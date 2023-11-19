«Миннесота» проиграла 5-й матч подряд. Капризов не набрал очков в игре с «Торонто» при 4 бросках по воротам за 19:39

«Миннесота» проиграла пятый матч подряд в НХЛ.

«Уайлд» уступили « » (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата , который состоялся в Швеции.

Нападающий «Миннесоты» не отметился результативными действиями во второй игре подряд.

В этом матче он нанес 4 броска по воротам, выполнил 2 силовых приема и провел на льду 19 минут 39 секунд при показателе полезности «плюс 2».

Всего россиянин набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 8» в 17 матчах чемпионата НХЛ.

На данный момент «Миннесота» идет на 12-м месте в таблице Западной конференции.