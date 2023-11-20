Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Исландии по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Португалии выиграла все матчи квалификации Евро-2024.

Сегодня команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Исландии (2:0).

В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды. 

Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.

Единственной командой, помимо Португалии, которая может выиграть все матчи отбора, остается сборная Франции. 21 ноября команда Дидье Дешама, одержавшая 7 побед в 7 матчах квалификации, проведет заключительную игру против сборной Греции.

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25 комментариев

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luu
Отъедут 0:1 в плей-офф от крепкого середняка
+17
-6
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pit4er
Мартинес построил классическую для себя команду, которая разрывает всех в отборе. Нетипично для португальцев, которые привыкли отбираться через стыки
+9
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Товарищ Наркотик
Мартинес и с Бельгии в квалифаях рвал всех, посмотрим, что будет на Евро. Состав хорош и играют неплохо, но серьёзной проверки по сути не было. Даже со Словаками обе победы были натужными
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+7
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Арсений Чернобаев
Ответ Саня Беляков
Роналду якорь
гений ты конечно, статью не читаешь вообще.
он второй в квалификации! второй в 38 лет с 10 голами в 8 матчах!!! в сборной!
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Евгений Якутов
Все выигранные матчи в отборе-нехороший знак для финального турнира.
Чехи, немцы англичане,бельгийцы и те же французы не дадут соврать!
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Domian
Ответ Владимир Владимирович
А как же так ? 10 побед и почти 40 голов, Роналду ведь мешает…. Он до того мешает что в среднем в каждом матче забивают 4 гола. Уберите его, дайте дорогу Рамушу
Давайте посмотрим на португалию и роналду с серьезным соперником.
А то опять вылетят бесславно на ранней стадии и ваш сарказм будет неуместен)
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balander09
хм
в игре со Словакией было недоумение на счёт игры португальцев, тем не менее выдали 10 побед
посмотрим что на евро будет, да и отбор на евро не самый сложный
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Владимир Владимирович
А как же так ? 10 побед и почти 40 голов, Роналду ведь мешает…. Он до того мешает что в среднем в каждом матче забивают 4 гола. Уберите его, дайте дорогу Рамушу
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-5
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Sarumian
Руналду опять второй.
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Maxim Cerchez
ну так и опоненты-то ТОП зборные попались! 😁
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хавбек+
посредственная команда уровня нынешней бундестимы, хотя даже такие немцы скорее всего португальцев обыграют
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Crosby84
К слову, состав у португалов оч даже норм.
Без Роналду ещё даже лучше будет (сейчас меня заминусуют его поклонницы😄)
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Domian
Ответ Арсений Чернобаев
гений ты конечно, статью не читаешь вообще. он второй в квалификации! второй в 38 лет с 10 голами в 8 матчах!!! в сборной!
Надо не стату смотреть, а игру.
Стата у него всегда хорошая, во вред команде, поэтому и вылеты на ранних стадиях, то в 1/8, то в 1/4.
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Domian
Ответ JENNINGS
Пошумят на Евро, уверен в этом!💪🇵🇹
Вы это пишете несколько лет подряд, на Евро 2020 должны были пошуметь, на ЧМ 2022 вообще выиграть.
В итоге вылеты в 1/8 и 1/4.
Тоже самое будет и на Евро 2024.
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Владимир Владимирович
Ответ Domian
Давайте посмотрим на португалию и роналду с серьезным соперником. А то опять вылетят бесславно на ранней стадии и ваш сарказм будет неуместен)
Почему же… новый тренер, новые игроки, игра симпатичная, пошумят они на Евро, нынче с горящими глазами играют португезы, ни то что при Сантуше. Бернарду и Силва на пике, фланги и линия защиты топ, есть молодые напы, и есть в обойме лучший бомбардир в истории футбола, джокер так сказать. Так что посмотрим
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Экспертное мнение
Ответ Владимир Владимирович
А как же так ? 10 побед и почти 40 голов, Роналду ведь мешает…. Он до того мешает что в среднем в каждом матче забивают 4 гола. Уберите его, дайте дорогу Рамушу
Ну так Рамуш забил бы 20 голов в этой группе. В чем противоречие? Ему же не дают играть в заслуженном месте. Когда разок дали поиграть - оформил хет-трик в ПО ЧМ.
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