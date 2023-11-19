Чимаев – о Кадырове: «Этот человек помог мне вернуться к жизни»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев поблагодарил Рамзана Кадырова за «возвращение к жизни».

«Этот человек помог мне вернуться к жизни. Не только мне, но и всему чеченскому народу. Хотелось бы поблагодарить за все, что он сделал и делает для нас, и нашего народа 🤲🏼☝🏼», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

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4 комментария

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Мага осторожный
Соревнования между Чимаевым и Бетербиевым по тому кто глубже засунет язык дорогому брату официально начинаются... пока со счётом 1:0 ведёт сын шведского народа Хамзат Чимаев, ждём чем ответит канадский поданный Артур Бетербиев
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Sobachkin
Новый Мерседес мне купил, да...А Швеция получается, так была, местом перекантоваться
+2
0
+2
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