Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов
Сборная Португалии выиграла все матчи квалификации Евро-2024.
Сегодня команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Исландии (2:0).
В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды.
Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.
Единственной командой, помимо Португалии, которая может выиграть все матчи отбора, остается сборная Франции. 21 ноября команда Дидье Дешама, одержавшая 7 побед в 7 матчах квалификации, проведет заключительную игру против сборной Греции.
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он второй в квалификации! второй в 38 лет с 10 голами в 8 матчах!!! в сборной!
Чехи, немцы англичане,бельгийцы и те же французы не дадут соврать!
А то опять вылетят бесславно на ранней стадии и ваш сарказм будет неуместен)
в игре со Словакией было недоумение на счёт игры португальцев, тем не менее выдали 10 побед
посмотрим что на евро будет, да и отбор на евро не самый сложный
Без Роналду ещё даже лучше будет (сейчас меня заминусуют его поклонницы😄)
Стата у него всегда хорошая, во вред команде, поэтому и вылеты на ранних стадиях, то в 1/8, то в 1/4.
В итоге вылеты в 1/8 и 1/4.
Тоже самое будет и на Евро 2024.