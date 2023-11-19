«Золотой ретроматч-2002». «Локомотив» сыграет с ЦСКА на «РЖД Арене»
«Локомотив» и ЦСКА проведут ретроматч в Москве.
Легенды московских клубов встретятся на поле в память о золотом матче 21 ноября 2002 года, когда «Локомотив» впервые стал чемпионом России, победив армейцев благодаря голу Дмитрия Лоськова. В составе ЦСКА в ретроматче примут участие, в частности, Милош Красич, Марк Гонсалес, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич, у «Локо» сыграют Лоськов, Дмитрий Сычев, Родолфо, Сергей Гуренко, Динияр Билялетдинов, Заза Джанашия и другие футболисты.
Главными тренерами команд выступят Валерий Газзаев и Юрий Семин. Встреча пройдет на «РЖД Арене».
«Золотой ретроматч»
Москва, «РЖД Арена»
«Локомотив» – ЦСКА – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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