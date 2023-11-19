Кухта, Цоуфал и Брабец отстранены от сборной Чехии за день до решающего матча отбора на Евро. Они до утра были в ночном клубе и пили алкоголь

Три игрока отстранены от сборной Чехии из-за похода в ночной клуб.

«Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. , и покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно», – сказано в сообщении сборной Чехии.

Как пишет Sport.cz, футболистов сборной Чехии сфотографировали в ночном клубе в центре Оломоуца менее чем за двое суток до решающего матча квалификации Евро-2024 против Молдовы. Чехии необходимо набрать хотя бы очко, чтобы отобраться на турнир.

С футболистами в клубе Belmondo был член исполкома Футбольной ассоциации Чехии Томаш Нойманн.

Очевидцы сообщили, что футболисты находились в клубе до утра. Кроме того, они употребляли алкоголь.

В Оломоуц сборная Чехии прибыла вчера. 17 ноября команда сыграла с Польшей (1:1) в Варшаве.

Экс-форвард «Локомотива» Кухта сейчас выступает за « ». Цоуфал играет за « », а Брабец – за греческий «Арис».

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