто жесть
+18
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Дмитрий Бервинов
Ответ LaffyTaffy
В ничего не значащем для Испании матче… Просто жесть
а меня вчера заминусовали, когда я говорил, что Франция с огнем играет, выпуская основной состав против Гибралтара и громя их 14:0 - обидятся и начнут футболистов ломать, и что ты сделаешь?
+11
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Бигног
Злости не хватает на этих чинушей в Фифа и Уефа, так скоро игроки инвалидами останутся
и каждый раз одно и то же, в чем виноваты Фифа и Уефа конкретно?
20 лет назад было столько же матчей отбора на евро и на чм. Что поменяли эти чинуши, что они виноваты в травме Гави, а не тренеры сборной Испании, которые выпустили его в не имеющем значения матче? Или что вы предлагаете, отменить отбор на евро?
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Giovanni001
Здоровья парню. Но нахрена нужно было выпускать основу, выпусти ты второй состав
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Максим Смирнов
Странно, что футболисты зачастую не уделяют должного внимания профилактике крестов. А это ведь дело не сложное, нужно перестать закачивать квадрицепс, и развивать бицепс бедра через ягодичный мост на одной ноге. Также важно проработать мышцы-стабилизаторы колена, в том числе среднюю ягодичную, т.к. от ее состояния очень зависит то, насколько стабильно будет вести себя колено при высоких нагрузках. Еще полезны приседы "коленями внутрь" с утяжелением в руках и отступы одной ноги от другой через сопротивление в резинке (надетой на ноги) с наклоном в сторону опорной ноги (при этом в наклонной руке - утяжеление). И это всё реально очень укрепит крестообразные связки
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Vlad Chmul
Ну вот,не хотел ротировать состав в отборе на евро(ведь у Испании всегда маленькая обойма футболистов),прийдется тренеру этим заняться на самом чемпионате
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Семён Жуйло
Всегда в это время повальные травмы в сборных. Как косой косит. Зачем все эти отборы в середине сезона? Надо что-то делать. И со сроками проведения, и с количеством игр сборных.
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Нико Росберг
Ответ Hans Castorp
Я думаю Симионе глядя на результаты побоища сборных , втихаря потирает руки) У Реала минус Камавинга и Винисиус у уже имеющимся травмированным , у Барсы - Гави до конца сезона. Щас жду еще пока хорваты сыграют , там Модрич тоже наверное будет 90+ минут играть и вернется в Мадрид полумертвым
Ну у Симеоне тоже полкоманды на другой конец света вечно летает: Хименес, Корреа, де Поль и Молина, которые очень часто оттуда с травмой возвращаются
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Владимир Владимирович
Педри ещё не поправился, а тут такой кошмар, целых 8 месяцев. Не позавидуешь Хави, никак не настроит механизм в команде как задумал, травма за травмой.
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Vlad Chmul
Ответ Дмитрий Бервинов
а меня вчера заминусовали, когда я говорил, что Франция с огнем играет, выпуская основной состав против Гибралтара и громя их 14:0 - обидятся и начнут футболистов ломать, и что ты сделаешь?
Так заир-Эмери и сломали в итоге…
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JENNINGS
Ответ Rus Donskoy
все игроки Барселоны востаноноаились от травмы, Гави здоровья. что там провокатор винисиус, и остальные травмированые игроки реала? что с лицом, а?
Вот как вы глумились над травмированными игроками «Мадрида» (Куртуа, Милитао, Вини), вот вам бумеранг быстренько в ответ и прилетел
Приятного аппетита!
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ЧИКО
Вот оно и случилось!!! Грузинский футболист не виноват в травме Гави. Там не было умышленной грубости, это было простое игровое столкновение. Виноваты два человека, Чави Эрнандес и Луис де ля фунте. На совести этих двоих лежит травма Гави. Сколько им не кричали, они никак не решились заменить этого молодого парня, не дали отдохнуть и довели до тяжелеющей травмы. Гави единственный игрок что в Барсе, что в сборной, который почти все матчи вполне играл с полной отдачей…. Тоже самое случилось и с Педри. Оправдания им нет. Зачем сегодня надо было выпускать Гави? игра ничего не значила и Грузию могли победить и без него. Но уже поздно, парен отошёл на целый сезон. Мозгов не хватило не тренерам, не медицинскому штабу, не руководству.… Фати, Педри, Гави…. кого следующего загубят? Ямаль в очереди - да не дай бог!!! А ФИФА и УЕФА никак не нажрутся… им всё больше и больше денег дай, а здоровье футболистов, вообще забитая тема. Не считали сколько травм получают игроки почти во всех командах? Эту игру вместо футбола, скоро надо переименовать в Казино!!! Парня жалко…. он не виноват, что вокруг столько жадных идиотов…
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Falco27
Просто нет слов...
Здоровья парню и кровавого поноса тем кто его в основе выпустил в таком матче
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Бигног
Злости не хватает на этих чинушей в Фифа и Уефа, так скоро игроки инвалидами останутся
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fireflame1515
Человек в 17-19 лет играет в диком режиме, куда смотрит мед штаб и тренера ? Вы забыли историю про Фати? Или историю с педри??Я за Барсу всю жизнь топлю, но с уважением и к реалу. У них такая же история, выжимают из состава максимум. Основной состав топы, но скамейки нет, все играют на пределе. И меня поражает, неужели нет сихрона со сборной, куда вы загружаете так молодых? Думаете здоровье в этом возрасте безгранично ?!! Джаст бизнес, как говорится, мне все понятно
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Lillard....RIP
Ответ f0rmoceft
Жесть... Здоровья парню, надеюсь травма менее серьезная.
Уже ясно что серьёзная
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Vlad Chmul
Ответ Under
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Да тут ведь проблема не в игроках барсы и реала,а в том,что в игроки из топ чемпионатов,играя с защитниками из деревенских лиг ломаются в стыках,как,например,было с Фалькао в 2013,когда его сломали костоломы из 3-ей лиги Франции
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kokakoka
Ответ Бигног
Злости не хватает на этих чинушей в Фифа и Уефа, так скоро игроки инвалидами останутся
Да, это ведь чинуши ставят снова Гави в основной состав
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Gleb
Ответ Hans Castorp
Я думаю Симионе глядя на результаты побоища сборных , втихаря потирает руки) У Реала минус Камавинга и Винисиус у уже имеющимся травмированным , у Барсы - Гави до конца сезона. Щас жду еще пока хорваты сыграют , там Модрич тоже наверное будет 90+ минут играть и вернется в Мадрид полумертвым
При чём тут "Симионе"?
"Жирона"
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Alexlagodny
😥
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Богдан Агафонов
Вероятно, воздалось ему за его грязную игру. Как бы это не звучало.

Виртц после крестов вернулся и разрывает. Уверен, Гави справится и не ослабеет после возвращения.
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ATEC
Лысым видимо на роду написано быть либо гением, либо полоумным
+3
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ML26
Ответ Falco27
Просто нет слов... Здоровья парню и кровавого поноса тем кто его в основе выпустил в таком матче
Интересное пожелание
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Vlad Chmul
Ответ Under
а в национальных кубках они не играют против защитников из деревенских лиг?
Играют,оттого зачем увеличивать количество таких играх?Да и в кубках все же всегда на такие матчи ротация,в отличии от сборных.
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молодой сутенер
Ответ Роман
ты случайно не чиновник? умело переводишь тему))
Нет, просто из его клуба никто на травме не сидит из за этих «отборочных» не нужных во время сезона. Я хоть и фанат Реала, но Гави здоровья только.
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Артём Назмутдинов
Ответ Shuller18
Топовый ахаха))))
давний персохейтер гави
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Alexlagodny
Ответ Любезный Коссутий
Гиви здоровья! большая потеря для нашей Барсы - вычеркиваем их из претендентов во всех турнирах
Не торопись с вычеркиванием.
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Gleb
Ответ everythingiknow00
Всем давно очевидно что в конце сезона Жирона еле доползет до топ 4
Как и "Лестер" в своё время упустил чемпионство
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ЧИКО
Ответ BurBon
У Хави особо и выбора не было, пол основы вылетело из за травм. Но да в каких то играх надо было все же менять его, а не гонять 90+
Вот и вторая половина вылетит…. молодого пацана нельзя так грузить… Пример Педри ничего не значил да? выбора не было, надо было играть теми, кто был и дать отдохнуть парню. Вот сейчас у него нет выбора… Гави лёг на весь сезон…. нет им оправдания….
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Under
Ответ Vlad Chmul
Очень странный вопрос.Думаю,мало кто из футболистов откажет своей стране и сборной банально из личных чувств.Да и смысл лишаться доверия из-за которого и мимо уже больших турниров пролетишь мимо состава.
ну то есть и чувства хотят сохранить, и кресты
взрослые мальчики вроде, сами могут риски взвесить
раз играют, значит, их выбор
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Saveliy Ivanov
не то, чтобы отменить, но что-то с этим надо делать. зачем прерывать сезон клубного футбола трижды за осень, ради матчей типа Испания - Грузия.
А что можно сделать? Уменьшить количество международных окон и сделать их дольше по времени?
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Appa
Ответ Виктор Фуртаев
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Пошел на три буквы
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Benjamin
Еще больше матчей надо, что бы и болельщикам все окончательно приелось, и игроков живых не осталось👍
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Stewart D.
В 19 лет такое уже(
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Nika13
дай бог всё обойдется только лечением в 8 месяцев и к следующему сезону гави вернётся на прежний уровень, но нет приличных слов, чтобы описать действия тренера испании, игры сборных это вообще жалкая пародия на клубный футбол, руководству клубов пора запретить отправлять своих игроков на международные матчи
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Антон Орехов
Кресты в его возрасте это жёстко конечно.Надеюсь травма менее серьёзная.
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FilthyFrank
А зачем вообще нужно было выпускать ключевого игрока, на матч который уже ничего не решал!?
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Правдоруб Денисов
Здоровья!
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Нико Росберг
Что Энрике, что Де Ла Фуэнте без конца мурыжит барселонскую молодежь, при чем иногда чисто, из-за того, что они барселонские… Почему на те же Кипр и Грузию не вызывают никого из Атлетико: ни Коке, ни Сауля (который лучший по голевым передачам в Ла Лиге сейчас), ни молодого и прогрессирующего Барриоса.
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Raindrop Drop Top
Красава тренеришка, в бесполезном матче слил евро
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Ansu Fati
Последний матч сборных в этом году, который ничего не решает, и стоило оно того, Де Ла Фуэнте? С кем теперь на Евро пойдешь? С Мерино или Сансетом?
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кто-то
Зачем ставить основу на игру, когда и так уже вышли на евро. Не понимаю. По факту, оставили парня на полгода без футбола, а там ещё в форму прийти надо
Здоровья Гави
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*****Mr.Vaart_23*****
что-то много крестов уже в этом сезоне, гави конечно противный,но это не отменяет ему скорейшего выздоровления😔
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Джанлука Нальюка
Испанцы могли вторым составом сыграть. Всегда надо учитывать подобный расклад. Сейчас все сожалеют
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