Итоговый турнир ATP. Джокович и Синнер сыграют за титул
Новак Джокович сыграет с Янником Синнером в финале итогового турнира.
На групповом этапе победил итальянец.
ATP Finals
Турин, Италия
12 – 19 ноября 2023
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.00
Будет 7й, рекордный, итоговый титул!
нужно брать 7 итоговый и становится единоличным лидером в истории, а то негоже Императору делить первое место с Федеррерами и Надалями)))