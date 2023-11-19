Медведева о переходе к Орсеру: «Всем так было лучше, прежде всего мне. По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла как личность»

Евгения Медведева рассказала о причинах перехода к Брайану Орсеру после Игр-2018.

Медведева ушла к Орсеру от Этери Тутберидзе. В сентябре 2020 года она вернулась обратно.

«Всем так было лучше. Прежде всего мне. Находиться в обстановке после Олимпиады, когда все говорили: «Если бы было две золотые медали. Как жаль, что ты не выиграла». Это постоянно давило.

На катке тоже начиналось: нам так жаль. Невозможно было это слышать. Я говорю: «Нет, я не олимпийская чемпионка, вы сколько угодно можете это говорить, но вот два серебра. Зачем вы это говорите?

Это обесценивает победы моего соперника, и это непрошеная жалость ко мне», – сказала Медведева в документальном фильме.

«Потуги задобрить меня, что ты для нас чемпионка, били морально очень сильно. Это один из ярких эпизодов, который повлиял на мое решение, но понятно, что причина была не одна.

В моем понимании Брайан (Орсер) был единственным, к кому бы я могла уйти. Я была рада оказаться в новой обстановке. Была вдохновлена чем-то новым. Появились краски других оттенков.

Но как для спортсмена это был тяжелый период. Меня потрепало очень знатно в плане соревновательной практики. Тогда я настолько себя загнала, что видела то, чего даже не было.

Но затем выдохнула, посмотрела вокруг, поняла, что этого нет. Есть огромное количество людей, которые меня любят. Некоторые даже начинают плакать, когда меня видят.

По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла там как личность, как человек», – добавила фигуристка.

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером