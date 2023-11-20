Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

Сборная Португалии выиграла все матчи квалификации Евро-2024.

Сегодня команда под руководством обыграла сборную (2:0).

В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды.

в этом отборочном цикле забил 10 голов и занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.

Единственной командой, помимо Португалии, которая может выиграть все матчи отбора, остается сборная . 21 ноября команда Дидье Дешама, одержавшая 7 побед в 7 матчах квалификации, проведет заключительную игру против сборной Греции.

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