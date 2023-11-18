Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут проивзольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Егор Базин Софья Шевченко Александр Вахнов Елизавета Худайбердиева Девид Нарижный Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Тимур Смирнов-Бабаев Матвей Грачев Серия Гран-при России Ульяна Ермакова Артем Крылов Волжский пируэт Варвара Жданова Андрей Ежлов Ксения Краусова Даниил Корочкин Фигурное катание

19 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

2. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов

Вторая разминка

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

9. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

10. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,27

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 80,60

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 74,43

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,14

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 69,59

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 68,99

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 67,29

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 65,37

9. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 64,66

10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,11

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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1 комментарий

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olvl
Всем чистых прокатов. И красивых. Удачи.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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