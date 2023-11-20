У Гави разрыв «крестов», по первым данным. Хавбек «Барсы» может пропустить 6-8 месяцев

Гави может пропустить остаток сезона из-за повреждения правого колена.

По сведениям As, первое медицинское обследование показало, что у хавбека сборной и «Барселоны» разрыв передней крестообразной связки.

Если эта информация будет подтверждена результатами МРТ, то игрок пропустит от 6 до 8 месяцев и, вероятно, не сможет выступить ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

Окончательный диагноз будет поставлен после обследования в Барселоне.

был одним из двух футболистов, вышедших в стартовом составе на оба матча Испании в ноябре – с Кипром (3:1) 16 ноября и с Грузией (3:1) 19 ноября. Первую встречу игрок «Барселоны» провел целиком.

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