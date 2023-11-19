Медведева о переходе к Орсеру: «Всем так было лучше, прежде всего мне. По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла как личность»

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о причинах перехода к Брайану Орсеру после Игр-2018.

Медведева ушла к Орсеру от Этери Тутберидзе. В сентябре 2020 года она вернулась обратно. 

«Всем так было лучше. Прежде всего мне. Находиться в обстановке после Олимпиады, когда все говорили: «Если бы было две золотые медали. Как жаль, что ты не выиграла». Это постоянно давило.

На катке тоже начиналось: нам так жаль. Невозможно было это слышать. Я говорю: «Нет, я не олимпийская чемпионка, вы сколько угодно можете это говорить, но вот два серебра. Зачем вы это говорите?

Это обесценивает победы моего соперника, и это непрошеная жалость ко мне», – сказала Медведева в документальном фильме.

«Потуги задобрить меня, что ты для нас чемпионка, били морально очень сильно. Это один из ярких эпизодов, который повлиял на мое решение, но понятно, что причина была не одна.

В моем понимании Брайан (Орсер) был единственным, к кому бы я могла уйти. Я была рада оказаться в новой обстановке. Была вдохновлена чем-то новым. Появились краски других оттенков.

Но как для спортсмена это был тяжелый период. Меня потрепало очень знатно в плане соревновательной практики. Тогда я настолько себя загнала, что видела то, чего даже не было.

Но затем выдохнула, посмотрела вокруг, поняла, что этого нет. Есть огромное количество людей, которые меня любят. Некоторые даже начинают плакать, когда меня видят.

По спортивному результату это не пошло на пользу, но я выросла там как личность, как человек», – добавила фигуристка.

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
А мне нравился тандем Орсер-Медведева! Интересные программы, и бронза ЧМ. Ну и такой опыт не у всех спортсменов бывает, чтобы уехать тренироваться зарубежом.
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
agape
Молодец, что ушла!
Напрасно вернулась...
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TUGRI
Опять сплошное вранье. Кто к ней и где подходил? она на катке ни разу не появилась. Кататься у Тутберидзе она не смогла, потому как понимала что там ТЩК на подходе и что она даже не в 5 у нее)). Надежда была на личную жизнь и на грибы Орсера. Что на ОИ она сказала- встретимся в Пекине. Она реально думала что у Орсера возьмет золото , но что то пошло не тек)) вернее все так. Женины фигуристки ее уровня в далеком прошлом остались. Началась новая эра ФК, где Женя просто даже не в 10 топа. Почему здесь многие решили, что она реально крута? Обыкновенная фигуристка , но со стабильностью тех времен. Что уж в ней нашли выдающегося я так и не пойму до сих пор
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Не слишком ли дорого для федерации было платить за рост Медведевой, как личности?
+23
-12
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Жене надо было что-то менять. Она сделала свой выбор и не прогадала. В Хрустальном продолжать она бы не стала, а тут хотя бы попробовала. Кстати, неплохо в итоге получилось. Бронза ЧМ в 19 лет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
Благодаря Орсеру, Женя соревновалась еще 2 года, завоевала в 19.5 лет медаль ЧМ и другие медали.
Конечно, переход был не зря. Человек хотел соревноваться и делал это.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Когда-то трагедия Медведевой казалась немыслимой.
Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, что ей ещё повезло.
После этого - чем дальше в лес, тем толще диверсанты:
*ковид подрезал крылья Косторной,
*Валиевой подсунули тримедазин,
*Всю сборную отстранили от международных стартов.
*Загитова начала вести передачи на 1 канале.
--------
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Lana Kazakova
Переход к Орсеру продлил карьеру Жени на 2 года с прекраснейшими программами. ИМХО, если бы она осталась у Этери, то окончательно доломалась бы ещё в 2018 году.
Ничего он не продлил. Фигуристки Тутберидзе заканчивают не потому, что им Тутберидзе это говорит. В случае с Медведевой точно также катала бы 2 года, может, и больше, если психологически смогла бы быть не на первых ролях в группе ТЩК. Но не факт, что ей гордыня позволила бы.
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natalado
Ответ Rina
А мне нравился тандем Орсер-Медведева! Интересные программы, и бронза ЧМ. Ну и такой опыт не у всех спортсменов бывает, чтобы уехать тренироваться зарубежом.
"По спортивному результату не пошло на пользу", - это, наверное, о требовании к ней по-прежнему стабильно приносить золото?
Т.к. период сотрудничества с Орсером был замечательным
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
если бы Женя дотерпела до 2023 года, то она снова могла бы быть лидером сборной)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Она хотя бы попробовала. Молодец. У Тутберидзе она ничего после ОИ-18 точно не добилась бы, она умеет только с детьми работать. А так была попытка, боролась
+23
-17
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каролина!
Ответ Слончик
Какая по счету версия? Кто-нибудь считает?
так это же из фильма цитаты. я так поняла, что несколько недель назад премьера для ограниченного круга лиц была, сейчас - для широкой публики.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TUGRI
Ответ Victoria Troshin
время с орсером было замечательным,действительно вдохновляющим,женя по новому себя раскрывала,открывала,блистала,имхо,ну и чисто по человечески оттаяла,за это отношение брайана огромное ему спасибо и всей его команде!!!
в чем она блистала? Это было так- за эти 2 года весь мир понял, что она не богиня ФК)))уходить надо было, а она своим катанием у Орсера перечеркнула все , что было до него в плане---- ооооооооо, какая крутая. оказалось - обычная как и все
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikolett
Как это не пошло на пользу? Очень даже пошло. Благодаря Орсеру Жнино скольжение стало более стильным и более лёгким. Школа канадского скольжения всегда была лучшей. Туда за этим все и ездили.
Орсер многое ей поправил. А эффектный риттовый каскад Женя начала прыгать в программах именно с ним. Почему не на ОИ с Этери - большой вопрос. Он же реально даёт вау-эффект.
И уж точно мы бы не получили такой союз как Медведева - Ше-Линн Бурн. И знаменитые программы Мемуары гейши и Аллегрия.
Так что всё пошло на пользу. А уж какой свободной и самодостаточной личностью стала Женя после Канады, не заметил только слепой.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хана Спектор
Ответ nikolett
Как это не пошло на пользу? Очень даже пошло. Благодаря Орсеру Жнино скольжение стало более стильным и более лёгким. Школа канадского скольжения всегда была лучшей. Туда за этим все и ездили. Орсер многое ей поправил. А эффектный риттовый каскад Женя начала прыгать в программах именно с ним. Почему не на ОИ с Этери - большой вопрос. Он же реально даёт вау-эффект. И уж точно мы бы не получили такой союз как Медведева - Ше-Линн Бурн. И знаменитые программы Мемуары гейши и Аллегрия. Так что всё пошло на пользу. А уж какой свободной и самодостаточной личностью стала Женя после Канады, не заметил только слепой.
Золотые слова
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Anatiana
Когда-то трагедия Медведевой казалась немыслимой. Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, что ей ещё повезло. После этого - чем дальше в лес, тем толще диверсанты: *ковид подрезал крылья Косторной, *Валиевой подсунули тримедазин, *Всю сборную отстранили от международных стартов. *Загитова начала вести передачи на 1 канале. --------
Не знаю, оправится ли когда-нибудь ФК-сообщество от последнего пункта))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
Ответ Tytti
Женя сама оплачивала тренировки. И не единственная кто тренировался заграницей.
это сказки венского леса. У Орсера был контракт с Федрой, как у любого тренера сборной
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victoria Troshin
время с орсером было замечательным,действительно вдохновляющим,женя по новому себя раскрывала,открывала,блистала,имхо,ну и чисто по человечески оттаяла,за это отношение брайана огромное ему спасибо и всей его команде!!!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Тихонова
Ответ natalado
"По спортивному результату не пошло на пользу", - это, наверное, о требовании к ней по-прежнему стабильно приносить золото? Т.к. период сотрудничества с Орсером был замечательным
Даже по технике - риттовый каскад добавила
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juliamart
Ответ TUGRI
Опять сплошное вранье. Кто к ней и где подходил? она на катке ни разу не появилась. Кататься у Тутберидзе она не смогла, потому как понимала что там ТЩК на подходе и что она даже не в 5 у нее)). Надежда была на личную жизнь и на грибы Орсера. Что на ОИ она сказала- встретимся в Пекине. Она реально думала что у Орсера возьмет золото , но что то пошло не тек)) вернее все так. Женины фигуристки ее уровня в далеком прошлом остались. Началась новая эра ФК, где Женя просто даже не в 10 топа. Почему здесь многие решили, что она реально крута? Обыкновенная фигуристка , но со стабильностью тех времен. Что уж в ней нашли выдающегося я так и не пойму до сих пор
У неё два золотых сезона подряд. Из российских фигуристок такого ни у кого не было. Очень красиво она каталась. Просто к олимпиаде начались травмы и она сдала позиции Алине.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
А Лелюх сказал, что Медведева после ОИ в Хрустальном была один раз? Кто же за ней бегал с сочувствием?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисперсия
От трудностей не бегать надо, а проживать их. Вот тогда и вырастешь.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Переход к Орсеру продлил карьеру Жени на 2 года с прекраснейшими программами. ИМХО, если бы она осталась у Этери, то окончательно доломалась бы ещё в 2018 году.
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Девочка с севера
Опередили 😂😂😂😂
Это наша общая боль)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ lepestok
ковид подрезал крылья всей тройке ТЩК
Ковид они пережили, а вот отстранение сборной...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Ответ Anatiana
Когда-то трагедия Медведевой казалась немыслимой. Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, что ей ещё повезло. После этого - чем дальше в лес, тем толще диверсанты: *ковид подрезал крылья Косторной, *Валиевой подсунули тримедазин, *Всю сборную отстранили от международных стартов. *Загитова начала вести передачи на 1 канале. --------
Ковид по Жене тоже ударил и сильно, в тяжёлой форме переболела, после него наверное и решала не продолжать соревноваться
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Мария Тихонова
Даже по технике - риттовый каскад добавила
Он уже был, просто вспомнила, отряхнула от пыли и вставила в программу. :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ imaxim
Она хотя бы попробовала. Молодец. У Тутберидзе она ничего после ОИ-18 точно не добилась бы, она умеет только с детьми работать. А так была попытка, боролась
Собственно. Медведевой на ОИ было 18 - у Тутберидзе. В Корее она поставила два МР. А какой выход был, если золотая медаль всего одна?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ответ Marya Y
Собственно. Медведевой на ОИ было 18 - у Тутберидзе. В Корее она поставила два МР. А какой выход был, если золотая медаль всего одна?
И в каком состоянии она до Игр доехала? С травмами тяжёлыми?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
Ответ Инна Мерзлякова
А как это еще назвать если не потуги Взять хотя бы тутку,что на прессе сказала журналистам, что Женя и Алина обе золотые
да, Этери ее знатно обхаживала и берегла, но Женя ее все равно кинула. А Алина, несмотря ни на что, рядом и не предает)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ответ Marya Y
А вы вчера начали ФК смотреть? Нет. Значит, точно в курсе, что ЕМ не единственная в истории ФК, доехавшая до своих ОИ с травмой.
Не с такими серьёзными и не в 18 лет. Я могу понять травмированную Бутырскую в 30 лет, но не детей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ imaxim
И в каком состоянии она до Игр доехала? С травмами тяжёлыми?
А вы вчера начали ФК смотреть? Нет. Значит, точно в курсе, что ЕМ не единственная в истории ФК, доехавшая до своих ОИ с травмой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Ответ alexnew
Не слишком ли дорого для федерации было платить за рост Медведевой, как личности?
Женя сама оплачивала тренировки. И не единственная кто тренировался заграницей.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Tytti
Женя сама оплачивала тренировки. И не единственная кто тренировался заграницей.
Я не знаю, как она там что оплачивала. Плющенко тоже сам катки строит и сам деньги на шоу зарабатывает. Сильно подозреваю, что с Медведевой та же история.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikolett
Ответ N-fox
"Потуги задобрить меня..." - вот ведь королевишна)) А про опыт у Орсера - .. каждый в жизни должен набить себе шишек, это был женин подростковый бунт.
Не цепляйтесь к словам. Тем более, что она это говорит не сейчас, а в фильме. Гораздо раньше. Речь её тоже сейчас улучшилась в разы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна Мерзлякова
Ответ N-fox
"Потуги задобрить меня..." - вот ведь королевишна)) А про опыт у Орсера - .. каждый в жизни должен набить себе шишек, это был женин подростковый бунт.
А как это еще назвать если не потуги
Взять хотя бы тутку,что на прессе сказала журналистам, что Женя и Алина обе золотые
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сондра
Рискует Женя. Орсер из недружественной страны, а там хороших людей нет, слышим мы из всех утюгов. Да и ЛГБТ - все экстремисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Но она же уже на ОИ начала договариваться с Орсером, как он сам вспоминал. А до этого не захотела жить там в одной квартире с Этери.
И опять же непонятно зачем уезжать оттуда, где "огромное количество людей, которые меня любят" и потом еще говорить, что мои друзья не говорят по-русски.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девочка с севера
Ответ Revery
Не знаю, оправится ли когда-нибудь ФК-сообщество от последнего пункта))
Опередили 😂😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
девочкитакиедевочки
Еще бы, « таких « доброжелателей» хватало, аж фанернокартонную медаль повесли. Правильно поступила, бежать надо от таких « доброжелателей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девочка с севера
Ответ Tytti
Ковид по Жене тоже ударил и сильно, в тяжёлой форме переболела, после него наверное и решала не продолжать соревноваться
Нет, у неё ботинок сломался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Давненько не было столько минусов на Жениных ветках, десант что ли высадили?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Какая по счету версия? Кто-нибудь считает?
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suda net
Ответ Большой Влад
У многих фигуристов, которые переходят к Орсеру, карьера идет на спад.
Скорей, к нему переходят для перезапуска карьеры. Но не у всех получается ее перезапустить именно потому, что они приходят уже травмированными, уже на спаде или в его начале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий