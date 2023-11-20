Малкин забил 9-й гол в сезоне – «Вегасу» в пустые ворота. У него 18 очков в 17 матчах

Евгений Малкин забил гол в матче с «Вегасом» (3:0).

Форвард « » поразил пустые ворота на 59-й минуте, набрав 18-е (9+9) очко в текущем чемпионате . Всего он провел 17 игр.

Сегодня за 20:25 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (2:51 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 70% выигранных вбрасываний (7 из 10), полезность – «плюс 1».