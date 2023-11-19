Кухта, Цоуфал и Брабец отстранены от сборной Чехии за день до решающего матча отбора на Евро. Они до утра были в ночном клубе и пили алкоголь

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Три игрока отстранены от сборной Чехии из-за похода в ночной клуб.

«Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно», – сказано в сообщении сборной Чехии.

Как пишет Sport.cz, футболистов сборной Чехии сфотографировали в ночном клубе в центре Оломоуца менее чем за двое суток до решающего матча квалификации Евро-2024 против Молдовы. Чехии необходимо набрать хотя бы очко, чтобы отобраться на турнир.

С футболистами в клубе Belmondo был член исполкома Футбольной ассоциации Чехии Томаш Нойманн.

Очевидцы сообщили, что футболисты находились в клубе до утра. Кроме того, они употребляли алкоголь.

В Оломоуц сборная Чехии прибыла вчера. 17 ноября команда сыграла с Польшей (1:1) в Варшаве.

Экс-форвард «Локомотива» Кухта сейчас выступает за «Спарту». Цоуфал играет за «Вест Хэм», а Брабец – за греческий «Арис».

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48 комментариев

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Салауат Нуралиев
Там где они бухали, Кокорин наливал
+85
-2
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Сергей Орлов
Ответ krolik213
Брабец учился у лучшего. Кокорин поднатаскал парня
Они играют за разные Арисы)
+39
0
+39
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Three Days Grace
Ответ krolik213
Брабец учился у лучшего. Кокорин поднатаскал парня
Кокорин не играл в Греции
+33
-1
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krolik213
Брабец учился у лучшего. Кокорин поднатаскал парня
+61
-34
+27
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Vadim Medvedev
Ответ krokodilych
Не понимаю... Идти тусоваться и сбегать из расположения сборной, когда у тебя важный матч на носу, - это как вообще? Они совсем с головой не дружат, что ли?
90% профессиональных футболистов откровенно тупы и при этом имеют сверхзавышенное самомнение
+27
-1
+26
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Carver
Братушки-славяне)))

В этом же месяце была новость, что польская молодежка напилась перед ЧМ U-17.
+25
-3
+22
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QWertY
Не пили алкоголь, а употребляли водочку для эффективной обводочки. Считай до утра тренировались
+22
-5
+17
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krokodilych
Не понимаю...
Идти тусоваться и сбегать из расположения сборной, когда у тебя важный матч на носу, - это как вообще? Они совсем с головой не дружат, что ли?
+15
0
+15
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JENNINGS
Ответ damondiamond
за 2 суток? можно за это время четыре раза набухаться и прийти в норму
Это тебе сколько лет, что после 2 пьянок подряд тебя сразу же отпускает?
+11
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Володя Завьялов
Как говорится, пивка — для рывка!
+7
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Islam Gasanov
Скорее всего их молдоване споили чтобы не вышли против них играть
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ krokodilych
Не понимаю... Идти тусоваться и сбегать из расположения сборной, когда у тебя важный матч на носу, - это как вообще? Они совсем с головой не дружат, что ли?
Это ведь не клуб который их кормит , поэтому можно и оттянуться
+4
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Клирик
С членом исполкома можно же))
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Кирилл Дубасов
никогда не было и вот опять...
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Георгий Михеев
Ну а что такого? Ребята решили что какую то там молдавию и пьяными обыграем под ноль -))).
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krokodilych
Опять вспомнился любимый Довлатов:

- Я меру знаю, - сказал Фидель, подтягивал брюки, - кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь...
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Afonia1
Кто не в курсе, Молдова если выигрывает у чехов, едет на Евро-2024.
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MikhaL
Готовились к матчу по старым методикам советских и чехословацких спортсменов. Соблюдали традиции, так сказать, так как команды в те времена били в лидерах.
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Добрый_Ээх
Ответ krokodilych
Не понимаю... Идти тусоваться и сбегать из расположения сборной, когда у тебя важный матч на носу, - это как вообще? Они совсем с головой не дружат, что ли?
Не дружат
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Фут.Боль
Профессионалы затусили в "Бельмондо".
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krokodilych
Ответ Vadim Medvedev
90% профессиональных футболистов откровенно тупы и при этом имеют сверхзавышенное самомнение
Блин... Ну не настолько же? Или вот прямо настолько?
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.ru
ну а кто бы не употребил... если к нему друзья из Греции и Англии приехали
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Oleg Pepel
Поляки научили?)))
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Say Hello to the Robots
Ответ QWertY
Не пили алкоголь, а употребляли водочку для эффективной обводочки. Считай до утра тренировались
И пивка для рывка
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krokodilych
Ответ БолельщикСоСтажем
Брабец уже кстати лет 15 назад как пылил в «Динамо», пожалейте старика
Это другой Брабец.
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Клирик
С членом исполкома можно же))
А про члена чё-то молчат. Его тоже выгнали?
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мистер бин
Соучек главное не загудел. Судя по матчу с Польшей он сейчас полкоманды стоит.
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Nikich1990
хорошо ещё кальян не курили
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Фан Рубина
Поощрить надо было.
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Степан Старчиков
круто
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Алексѣй Пестовъ
Есть повод напиться ещё раз
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damondiamond
за 2 суток? можно за это время четыре раза набухаться и прийти в норму
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Евгений Квасников
хай Молдова!!!! пишем историю молдавского футбола!!!!
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beltravel71
Красавцы )
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Recreated
Да лан, чё пивка нельзя попить!?)
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jerry40
Ну что теперь чеху нельзя пива выпить? Дожились
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БолельщикСоСтажем
Брабец уже кстати лет 15 назад как пылил в «Динамо», пожалейте старика
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Pertinax Gandi
В московском "Динамо" в конце 90-х или начале нулевых играл защитник Эрик Брабец. Интересно, может сын его?
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Честный контроль
Подумаешь алкоголь. Главное женщин не целовали.
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Born is the King
Настоящие славяне, а не всё это ваше 💪
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Антон Фалафель
Подарок для наших молдавских братьев. Теперь обязаны рвать чехов.
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rude.
Та бред, ну и что.
Парни выложились в дерби с поляками, добыли приемлемый результат. Молдову у себя дома и с похмелья должны обыгрывать.
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