Малкин забил 9-й гол в сезоне – «Вегасу» в пустые ворота. У него 18 очков в 17 матчах
Евгений Малкин забил гол в матче с «Вегасом» (3:0).
Форвард «Питтсбурга» поразил пустые ворота на 59-й минуте, набрав 18-е (9+9) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 17 игр.
Сегодня за 20:25 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (2:51 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 70% выигранных вбрасываний (7 из 10), полезность – «плюс 1».
1) Овечкин - 827 ( 1362 матча )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) МАЛКИН - 480 ( 1080 матчей )