Джокович стал самым титулованным чемпионом итогового турнира, обойдя Федерера

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP рекорды ATP Finals Янник Синнер Теннис

Новак Джокович обыграл Янника Синнера в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3.

Джокович первым с 2015-го защитил титул на итоговом. Тогда это сделал он же.

Серб стал семикратным чемпионом итогового (2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022, 2023). Он обошел Роджера Федерера и стал единоличным лидером по этому показателю.

36-летний Джокович – самый возрастной победитель итогового. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Кроме того, он единственный, кто выигрывал этот турнир в трех десятилетиях.

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56 комментариев

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And Justice for All
Теперь у Джоковича и Надаля на Итоговом на двоих ровно семь титулов.
+94
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Кавабунга Шреддоголовый
Еще один мастер-класс для молодых засранцев. Вчера из Аль-Карася набил чучело, сегодня из Морковки
+31
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Паскаль Шимбонда
Джокович включил режим плей-офф)
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zzzeeerrrooo
Ответ And Justice for All
Теперь у Джоковича и Надаля на Итоговом на двоих ровно семь титулов.
Но есть нюанс
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DjokoND
Матч на приёме—тренд в сезоне🙂
С победой Величайшего! Настоящий мастер-класс! Одно удовольствие!

Рафафанам персональные поздравления, для вас была честь болеть и смотреть каждый матч Величайшего. Всех благ вашей психике 🙂
+17
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+16
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Iva_Nova
с рекордным нас, джокофаны! :)
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Ночная Фурия
Ответ And Justice for All
Теперь у Джоковича и Надаля на Итоговом на двоих ровно семь титулов.
Тролльнул!
Уважуха ❤❤❤
+16
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Merkuzio-nsk
Просто король. Просто император. Просто величайший.
+15
0
+15
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SKA Rostov1992
Новак мужик конечно! Пускает под откос уже 4 поколение, безумие. На следующий сезон главная задача 8 Уимб и Олимпиада. P.S.: кто бы мог подумать в январе 2005 года, что этот щуплый мальчик, игравший в 1 круге АО против Сафина станет величайшим на все времена 😅 все таки прикольно осознавать, что ты видел самый первый матч на шлемах будущего величайшего)
+13
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+13
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Iva_Nova
Как же он крут! невероятен! :)
Снова и снова :)
+14
-2
+12
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Юрий Р.
Ждём поздравления от Надаля и Федерера?
+10
0
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Nikolay Stavrogin
Жаль отменили уим20. У Джоковича было бы 8 уимов, как у Роджера.
Здесь обошли старину справедливо, у Роджера всё таки большинство итогов, когда там половина грунтовиков в восьмерке было, а Джок играл на итогах в величайшую эпоху, где в группе были маррей, дель потро, тсонга, феррер, давыденко, бердых, вавринка, сам родж
+10
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+9
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Marik5
На мажорной ноте Новак закончил сезон , ай да молодец и красава и в следующем году вперёд к новым победам, трофеям и рекордам, урааааа!!!!!!!!
+9
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Генадий Адамов
Он творит историю Большого тенниса, Что ни турнир, то рекорд-Вот такой вот на финише года мощнейший Аккорд!!!!!!!! Брависсимо Ноле, пока только ты один и никого более!
+8
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+8
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Czarn
Рекорд за рекордом! Уникум!
+6
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modelist
Сказать, что Джокович молодец, ничего не сказать! И как говорится, в одну реку дважды не войдёшь, не скажу, что невозможно, но практически не реально выиграть такого Новака дважды на одном турнире. Так что Синнер тоже большой молодец! Оба по 4 победы на турнире, у обоих пиковый и качественный теннис, приятно было смотреть, глаз не оторвать. Яннику не стоит огорчаться, он на этом турнире себя так прокачал, что я думаю он с этим опытом скоро надолго станет первой ракеткой, естественно, когда Батя уйдёт😁
Ну а Джоковичу от души желаю и дальше писать и переписывать историю большого тенниса, да и всего профессионально спорта в целом. С очередным великим достижением тебя Новак, и с очередным окончанием сезона на 1й строчке!
Очень счастлив, что живу в эпоху таких великих чемпионов, как Джокович, Надаль и Федерер.
Спасибо вам мастера!
+6
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Omniscius
Надаля обошел еще в 2008-м, а Феда только теперь. )
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Oleg Shalyshkin
просто все болелы тенниса должны радоваться и наслаждаться тем что Серб продолжает играть в 36 лет и как играть!!!! Живая легенда человек эпоха этого вида спорта!!!!
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Czarn
Какие ещё рекорды падут перед великим Новаком Джоковичем? Похоже, все! Уникальный спортсмен!
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Отец Мельдоний
Надеялся на более интересную игру.
Вроде молодежь подрастает не плохая Синнер, Руне, но Джокович в 36 лет их выносит.
И нельзя сказать, что они плохо играют - просто у Джоковича другой уровень, пока для них недостижимый.
И, это в 36 лет, которые ему и не дашь!
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costa0545
Честно говоря редко болею за Джоковича, но в этот раз болел за него, ещё долго он на место будет ставить молодёшь, и сразу в финале мы увидели прежнего Синнера с кучей не вынужденных ошибок, сначала рыжий остановил беспроигрышную серию, а потом Джокер)))
+4
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Dalakop
Батя
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Марина Иванова
Теннисный гений!
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jqzn88xn6n
Без шансов растоптал! 🇷🇸
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Czarn
Очередной рекорд пал перед Великим Новаком Джоковичем! Ура! Всех с победой!😄
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Lanapiano
Единственный и неповторимый Новак Джокович, король тенниса.
+4
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RealJon
Ответ Alex Lamm
Интересно, пожертвует ли в 2024 Джокович шлемами ради последней заметной ачивки, котрой у него ещё нет - 109 титулами Коннорса. 12 титулов вроде одними ТБШ и итоговыми все-таки долго можно собирать. А пожертвовав тем же РГ вполне может 2-3 мастерса взять за хард и грунт да 250 домашнюю. Опять же и ОИ намекают подход к приоритетам координально сменить хотя бы на сезон.
Если смотреть как он по мастерски планировал свой календарь в этом году, полностью уверень он уже идеально планирует следующий, именно под Олимпиады
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dave86
Великий на все времена!
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АрСур
2008,2012-2015,2022,2023 вот в эти годы побеждал Новак.
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Streetbor
Новак первый среди первых!
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Syndycate
Ответ And Justice for All
Теперь у Джоковича и Надаля на Итоговом на двоих ровно семь титулов.
😃😄
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AF007
Джокович - подмял под себя все рекорды

Федерер - стал именем-нарицательным для людей, не интересующихся/мало интересующихся теннисом

Надалька - ? 😔
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Alexander2022
Прекрасные новости
Ещё прекраснее будет читать отговорки фанатов одного, у которого ноль таких титулов)
+3
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Mr@k
Джокович пока непобедим, но и прогресс Синеера надо отметить
+3
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Mira Val
Играть перед своими детьми это лучшая мотивация.
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Вегетарианец_
Как же мне повезло жить в одну эпоху с ВЕЛИЧАЙШИМ ТЕННИСИСТОМ в истории - Новаком Джоковичем!
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Вегетарианец_
Ответ Ivan Prokofiev
В 2010, 2011 Джокович разве выигрывал итоговый?)
Нет, конечно, в тексте ошибка. Он брал Итоговый в 2008, 2012-2015, а также в 2022-2023 годах.
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Oleg Shalyshkin
Деда» вновь отправляли на пенсию всю неделю, «дед» вновь взял титул))))
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SKA Rostov1992
Ответ Alex Lamm
Интересно, пожертвует ли в 2024 Джокович шлемами ради последней заметной ачивки, котрой у него ещё нет - 109 титулами Коннорса. 12 титулов вроде одними ТБШ и итоговыми все-таки долго можно собирать. А пожертвовав тем же РГ вполне может 2-3 мастерса взять за хард и грунт да 250 домашнюю. Опять же и ОИ намекают подход к приоритетам координально сменить хотя бы на сезон.
Ну нет конечно, не будет он жертвовать шлемами ради Мастерсов и тем более ради АТП 250. А вот ради Олимпиады вполне может
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Чэзг
Группу так себе играл, едва не вылетел, а здесь ВДРУГ включил турбо-режим! Так вообще бывает?!
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Владимир Рыбальченко
Синер сам виноват, сливать надо было джока
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Favorit
Просто Великий! Браво, Император!
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Mozazi
ВЕЛИКИЙ ЧЕМПИОН
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Bayern2004
Ну тут можно лишь вспомнить легендарное от Джоковича(с итальянским прононсом): Нот ту бэд!
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Alex Lamm
Интересно, пожертвует ли в 2024 Джокович шлемами ради последней заметной ачивки, котрой у него ещё нет - 109 титулами Коннорса. 12 титулов вроде одними ТБШ и итоговыми все-таки долго можно собирать. А пожертвовав тем же РГ вполне может 2-3 мастерса взять за хард и грунт да 250 домашнюю. Опять же и ОИ намекают подход к приоритетам координально сменить хотя бы на сезон.
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Вальдано
Побить этот рекорд было важно.. Теперь можно подумать и о других.. Их осталось совсем чуть-чуть.. Хорошо, когда лишнее не мешает.. Можно позавидовать Ноле.. Он сделает это.. Без сомнения .. Но соперники будут упираться... Безусловно..
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SKA Rostov1992
Ответ SKA Rostov1992
Ну нет конечно, не будет он жертвовать шлемами ради Мастерсов и тем более ради АТП 250. А вот ради Олимпиады вполне может
Тем более Олимпиада на грунте. Кто вообще кроме Алькараса теоретически может Новаку составить конкуренцию на грунте? Не верю, что Надаль вернётся на такой уровень, чтоб быть конкретным против Новака даже на своём главном покрытии
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Мистер40-15
Серб лишил 40-15рера очередного рекорда.)
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Ivan Prokofiev
В 2010, 2011 Джокович разве выигрывал итоговый?)
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as009595@icloud.com
Ответ And Justice for All
Теперь у Джоковича и Надаля на Итоговом на двоих ровно семь титулов.
Ну Джокович лучше на итоговом, даже личка 3-2 в его пользу, а для Рафы игра в зале самое неподходящее место
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