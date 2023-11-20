Малкин забил 9-й гол в сезоне – «Вегасу» в пустые ворота. У него 18 очков в 17 матчах

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Вегас Хоккей

Евгений Малкин забил гол в матче с «Вегасом» (3:0).

Форвард «Питтсбурга» поразил пустые ворота на 59-й минуте, набрав 18-е (9+9) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 17 игр.

Сегодня за 20:25 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (2:51 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 70% выигранных вбрасываний (7 из 10), полезность – «плюс 1».

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2 комментария

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Dimash Balatayev
вбрасывания 70 процентов! Мощно!!!
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( ( россияне ) :
1) Овечкин - 827 ( 1362 матча )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) МАЛКИН - 480 ( 1080 матчей )
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