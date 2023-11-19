«Золотой ретроматч-2002». «Локомотив» сыграет с ЦСКА на «РЖД Арене»

«Локомотив» и ЦСКА проведут ретроматч в Москве.

Легенды московских клубов встретятся на поле в память о золотом матче 21 ноября 2002 года, когда «Локомотив» впервые стал чемпионом России, победив армейцев благодаря голу . В составе ЦСКА в ретроматче примут участие, в частности, , , , Элвер Рахимич, у « » сыграют Лоськов, Дмитрий Сычев, Родолфо, Сергей Гуренко, Динияр Билялетдинов, Заза Джанашия и другие футболисты.

Главными тренерами команд выступят Валерий Газзаев и Юрий Семин. Встреча пройдет на «РЖД Арене».

«Золотой ретроматч»

Москва, «РЖД Арена»

«Локомотив» – ЦСКА – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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