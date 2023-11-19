Джеррард о Роналду: «Лучший в истории. Он по-прежнему многое может дать футболу. После его перехода о саудовской лиге заговорили, сюда приехали мастера»
Стивен Джеррард назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» тренирует саудовский «Аль-Иттифак». Роналду с января играет за «Аль-Наср».
«Думаю, переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – был огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.
Шесть месяцев я наблюдал за игрой Роналду издалека, следил за результатами и смотрел обзоры матчей. Думаю, с тех пор об этой лиге заговорили абсолютно все. После прихода Роналду последовали и другие крупные трансферы. Талантливые игроки и мастера присоединялись к командам из этого чемпионата.
Это совпало с моментом, когда я был без работы и искал новую возможность. Глядя издалека, я был заинтересован. Когда агенты предложили пару вариантов в этом регионе, я был рад изучить их», – сказал Джеррард.
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Месси же вдохновляет только линекеров и капелл старых, ну и де Поля
Получается, ты признался в том факте, что зрелые и мудрые люди отдают предпочтение Месси, а незрелые подростки топят за того, кто больше красуется)))
мухамад аль-мухамады заставили переобуться
Лучший игрок стоявший пол матча у ближней штанги в истории
Только если мы заглянем в твой инстаграм, то увидим кто для тебя величайший)))