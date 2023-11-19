Сербия сыграет на Евро впервые после распада Югославии
Сербия впервые попала на чемпионат Европы как отдельная республика.
Команда Драгана Стойковича сегодня сыграла вничью с Болгарией (2:2), в то время как Черногория уступила Венгрии (1:3).
По итогам заключительного тура первое место в отборочной группе G заняли венгры (18 очков), сербы стали вторыми (14), черногорцы – третьими (11). На двух последних строчках разместились Литва (6 баллов) и Болгария (4).
Венгрия уже ранее вышла на Евро-2024. В стыковые матчи из этой группы не пробился никто.
Сербия в последний раз выступала на Евро в составе Югославии в 2000 году. В 1992 году, после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия была образована Союзная Республика Югославия, которая включала включала в себя две республики: Сербию и Черногорию.
При этом сербы в новейшей истории играли на двух последних чемпионатах мира – в 2018 и 2022 годах.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная
хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
По сути это уже не была вся Югославия, она распалась еще в 1991 году, просто одна часть некоторое время сохраняла прежнее название. В 2003 году случился не распад, а всего лишь переименование страны на "Сербия и Черногория". Из которой в 2006 году отделилась Черногория.
У хорватов в 2018 Ковачич не проходил в старт. В Сербии он бы играл 15 лет без замен.
Сербы тут гораздо ближе к сб.России, чем к Хорватии
К примеру, после ЧМ-2010 Сербия не вышла на Евро-2012, уступив вторую строчку Эстонии
Кстати, посмотрел в интернете, оказывается Сербия и в 2010 вышла на ЧМ с первого места, обойдя Францию, а на самом мундиале немцев обыграли
с тем что Ракитич сильнее, скажем, Матича (с поправкой на позицию) - тоже поспорю, Матич все-таки закрепился на самом высоком уровне, Ракитич в Барсе всегда был чемоданом без ручки, Матич был одним из важных игроков Челси и сдулся только перейдя в МЮ (а кто там не сдулся)
вот и получается что всю разницу в результате делает Модрич с Манджукичем, потому что дальше там игроки плюс-минус одного уровня (в 2018 у хорватов трое игроков было из РФПЛ или сколько? Чорлука Пашалич Влашич?)
что странно, норвежцам парочка Холанд и Эдегор ничего не дают в итоге, видимо двое в поле не воины
Модрич, Ракитич, Брозович так то надо постараться ещё найти полузащиту сильнее
Тогда как у хорватов одновременно 3 топа - весь центр поля (Модрич-Ракитич-Брозович) + элитный край (Перишич) + элитный нап (Манджукич), например в 2018. Это совсем другой уровень.
Так что Сербия - это та сборная, которая может начудить
Немного странно.