Гран-при России. «Волжский пируэт». Синицына, Садкова, Хромых, Гущина, Свириденко выступят с произвольными программами

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19 ноября фигуристки представят произвольные программы на Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Беларусь)

2. Олеся Козлова

3. Елена Черникова

4. Вероника Малышева

5. Камилла Нелюбова

6. Ангелина Палагина

Вторая разминка

7. Людмила Фурсова

8. Полина Свириденко

9. Ксения Гущина

10. Майя Хромых

11. Дарья Садкова

12. Ксения Синицына

Положение после короткой программы

1. Ксения Синицына – 73,77

2. Дарья Садкова – 72,93

3. Майя Хромых – 66,69

4. Ксения Гущина – 65,61

5. Полина Свириденко – 63,57

6. Людмила Фурсова – 61,50

7. Ангелина Палагина – 61,18

8. Камилла Нелюбова – 58,81

9. Вероника Малышева – 58,12

10. Елена Черникова – 55,11

11. Олеся Козлова – 47,04

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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9 комментариев

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floret
Даше прыгнуть квад и победить!
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Анастасия Прудникова
Чистых прокатов девочкам! Как жаль, что пьедестал все таланты вместить не может!
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Алексей Токарев
Ожидаю победы Дарьи Садковой, она её достойна.
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ОлесяОлеська
Даше и Ксении первые места, разберутся между собой. Ждём красивых чистых прокатов.
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aleshon
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Расписание на произвольную программу у женщин

Время указано Московское

Воскресенье 19 ноября

Женщины, произвольная программа

Разминка 1 14:30:00-14:36:00

14:36:30-14:44:20 1 Виктория САФРОНОВА МИН

14:44:20-14:52:10 2 Олеся КОЗЛОВА САМ

14:52:10-15:00:00 3 Елена ЧЕРНИКОВА ЛИП

15:00:00-15:07:50 4 Вероника МАЛЫШЕВА ЧЕЛ

15:07:50-15:15:40 5 Камилла НЕЛЮБОВА КРД

15:15:40-15:23:30 6 Ангелина ПАЛАГИНА ТУЛ

Разминка 2 15:23:30-15:29:30

15:30:00-15:37:50 7 Людмила ФУРСОВА СПБ

15:37:50-15:45:40 8 Полина СВИРИДЕНКО СПБ

15:45:40-15:53:30 9 Ксения ГУЩИНА СПБ

15:53:30-16:01:20 10 Майя ХРОМЫХ МОС

16:01:20-16:07:10 11 Дарья САДКОВА МЭЛ

16:07:10-16:15:00 12 Ксения СИНИЦЫНА МОС

Виктория САФРОНОВА МИН выступает вне конкурса

Подготовка льда 16:15:00-16:30:00

Подготовка льда 15:00 Разминка 6:00 Продолжительность программы 4:00 Время судейства 3:20, 2:20 Представление 0:30
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КВАД
Какое красивое название этапа. "Волжский пируэт". Намного лучше, чем предыдущего - "Казанский слайдинг".
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galik55
Всем удачи.
Болею за Синичку , Ангелину и Камиллу, Гущину
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Любитель_ФК
Два лидера , как говорят велосипедисты, уехали в отрыв от основного пелотона и разыграют между собой первенство. А за третье место будет борьба, но какая-то мышиная, уж больно не внятно выглядели все претенденты на "бронзу". Я лично отдаю предпочтение Гущиной, она выглядела наиболее предпочтительно и собранной. Майя может развалиться в любой момент и это чувствовалось даже в короткой, особенно на каскаде. Физика Майи на очень низком уровне и ничего с этим не поделаешь, плюс взросление ее не обошло стороной и тяжесть в движениях прослеживается уже на второй минуте проката. Садкова сегодня честно, разочаровала, разочаровала очень не уверенным исполнением прыжков, думаю сильно волновалась, понимая свой шанс выиграть этап. Так часто бывает, когда у тебя сильные соперники, ты и не особо волнуешься, если проиграю , так сильному и ничего страшного, а когда соперники вроде слабее тебя, то возникает синдром, называемый страх упустить победу, а вдруг проиграю, да еще проиграю слабее себя, это будет позор. Вот это все больше давит на психику , чем в сильной компании. То что она сегодня немного проиграла , может быть даже и лучше, теперь меньше будет волноваться и надо отыгрываться, а при этом забываешь про волнение. Но успехов желаю всем девушкам и чистых прокатов, и пусть победит сильнейший, банально , но лучше не скажешь.
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Елена Спирина
Желаю Ксении Синицыной удержаться на пьедестале! Всем чистых прокатов и гладкого льда
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