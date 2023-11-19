Джокович стал самым титулованным чемпионом итогового турнира, обойдя Федерера

обыграл в финале итогового турнира – 6:3, 6:3.

Джокович первым с 2015-го защитил титул на итоговом. Тогда это сделал он же.

Серб стал семикратным чемпионом итогового (2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022, 2023). Он обошел и стал единоличным лидером по этому показателю.

36-летний Джокович – самый возрастной победитель итогового. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Кроме того, он единственный, кто выигрывал этот турнир в трех десятилетиях.

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