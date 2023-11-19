Стивен Джеррард назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» тренирует саудовский « ». Роналду с января играет за « ».

«Думаю, переход – лучшего игрока в истории, как мы его называем – был огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.

Шесть месяцев я наблюдал за игрой Роналду издалека, следил за результатами и смотрел обзоры матчей. Думаю, с тех пор об этой лиге заговорили абсолютно все. После прихода Роналду последовали и другие крупные трансферы. Талантливые игроки и мастера присоединялись к командам из этого чемпионата.

Это совпало с моментом, когда я был без работы и искал новую возможность. Глядя издалека, я был заинтересован. Когда агенты предложили пару вариантов в этом регионе, я был рад изучить их», – сказал .

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