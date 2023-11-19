«Миннесота» проиграла 5-й матч подряд. Капризов не набрал очков в игре с «Торонто» при 4 бросках по воротам за 19:39
«Миннесота» проиграла пятый матч подряд в НХЛ.
«Уайлд» уступили «Торонто» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Швеции.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями во второй игре подряд.
В этом матче он нанес 4 броска по воротам, выполнил 2 силовых приема и провел на льду 19 минут 39 секунд при показателе полезности «плюс 2».
Всего россиянин набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 8» в 17 матчах чемпионата НХЛ.
На данный момент «Миннесота» идет на 12-м месте в таблице Западной конференции.
И хватит писать, что на него не пасуют. Пасуют и еще как, просто #97 ни бросить ни обыграть толком не может.
Боюсь, как бы сезон 2021-2022 не остался самым ярким в карьере Кирюхи.