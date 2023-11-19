«Миннесота» проиграла 5-й матч подряд. Капризов не набрал очков в игре с «Торонто» при 4 бросках по воротам за 19:39

Теги Торонто Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» проиграла пятый матч подряд в НХЛ.

«Уайлд» уступили «Торонто» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями во второй игре подряд. 

В этом матче он нанес 4 броска по воротам, выполнил 2 силовых приема и провел на льду 19 минут 39 секунд при показателе полезности «плюс 2».

Всего россиянин набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 8» в 17 матчах чемпионата НХЛ. 

На данный момент «Миннесота» идет на 12-м месте в таблице Западной конференции.

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4 комментария

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Namaste_88
Может Капризову тоже удалить инстаграм?🤔😃 Сергач вроде поживее играть начал👍🏼
+3
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+3
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Владислав Никонов
Капризов вообще никакой в этом сезоне.
+6
-3
+3
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Руслан Мухамадиев
Если честно, Каприз в этом сезоне никак не играет на 9 млн $ в год. Максимум на 3-4.
И хватит писать, что на него не пасуют. Пасуют и еще как, просто #97 ни бросить ни обыграть толком не может.
Боюсь, как бы сезон 2021-2022 не остался самым ярким в карьере Кирюхи.
+5
-3
+2
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raspisanie77
Если Каприз никакой, то как назвать игру Юбердо, Годро, ПЛД, Кайру и пр.
0
0
0
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