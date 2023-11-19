Джеррард о Роналду: «Лучший в истории. Он по-прежнему многое может дать футболу. После его перехода о саудовской лиге заговорили, сюда приехали мастера»

Теги Криштиану Роналду Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» тренирует саудовский «Аль-Иттифак». Роналду с января играет за «Аль-Наср».

«Думаю, переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – был огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.

Шесть месяцев я наблюдал за игрой Роналду издалека, следил за результатами и смотрел обзоры матчей. Думаю, с тех пор об этой лиге заговорили абсолютно все. После прихода Роналду последовали и другие крупные трансферы. Талантливые игроки и мастера присоединялись к командам из этого чемпионата.

Это совпало с моментом, когда я был без работы и искал новую возможность. Глядя издалека, я был заинтересован. Когда агенты предложили пару вариантов в этом регионе, я был рад изучить их», – сказал Джеррард.

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54 комментария

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Кефтеме
За деньги да , за деньги да)
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VERBLYUD
Ответ DanielCarvalho
Щас Мессибои будут писать что Стиви сказал это за арабские деньги)
Так до перехода в СА он называл лучшим Месси, так что это логично. https://www.sports.ru/football/1108281628-dzherrard-nazval-messi-velichajshim-igrokom-vsex-vremen-anri-luchshim-.html
+20
-4
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QWertY
Ответ Alex Rhea
не важно, лучший или нет, важно, что вдохновил почти всех лучших молодых игроков мира - Сака, Винисиус, Холанд, Мартинелли, Хвича, Мбаппе, Хейлунд, Эндрик и так далее. Месси же вдохновляет только линекеров и капелл старых, ну и де Поля
То есть хочешь сказать, что Месси вдохновляет взрослых и умных людей, а наш Кришти малолетних и тупых? Еще никто так не оскорблял нашего Кришти(
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Илья Мурашов
Помним последнее место работы Джерарда и Роналду в Европе. 2 неликвида хвалят неликвидную лигу.
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AF007
Ответ Alex Rhea
не важно, лучший или нет, важно, что вдохновил почти всех лучших молодых игроков мира - Сака, Винисиус, Холанд, Мартинелли, Хвича, Мбаппе, Хейлунд, Эндрик и так далее. Месси же вдохновляет только линекеров и капелл старых, ну и де Поля
Малолетки понятно будут за того, кто чаще мелькает в тиктоке. Ну а капеллы да, по старинке ставят выше того, кто лучше играет в футбол, а не лучше прыгает по бровке)
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Игорь Климов
Всем понятно, что у Джеральда в контракте прописан пункт где нужно хвалить главную звезду чемпионата Саудовской Аравии, но называть её лучшей в истории - это уже огромный перебор, и даже за большую зарплату)
https://www.sports.ru/football/1108281628-dzherrard-nazval-messi-velichajshim-igrokom-vsex-vremen-anri-luchshim-.html?sl=1
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Alex Rhea
не важно, лучший или нет, важно, что вдохновил почти всех лучших молодых игроков мира - Сака, Винисиус, Холанд, Мартинелли, Хвича, Мбаппе, Хейлунд, Эндрик и так далее.
Месси же вдохновляет только линекеров и капелл старых, ну и де Поля
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Александр Опёнышев
Ответ Alex Rhea
не важно, лучший или нет, важно, что вдохновил почти всех лучших молодых игроков мира - Сака, Винисиус, Холанд, Мартинелли, Хвича, Мбаппе, Хейлунд, Эндрик и так далее. Месси же вдохновляет только линекеров и капелл старых, ну и де Поля
Ахахаха, так ещё никто себе в колено не палил)))
Получается, ты признался в том факте, что зрелые и мудрые люди отдают предпочтение Месси, а незрелые подростки топят за того, кто больше красуется)))
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Мяти
"Как мы его называем в шутку" хотел сказать Джерард"
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AF007
https://www.sports.ru/football/1108281628-dzherrard-nazval-messi-velichajshim-igrokom-vsex-vremen-anri-luchshim-.html

мухамад аль-мухамады заставили переобуться
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Мяти
Ответ GuruFutbola
Надеюсь его не заставили такое сказать зарыв в песок до головы и угрожая камнем)
Всего то, предложили много денег. А что еще нужно несостоявшемуся топовому тренеру)
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Number_2
Ответ cr cr777
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Кто такой мемси?
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GuruFutbola
Надеюсь его не заставили такое сказать зарыв в песок до головы и угрожая камнем)
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S. A.
Именно из-за Роналду, а не из-за 20+ миллионов за сезон
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QWertY
Приехали мастера и Джеррард
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Triada
Жди ответку, что лучший тренер в истории.
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Илья Мурашов
Ответ KING_OF_RUSSIA
Неликвидная лига? :D Прежде чем писать что-то, хотя бы загугли значение)) Ну вон Месси тоже хвалит бургер-лигу, тоже неликвид хвалит неликвидную лигу?)
Причем тут Месси? Или это уже рефлекс, автоматически переводить стрелки? К твоему сведению, Месси говорил про МЛС, что еще чуть-чуть и МЛС сравнится с мексиканской лигой. А Роналду считает верблюд-лигу одной из лучшей в мире.
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Andry 72
Они хоть могут объяснить,адекватно объяснить ,почему он лучший в истории 😀
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AF007
Ответ АКА
Если легенда Ливерпуля так отзывается о легенде своего принципиального соперника, скорее всего он не врёт. Джеррард и в правду считает Криштиану лучшим, то что он не чемпион мира, ну так Шюррле, Хедира, Гётце, Жиру, Погба были чемпионами мира, неужели Рон хуже них ? Ну нет конечно. Это всё дешёвые спекуляции.
Спекулируешь как раз ты, хлебушек, никто и не ставит Хедиру с Шюррле выше Криштика. Выше ставят тех, кто взял ЧМ именно в качестве лидера своей сборной - Месси, Пеле, Марадону, Роналдо, Зидана
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yrok77
Ответ Onyx Li
Джерарда люблю, Роналду нет
никому не интересно
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Игорь Климов
Ответ Andry 72
Они хоть могут объяснить,адекватно объяснить ,почему он лучший в истории 😀
ЧМ >>> все турниры.
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GuruFutbola
Ответ Andry 72
Они хоть могут объяснить,адекватно объяснить ,почему он лучший в истории 😀
Лучший игрок 11 метровой точки в истории
Лучший игрок стоявший пол матча у ближней штанги в истории
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GuruFutbola
Ответ Ильдар М
поклонники Месси, следящие за каждой новостью о Роналду, чтобы яростно минусовать каждый комментарий, кто-нибудь ответьте (если умеете мысль формулировать, конечно же): почему ваша любовь к одному футболисту проявляется в ненависти к другому? Почему нельзя любить (хотя я именно любовь к кумиру понять не могу, ну да ладно) одного, а другого просто уважать? Лично я с уважением отношусь к обоим, они оба крутые, но разные совершенно.
Никакой ненависти, легкий стеб) тем более после 2022 года, когда все встало на свои места
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Domian
Ох Джеррард, Джеррард, чего только не скажешь за арабские деньги)
Только если мы заглянем в твой инстаграм, то увидим кто для тебя величайший)))
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aidos_1979
В топ 3 самых красивейших людей мира Эсмеральды внезапно врывается Стивен!!!))
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Александр Опёнышев
Да, сюда приехали мастера зарабатывать деньги
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Andry 72
Они хоть могут объяснить,адекватно объяснить ,почему он лучший в истории 😀
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yrok77
вот и прибежали в комменты Клим, гуру, аф007, верблюд😂😂😂 они кстати также как и Джерард следят за лигой, смотрят обзоры
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cr cr777
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Игорь Климов
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УльтраПравый
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Всегда нравились Джеррард и Лэмпард, игроки с невероятной харизмой
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DanielCarvalho
Щас Мессибои будут писать что Стиви сказал это за арабские деньги)
+11
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xxx-xxx
Стиви, знатно накинул на вентилятор, расчехляйте свои.......
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