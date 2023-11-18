Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут проивзольные танцы

19 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

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Самара

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

2. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов

Вторая разминка

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

9. –

10. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Положение после ритм-танца

1. – – 84,27

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 80,60

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 74,43

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,14

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 69,59

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 68,99

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 67,29

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 65,37

9. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 64,66

10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,11

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин