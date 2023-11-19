Депутат Милонов о словах Калешина про российский футбол: «Лузерспич, злоба проигравшего. Пусть тренирует мужскую сборную по художественной гимнастике – бабскими слюнями только позорит клуб»
Виталий Милонов раскритиковал Евгения Калешина за слова о российском футболе.
Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» (0:1) критически высказался о состоянии футбола в России: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».
«У наших бывших неправильно ориентированных партнеров с Запада есть такое понятие, как «хейтспич» (язык вражды).
Всегда, когда они чем-то недовольны, они называют это хейтспичем. У этого тренера не хейтспич, а лузерспич. Злоба обиженного, проигравшего.
Российский футбол отличается тем, что наши спортсмены умеют достойно проигрывать и уходить с высоко поднятой головой – проиграли, но не сломленные, готовые взять реванш.
Но когда начинаются такие бабские слюни, он позорит только свой клуб. Лучше пусть переходит тренировать мужскую сборную по художественной гимнастике», – сказал депутат Госдумы Милонов.
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если что я один и без братии! Все хорошо, выпей таблетки
получается, тоже спалился
А что Валька Счастливая не указ для избранника народа?😅
Наверняка они так же, как и футболисты, там очень востребованы!