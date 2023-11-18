Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут проивзольные танцы
19 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Самаре.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
2. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
5. Дарья Савкина – Александр Вахнов
Вторая разминка
6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
8. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
9. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
10. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,27
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 80,60
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 74,43
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,14
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 69,59
6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 68,99
7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 67,29
8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 65,37
9. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 64,66
10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,11
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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