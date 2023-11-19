Джокович стал самым титулованным чемпионом итогового турнира, обойдя Федерера
Новак Джокович обыграл Янника Синнера в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3.
Джокович первым с 2015-го защитил титул на итоговом. Тогда это сделал он же.
Серб стал семикратным чемпионом итогового (2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022, 2023). Он обошел Роджера Федерера и стал единоличным лидером по этому показателю.
36-летний Джокович – самый возрастной победитель итогового. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Кроме того, он единственный, кто выигрывал этот турнир в трех десятилетиях.
С победой Величайшего! Настоящий мастер-класс! Одно удовольствие!
Рафафанам персональные поздравления, для вас была честь болеть и смотреть каждый матч Величайшего. Всех благ вашей психике 🙂
Уважуха ❤❤❤
Снова и снова :)
Здесь обошли старину справедливо, у Роджера всё таки большинство итогов, когда там половина грунтовиков в восьмерке было, а Джок играл на итогах в величайшую эпоху, где в группе были маррей, дель потро, тсонга, феррер, давыденко, бердых, вавринка, сам родж
Ну а Джоковичу от души желаю и дальше писать и переписывать историю большого тенниса, да и всего профессионально спорта в целом. С очередным великим достижением тебя Новак, и с очередным окончанием сезона на 1й строчке!
Очень счастлив, что живу в эпоху таких великих чемпионов, как Джокович, Надаль и Федерер.
Спасибо вам мастера!
Вроде молодежь подрастает не плохая Синнер, Руне, но Джокович в 36 лет их выносит.
И нельзя сказать, что они плохо играют - просто у Джоковича другой уровень, пока для них недостижимый.
И, это в 36 лет, которые ему и не дашь!
Федерер - стал именем-нарицательным для людей, не интересующихся/мало интересующихся теннисом
Надалька - ? 😔
Ещё прекраснее будет читать отговорки фанатов одного, у которого ноль таких титулов)