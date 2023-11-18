Гран-при России. «Волжский пируэт». Синицына, Садкова, Хромых, Гущина, Свириденко выступят с произвольными программами
19 ноября фигуристки представят произвольные программы на Гран-при России в Самаре.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Сафонова (Беларусь)
2. Олеся Козлова
3. Елена Черникова
4. Вероника Малышева
5. Камилла Нелюбова
6. Ангелина Палагина
Вторая разминка
7. Людмила Фурсова
8. Полина Свириденко
9. Ксения Гущина
10. Майя Хромых
11. Дарья Садкова
12. Ксения Синицына
Положение после короткой программы
1. Ксения Синицына – 73,77
2. Дарья Садкова – 72,93
3. Майя Хромых – 66,69
4. Ксения Гущина – 65,61
5. Полина Свириденко – 63,57
6. Людмила Фурсова – 61,50
7. Ангелина Палагина – 61,18
8. Камилла Нелюбова – 58,81
9. Вероника Малышева – 58,12
10. Елена Черникова – 55,11
11. Олеся Козлова – 47,04
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
Время указано Московское
Воскресенье 19 ноября
Женщины, произвольная программа
Разминка 1 14:30:00-14:36:00
14:36:30-14:44:20 1 Виктория САФРОНОВА МИН
14:44:20-14:52:10 2 Олеся КОЗЛОВА САМ
14:52:10-15:00:00 3 Елена ЧЕРНИКОВА ЛИП
15:00:00-15:07:50 4 Вероника МАЛЫШЕВА ЧЕЛ
15:07:50-15:15:40 5 Камилла НЕЛЮБОВА КРД
15:15:40-15:23:30 6 Ангелина ПАЛАГИНА ТУЛ
Разминка 2 15:23:30-15:29:30
15:30:00-15:37:50 7 Людмила ФУРСОВА СПБ
15:37:50-15:45:40 8 Полина СВИРИДЕНКО СПБ
15:45:40-15:53:30 9 Ксения ГУЩИНА СПБ
15:53:30-16:01:20 10 Майя ХРОМЫХ МОС
16:01:20-16:07:10 11 Дарья САДКОВА МЭЛ
16:07:10-16:15:00 12 Ксения СИНИЦЫНА МОС
Виктория САФРОНОВА МИН выступает вне конкурса
Подготовка льда 16:15:00-16:30:00
Подготовка льда 15:00 Разминка 6:00 Продолжительность программы 4:00 Время судейства 3:20, 2:20 Представление 0:30
Болею за Синичку , Ангелину и Камиллу, Гущину