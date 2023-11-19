Сербия сыграет на Евро впервые после распада Югославии

Сербия впервые попала на чемпионат Европы как отдельная республика.

Команда Драгана Стойковича сегодня сыграла вничью с Болгарией (2:2), в то время как уступила Венгрии (1:3).

По итогам заключительного тура первое место в отборочной группе G заняли венгры (18 очков), сербы стали вторыми (14), черногорцы – третьими (11). На двух последних строчках разместились (6 баллов) и (4).

Венгрия уже ранее вышла на Евро-2024. В стыковые матчи из этой группы не пробился никто.

в последний раз выступала на Евро в составе Югославии в 2000 году. В 1992 году, после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия была образована Союзная Республика Югославия, которая включала включала в себя две республики: Сербию и Черногорию.

При этом сербы в новейшей истории играли на двух последних чемпионатах мира – в 2018 и 2022 годах.

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