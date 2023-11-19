Медведева о переходе к Орсеру: «Всем так было лучше, прежде всего мне. По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла как личность»
Евгения Медведева рассказала о причинах перехода к Брайану Орсеру после Игр-2018.
Медведева ушла к Орсеру от Этери Тутберидзе. В сентябре 2020 года она вернулась обратно.
«Всем так было лучше. Прежде всего мне. Находиться в обстановке после Олимпиады, когда все говорили: «Если бы было две золотые медали. Как жаль, что ты не выиграла». Это постоянно давило.
На катке тоже начиналось: нам так жаль. Невозможно было это слышать. Я говорю: «Нет, я не олимпийская чемпионка, вы сколько угодно можете это говорить, но вот два серебра. Зачем вы это говорите?
Это обесценивает победы моего соперника, и это непрошеная жалость ко мне», – сказала Медведева в документальном фильме.
«Потуги задобрить меня, что ты для нас чемпионка, били морально очень сильно. Это один из ярких эпизодов, который повлиял на мое решение, но понятно, что причина была не одна.
В моем понимании Брайан (Орсер) был единственным, к кому бы я могла уйти. Я была рада оказаться в новой обстановке. Была вдохновлена чем-то новым. Появились краски других оттенков.
Но как для спортсмена это был тяжелый период. Меня потрепало очень знатно в плане соревновательной практики. Тогда я настолько себя загнала, что видела то, чего даже не было.
Но затем выдохнула, посмотрела вокруг, поняла, что этого нет. Есть огромное количество людей, которые меня любят. Некоторые даже начинают плакать, когда меня видят.
По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла там как личность, как человек», – добавила фигуристка.
«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером
Напрасно вернулась...
Конечно, переход был не зря. Человек хотел соревноваться и делал это.
Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, что ей ещё повезло.
После этого - чем дальше в лес, тем толще диверсанты:
*ковид подрезал крылья Косторной,
*Валиевой подсунули тримедазин,
*Всю сборную отстранили от международных стартов.
*Загитова начала вести передачи на 1 канале.
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Т.к. период сотрудничества с Орсером был замечательным
Орсер многое ей поправил. А эффектный риттовый каскад Женя начала прыгать в программах именно с ним. Почему не на ОИ с Этери - большой вопрос. Он же реально даёт вау-эффект.
И уж точно мы бы не получили такой союз как Медведева - Ше-Линн Бурн. И знаменитые программы Мемуары гейши и Аллегрия.
Так что всё пошло на пользу. А уж какой свободной и самодостаточной личностью стала Женя после Канады, не заметил только слепой.
Взять хотя бы тутку,что на прессе сказала журналистам, что Женя и Алина обе золотые
И опять же непонятно зачем уезжать оттуда, где "огромное количество людей, которые меня любят" и потом еще говорить, что мои друзья не говорят по-русски.