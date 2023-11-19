Итоговый турнир ATP. Джокович и Синнер сыграют за титул

Теги Новак Джокович результаты ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Новак Джокович сыграет с Янником Синнером в финале итогового турнира.

На групповом этапе победил итальянец. 

ATP Finals

Турин, Италия

12 – 19 ноября 2023

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Янник Синнер (Италия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
19 ноября, 20.00
Онлайн матча

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26 комментариев

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Кагов
Ноле-7!
Будет 7й, рекордный, итоговый титул!
+7
-1
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Seventh
О ля ля, всех любителей тенниса с праздником. Два лучших теннисиста на данный момент столкнуться в финале итогового! Как по мне будущий номер 1 встретиться с действующим. Домашние трибуны против непоколебимой ментальности. Наслаждаемся)
+5
0
+5
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Ночная Фурия
Ответ Михаил Букаринов
форза Янник!
Айде, Ноле!!!
+9
-5
+4
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JuVero
Шлемы, мастерсы, первая строчка...
нужно брать 7 итоговый и становится единоличным лидером в истории, а то негоже Императору делить первое место с Федеррерами и Надалями)))
+8
-5
+3
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Верховенский1990
Ответ Jefri AG
Будет логично и закономерно если Синнер проиграет сегодня. Глупые люди должны быть наказаны за свою глупость. Как пенсионеры, которые переводят миллионы телефонным мошенникам, каждый раз угораю над ними) Так и над Синнером сегодня скорее всего посмеюсь по окончании матча.
То есть вы честных людей считаете глупыми? Да и вообще потом дурно пахло бы от всего этого, если бы он намеренно слил Новака, греческий философ знал, что снимется, но все равно сыграл зачем-то 3 гейма с Руне.
+3
0
+3
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Alex Lamm
Ответ Stas Salesov
Простофиля Янник, Н💊вака теперь не остановить😔
А если Синнер победит, ты же не напишешь вечером - Медведев лох, надо у Синнера учиться всегда выкладываться по максимуму?
+6
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Eugenie Nation
По вчерашним воплям, такое ощущение что обыграли праймового надаля, а не алькараса отливающего сафиулину
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Если Янник сегодня выиграет, я не расстроюсь (почти). Он в конце сезона просто бесподобен и заслуживает забрать титул. Однако у Шпагатовича есть другое мнение на сегодня
+3
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maalry
ну что, Янник, день Х настал. надо сделать большое дело
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Alex Lamm
Синнер на самом деле в последние 2 месяца прямо-таки закоспелил Медведева с его волнами по нечётным годам. Теперь интересно насколько его хватит. И что характерно, Синнер точно также после замечательного 2021, абсолютно в Медведевском стиле практически спустил в помойку весь 2022.
+3
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alex savca
Ответ Alex Lamm
А если Синнер победит, ты же не напишешь вечером - Медведев лох, надо у Синнера учиться всегда выкладываться по максимуму?
Да не обращайте на него внимание. Это человек без жизни для него хейтить Новака всё и вся
+4
-2
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Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Если Янник сегодня выиграет, я не расстроюсь (почти). Он в конце сезона просто бесподобен и заслуживает забрать титул. Однако у Шпагатовича есть другое мнение на сегодня
После полуфиналов ощущение, что Синнера в школу сводят в 2 сетах.
+1
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Михаил Букаринов
форза Янник!
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AFP1
Ответ Seventh
О ля ля, всех любителей тенниса с праздником. Два лучших теннисиста на данный момент столкнуться в финале итогового! Как по мне будущий номер 1 встретиться с действующим. Домашние трибуны против непоколебимой ментальности. Наслаждаемся)
Что Карлушу вамоса уже списали?))
+1
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Nikolay Stavrogin
Какой же прекрасный финал. Одно удовольствие смотреть на имена финалистов. Не расстроюсь любому исходу. Но в финале за Джоковича, естественно
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Stas Salesov
Простофиля Янник, Н💊вака теперь не остановить😔
+6
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sonny91
мне одному кажется что синнер сегодня очень пожалеет что своими руками протащил джоку в финал? новак в полуфинале показал космический уровень, в голове не укладывалось что он играет с соперником в сыновья ему годящемуся и вообще не уступавшему тому в скорости. а синнеру вроде повезло вчера. есть ощущение что новак сводит в школу молодого. весь зал будет неистово болеть за своего а это дополнительный груз ответственности и где то стараться мешать сопернику а это добавит злости и мотивации сербу.
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AFP1
Как и ожидалось Синнер и Джокович в финале, финал достойный! Хотел бы еще раз посмотреть на Новака дирижера )))
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Верховенский1990
Один из лучших сезонов Величайшего, Мастерсов мало взял только потому, что пропускал И-У, Майами, Мадрид, Торонто и Шанхай. Осталось поставить жирную точку в этом году!
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Stas Salesov
Букмекеры все еще дают 1.55 на Джоковича, видимо подарок в честь окончания сезона
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Jefri AG
Будет логично и закономерно если Синнер проиграет сегодня. Глупые люди должны быть наказаны за свою глупость. Как пенсионеры, которые переводят миллионы телефонным мошенникам, каждый раз угораю над ними) Так и над Синнером сегодня скорее всего посмеюсь по окончании матча.
+8
-8
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инок
Удачи Новаку в финале с Янником!
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Seventh
Ответ AFP1
Что Карлушу вамоса уже списали?))
Нет конечно) Я же не сказал что Синнер забетонирует топ-1) Но на первой думаю окажется)
0
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