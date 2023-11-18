Гран-при России. «Волжский пируэт». Гуменник, Савосин, Ерохов, Самарин, Даниелян, Мозалев представят произвольные программы

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19 ноября фигуристы покажут произвольные программы на Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Михаил Терновский

2. Данил Федосимов

3. Александр Мельников

4. Арсений Димитриев

5. Андрей Мозалев

Вторая разминка

6. Артур Даниелян

7. Даниил Постарнаков

8. Александр Самарин

9. Алексей Ерохов

10. Роман Савосин

11. Петр Гуменник

Положение после короткой программы

1. Петр Гуменник – 100,79

2. Роман Савосин – 94,66

3. Алексей Ерохов – 90,69

4. Александр Самарин – 87,42

5. Даниил Постарнаков – 82,31

6. Артур Даниелян - 76,44

7. Андрей Мозалев – 74,87

8. Арсений Димитриев – 70,55

9. Александр Мельников – 68,91

10. Данил Федосимов – 66,79

11. Михаил Терновский – 42,09

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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