Сербия сыграет на Евро впервые после распада Югославии

Теги сборная Болгарии по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Черногории по футболу Драган Стойкович квалификация Евро-2024 сборная Югославии сборная Сербии и Черногории Евро-2024 Футбол

Сербия впервые попала на чемпионат Европы как отдельная республика.

Команда Драгана Стойковича сегодня сыграла вничью с Болгарией (2:2), в то время как Черногория уступила Венгрии (1:3).

По итогам заключительного тура первое место в отборочной группе G заняли венгры (18 очков), сербы стали вторыми (14), черногорцы – третьими (11). На двух последних строчках разместились Литва (6 баллов) и Болгария (4).

Венгрия уже ранее вышла на Евро-2024. В стыковые матчи из этой группы не пробился никто.

Сербия в последний раз выступала на Евро в составе Югославии в 2000 году. В 1992 году, после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия была образована Союзная Республика Югославия, которая включала включала в себя две республики: Сербию и Черногорию.

При этом сербы в новейшей истории играли на двух последних чемпионатах мира – в 2018 и 2022 годах.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
Судить эту группу приедут судьи из Гааги
+266
-6
+260
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
+213
-4
+209
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
По краю прошли. Сербы наверное одно из первых мест в мире занимают по несоответствию качества игроков и результатов сборной. И так продолжается много поколений подряд. Если сравнить с результатами России в 21 веке, то они у нас намного лучше и по количеству участий и по максимальным результатом. Хотя состав сербов почти всегда мощнее
+101
-2
+99
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила

при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная

хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmanEsen
Ответ Андрей Балабаев
По краю прошли. Сербы наверное одно из первых мест в мире занимают по несоответствию качества игроков и результатов сборной. И так продолжается много поколений подряд. Если сравнить с результатами России в 21 веке, то они у нас намного лучше и по количеству участий и по максимальным результатом. Хотя состав сербов почти всегда мощнее
Турки и англичане еще могут посоперничать в этом.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сандыбек Хусаинов
Ответ IntoTheRainBow
англичане? посоперничать? да они главные чокеры в истории футбола ЧМ в России - лучший по результату для Англии со времен хет-трика Херста в 66-м ... какое место? четвертое на Евро англичане никогда не играли даже в финале, хотя выигрывали Евро все кому не лень, начиная с Дании и заканчивая Грецией P.S. ох забыл, один финал Евро у них был, ну да тем более, эпичный был слив
на прошлом евро с Италией кто рубился?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Araminho
"Сербия в последний раз выступала на Евро в составе Югославии в 2000 году."

По сути это уже не была вся Югославия, она распалась еще в 1991 году, просто одна часть некоторое время сохраняла прежнее название. В 2003 году случился не распад, а всего лишь переименование страны на "Сербия и Черногория". Из которой в 2006 году отделилась Черногория.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Болгары совсем тухлые стали 🙄
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
То же самое можно сказать и про то, что Сербия 16 лет не могла выйти на Евро, но при этом трижды вышла на ЧМ, два раза напрямую точно (про 2010 не помню)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кенигсбергер
Ответ IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
Да в принципе вполне себе невероятная. Модрич - один из величайших полузащитников в истории футбола, трио Модрич-Ракитич-Брозович в центре поля на ЧМ-2018 было топовейшим, посильнее, чем у многих элитных сборных (например, у Аргентины в 2018 такой полузащиты не было). Что там у сербов сравнимое за эти 20-25 лет? Ну, в защите были Видич и Иванович, да и все в принципе. Ну Станкович был, да. А что еще? Не считать же Тадича, Митровича или там Жигича с Лазовичами-Пантеличами какими-то суперзвездами.

У хорватов в 2018 Ковачич не проходил в старт. В Сербии он бы играл 15 лет без замен.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy93
Ответ IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
Ну разница в уровне игроков все-таки есть. У сербов Модричей/Ракитичей/Ковачичей/Гвардиол не было эти 20 лет. Прям суперзвезд суперклубов и еще чтоб несоклько сразу
Сербы тут гораздо ближе к сб.России, чем к Хорватии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Но она всячески старалась помочь Черногории поехать в Германию. Состав отличный, игроки хорошие, но в обороне просто бардак год за годом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Сербия в последний раз выступала на Евро еще до появления евро
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmanEsen
Ответ IntoTheRainBow
англичане? посоперничать? да они главные чокеры в истории футбола ЧМ в России - лучший по результату для Англии со времен хет-трика Херста в 66-м ... какое место? четвертое на Евро англичане никогда не играли даже в финале, хотя выигрывали Евро все кому не лень, начиная с Дании и заканчивая Грецией P.S. ох забыл, один финал Евро у них был, ну да тем более, эпичный был слив
Ты совсем? Я тебе про это и говорю.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teddy10
Ну, если бы сербы со своим составом умудрились не выйти из такой группы, где в конкурентах Черногория с вечными Йоветичем и Савичем, было бы совсем неловко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Васин
Ответ Araminho
"Сербия в последний раз выступала на Евро в составе Югославии в 2000 году." По сути это уже не была вся Югославия, она распалась еще в 1991 году, просто одна часть некоторое время сохраняла прежнее название. В 2003 году случился не распад, а всего лишь переименование страны на "Сербия и Черногория". Из которой в 2006 году отделилась Черногория.
так-то ты прав, но юридически это была Югославия.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cruyff14@bk.ru
Ответ IntoTheRainBow
англичане? посоперничать? да они главные чокеры в истории футбола ЧМ в России - лучший по результату для Англии со времен хет-трика Херста в 66-м ... какое место? четвертое на Евро англичане никогда не играли даже в финале, хотя выигрывали Евро все кому не лень, начиная с Дании и заканчивая Грецией P.S. ох забыл, один финал Евро у них был, ну да тем более, эпичный был слив
В 90м тоже 4 место было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Сербы и на ЧМ в ЮАР сыграли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ AlexZhano__
И это странно, ведь отбор на ЧМ строже.
Нередко сербы сами умудрялись провалиться
К примеру, после ЧМ-2010 Сербия не вышла на Евро-2012, уступив вторую строчку Эстонии

Кстати, посмотрел в интернете, оказывается Сербия и в 2010 вышла на ЧМ с первого места, обойдя Францию, а на самом мундиале немцев обыграли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ tampa-bay
Почему Сабослая до сих пор не переманила Бавария?)
Видимо, потому что Ливерпуль раньше это сделал 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
взрывоопасная компания
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Молодцы, что пробились на ЧЕ! Теперь главное - выступить достойно. А то с этим у братьев-сербов проблема
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexZhano__
Ответ ArtemEgs
То же самое можно сказать и про то, что Сербия 16 лет не могла выйти на Евро, но при этом трижды вышла на ЧМ, два раза напрямую точно (про 2010 не помню)
И это странно, ведь отбор на ЧМ строже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Мщузавсех
Ответ Sobachkin
А Россия?
А ты?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tampa-bay
Ответ ArtemEgs
Видимо, потому что Ливерпуль раньше это сделал 😂
Аааа точно. Но все же странно что Бавария была пассивна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Andy93
Ну разница в уровне игроков все-таки есть. У сербов Модричей/Ракитичей/Ковачичей/Гвардиол не было эти 20 лет. Прям суперзвезд суперклубов и еще чтоб несоклько сразу Сербы тут гораздо ближе к сб.России, чем к Хорватии
Гвардиолу до Видича еще работать и работать, у того две медальки "Игрока года" в АПЛ (по версии АПЛ, а не ФА, но тоже престижно)

с тем что Ракитич сильнее, скажем, Матича (с поправкой на позицию) - тоже поспорю, Матич все-таки закрепился на самом высоком уровне, Ракитич в Барсе всегда был чемоданом без ручки, Матич был одним из важных игроков Челси и сдулся только перейдя в МЮ (а кто там не сдулся)

вот и получается что всю разницу в результате делает Модрич с Манджукичем, потому что дальше там игроки плюс-минус одного уровня (в 2018 у хорватов трое игроков было из РФПЛ или сколько? Чорлука Пашалич Влашич?)

что странно, норвежцам парочка Холанд и Эдегор ничего не дают в итоге, видимо двое в поле не воины
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
Ну не знаю, я бы сказал разница игроков все таки невероятная
Модрич, Ракитич, Брозович так то надо постараться ещё найти полузащиту сильнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ alexmixer9
Ну не знаю, я бы сказал разница игроков все таки невероятная Модрич, Ракитич, Брозович так то надо постараться ещё найти полузащиту сильнее
Только если полузащита испанцев в 2010-2012: Хави, Иньеста и Бускетс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Ответ Leon Petov
Судить эту группу приедут судьи из Гааги
😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football_legend
Ну хоть второй крупный турнир подряд есть за кого душой поболеть
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy93
Ответ IntoTheRainBow
Гвардиолу до Видича еще работать и работать, у того две медальки "Игрока года" в АПЛ (по версии АПЛ, а не ФА, но тоже престижно) с тем что Ракитич сильнее, скажем, Матича (с поправкой на позицию) - тоже поспорю, Матич все-таки закрепился на самом высоком уровне, Ракитич в Барсе всегда был чемоданом без ручки, Матич был одним из важных игроков Челси и сдулся только перейдя в МЮ (а кто там не сдулся) вот и получается что всю разницу в результате делает Модрич с Манджукичем, потому что дальше там игроки плюс-минус одного уровня (в 2018 у хорватов трое игроков было из РФПЛ или сколько? Чорлука Пашалич Влашич?) что странно, норвежцам парочка Холанд и Эдегор ничего не дают в итоге, видимо двое в поле не воины
Ну вот вспомнил 2-3 (я б первым делом Бано Ивановича вспомнил) топовых игроков за 20 лет. Еще и в разное время (вместе Видич и Матич например почти не пересекались в сборной). Причем один защитник, второй опорник. Как через них игру команды строить?
Тогда как у хорватов одновременно 3 топа - весь центр поля (Модрич-Ракитич-Брозович) + элитный край (Перишич) + элитный нап (Манджукич), например в 2018. Это совсем другой уровень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моутиньо оформляет 40
Социалистическая группа какая-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Прудникова
Поздравляю сербов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Benjamin
Сербской федерации футбола нужно вложиться в тренера-иностранца, так как с таким составом так играть просто позорно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ IntoTheRainBow
у независимой Хорватии в то же время три медали Мундиалей (хотя и играют чуть дольше), в 1998 2018 и 2022, а Сербия из группы ни разу не выходила при том не сказать что разница в уровне игроков какая-то невероятная хорваты чемпионы мира наверное по выжиманию результата из минимума возможностей
Потому что организация на уровне дворового футбола в Сербии. В обороне кошмар кошмаров год за годом и если куда-то отбираются, то все то же самое. У Хорватии все совсем иначе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ewpator
Пусть берут Джоковича в команду, тогда возьмут титул точно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sevillafan
Босния и Косово не попали , а Хорватии еще надо выиграть у крепкой Армении чтобы туда попасть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Далер Гайнеев
Ответ IntoTheRainBow
англичане? посоперничать? да они главные чокеры в истории футбола ЧМ в России - лучший по результату для Англии со времен хет-трика Херста в 66-м ... какое место? четвертое на Евро англичане никогда не играли даже в финале, хотя выигрывали Евро все кому не лень, начиная с Дании и заканчивая Грецией P.S. ох забыл, один финал Евро у них был, ну да тем более, эпичный был слив
Англичашки были в финале 2020
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Братухи, Русские и сербы братья на век!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Ответ soldat2212
Бабич вышел в старте и забил. Эракович остался на банке. Хм...
Зато Эракович и не обсерился. Бабич сегодня в Валеру Васильева сыграл. Один забил, а два сделал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Ответ Джон Мщузавсех
А ты?
А Россия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ teddy10
Ну, если бы сербы со своим составом умудрились не выйти из такой группы, где в конкурентах Черногория с вечными Йоветичем и Савичем, было бы совсем неловко
Как писал выше, в 2012 Сербия в отборе на Евро уступила вторую строчку Эстонии, и это после прямого выхода на ЧМ-2010 (обошли Францию) и победы над Германией
Так что Сербия - это та сборная, которая может начудить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Васин
Ответ Sevillafan
Босния и Косово не попали , а Хорватии еще надо выиграть у крепкой Армении чтобы туда попасть
у Боснии ещё стыки через ЛН есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Din Rizaev
а чё там с лушим игроком мира в составе? из группы не вышел что ли? вроде в Шотландии нет игрока кто достоин Зм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sevillafan
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
да какая там крепкая армения - рассыпалась как карточный домик, как были шансы на выход. Сейчас офишл вылетели, мотивации 0.
с Уэльсом отлично сыграли доминировали , если так же и против Хорватии сыграют то им будет очень сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Sevillafan
Босния и Косово не попали , а Хорватии еще надо выиграть у крепкой Армении чтобы туда попасть
да какая там крепкая армения - рассыпалась как карточный домик, как были шансы на выход. Сейчас офишл вылетели, мотивации 0.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
На Евро попать не могли,зато на ЧМ играли постоянно)))
Немного странно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
Кстати, Хорватия и Сербия могли сыграть в одной группе на прошлом Евро, но сербы проиграли последний стыковой матч Шотландии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bosh73
Ответ Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
Албания вместо Боснии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
poggrugrugr
Ответ Серега Ракообразное
Настоящая «группа смерти» на евро - Сербия, Хорватия, Босния и Косово
Огонь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий