«Золотой ретроматч-2002». «Локомотив» сыграет с ЦСКА на «РЖД Арене»

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Березуцкий Элвер Рахимич Милош Красич Сергей Гуренко Родолфо Динияр Билялетдинов Дмитрий Лоськов Валерий Газзаев Юрий Семин Марк Гонсалес РЖД Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Заза Джанашия ретро Футбол

«Локомотив» и ЦСКА проведут ретроматч в Москве.

Легенды московских клубов встретятся на поле в память о золотом матче 21 ноября 2002 года, когда «Локомотив» впервые стал чемпионом России, победив армейцев благодаря голу Дмитрия Лоськова. В составе ЦСКА в ретроматче примут участие, в частности, Милош Красич, Марк Гонсалес, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич, у «Локо» сыграют Лоськов, Дмитрий Сычев, Родолфо, Сергей Гуренко, Динияр Билялетдинов, Заза Джанашия и другие футболисты.

Главными тренерами команд выступят Валерий Газзаев и Юрий Семин. Встреча пройдет на «РЖД Арене».

«Золотой ретроматч»

Москва, «РЖД Арена»

«Локомотив» – ЦСКА – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ Алексей Ненахов
А Вася Березуцкий выйдет ?
Леха за него…
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shveps mixa
Ответ Дурачок
Комментарий скрыт
Полностью соответствует своему Нику 🤣🤣
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
Ответ Честный контроль
2 лучшие команды начала двухтысячных и 2 лучших тренера! Жаль у Палыча не получилось взять еврокубок. По праву был достоин!
Запоминается последнее, Газзаева из-за развала Алании и лизоблюдства никто не любит, а Семина уважают примерно все, на мой взгляд, это гораздо лучше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Изидор и Фернандес должны участвовать. Хотя бы в качестве "почéтных гостей". Легенды клубов как никак.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
2 лучшие команды начала двухтысячных и 2 лучших тренера!
Жаль у Палыча не получилось взять еврокубок. По праву был достоин!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
всем доброго дня... армейцам победы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MosesPray
Обиору бы заставить приехать было бы неплохо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Babusya
Какая прелесть Красич, Гонсалес, Береза, Рахимич! Да, были времена! 👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Марат приедет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Новиков
https://www.youtube.com/watch?v=7kRi-vXcUTE
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serega Ac-Milan
За Локомотив, за Палыча 🚂 покажите интересную игру.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шумков
Гонсалеса с Рахимичем не будет, ещё утром все написали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paradose
Я с этого матча начал футбол смотреть активно и заодно за ЦСКА болеть. Помню, бесился тогда от несправедливости)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirkorofff
Продам билет за 200 р на армейский сектор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ T622222
Леха за него…
+)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий