Депутат Милонов о словах Калешина про российский футбол: «Лузерспич, злоба проигравшего. Пусть тренирует мужскую сборную по художественной гимнастике – бабскими слюнями только позорит клуб»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Государственная дума Виталий Милонов Политика Акрон Футбол

Виталий Милонов раскритиковал Евгения Калешина за слова о российском футболе.

Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» (0:1) критически высказался о состоянии футбола в России: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«У наших бывших неправильно ориентированных партнеров с Запада есть такое понятие, как «хейтспич» (язык вражды).

Всегда, когда они чем-то недовольны, они называют это хейтспичем. У этого тренера не хейтспич, а лузерспич. Злоба обиженного, проигравшего.

Российский футбол отличается тем, что наши спортсмены умеют достойно проигрывать и уходить с высоко поднятой головой – проиграли, но не сломленные, готовые взять реванш.

Но когда начинаются такие бабские слюни, он позорит только свой клуб. Лучше пусть переходит тренировать мужскую сборную по художественной гимнастике», – сказал депутат Госдумы Милонов.

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

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60 комментариев

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Sobachkin
Сборная по художественной гимнастике на кого рассчитана и откуда о ней знает Милонов? Это ж закрытая сборная, туда вход только в одну дверь... Там только избранные.. Палиться Милонов
+57
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Олег Кузнецов
Ответ Sobachkin
Сборная по художественной гимнастике на кого рассчитана и откуда о ней знает Милонов? Это ж закрытая сборная, туда вход только в одну дверь... Там только избранные.. Палиться Милонов
Калешин прав, раз Милонов так близко к сердцу воспринял.)
+46
-3
+43
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Johnie
Сказочный…
+29
-4
+25
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Ёшимин Бональдо
Ответ velvetdust2008
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Ты заразился походу. Читал, что дальше ты все больше становишься согласным с ним, потом включаешь Соловьева и соглашаешься там, а потом просто согласен на все, как Герасим.
+18
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Аль Шинник
То, что в это влез Милонов и прочая нечисть, только подтверждает слова Калешина
+20
-3
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nmnackjbxkasbk
Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
каминг-аут защитан.
+13
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Ёшимин Бональдо
Милонов все скрепы русского языка потерял, не иначе) а так забавно слушать от него про лузерспич и тут же говорить о гордой и несломленной проигравшей сборной)
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Andrey Fiver
Очень жду, когда эти крысы с отсутствием чести и языком глубоко в заднице правящей шайки-лейки начнут оправдываться про "нас не так поняли". Будем стараться, чтобы им нигде спокойно не жилось.
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Dimario
Очень жду, когда химарс прилетит ему в рыжую макушку, он же где-то там в ЛДНР шастает?
+15
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Кто составил коспекты Лобановского?
Лузерспич - а как же борьба с англицизмами? Так и будем использовать слова из "мертвого языка"?
+11
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Rumov
А ты, дешевка, кого будешь тренеровать? Своего мужа? Ты никто и зовут тебя никак. Только деньги у русских детей воруешь и пердишь на этом сайте.
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blaugrana_man
Этот же чувак называет семью без детей неполноценной. Хотелось бы спросить, а как с таким соотношением цен и зарплат найти возможность завести ребёнка. Этому клоуну то понятно, он наворовал на 3 поколения вперёд, а рядовому гражданину где деньги брать? Утилизироваться на СэВэО?
+7
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Oleg Olegov
Зато любая речь Миронова это викториспич, исповедь Чемпиона, каждое слово наполнено успехом и духом победы. И порваными трусами.
+6
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Rumov
Как на счет сумки Старовойтовой? Скоро приедут. Что запоешь?
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Sobachkin
Ответ Олег Кузнецов
Калешин прав, раз Милонов так близко к сердцу воспринял.)
Сердце его не там где у всех, а чуть ниже
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Аркус
У нас есть мужская сборная по художественной гимнастике?
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Андрей Романов
Сборная из депутатов? Мммм...Это для них собрались возродить парады физкультурников на Красной площади?
+3
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А я ясные дни оставляю себе
Милонов неоднозначный персонаж, но Калешин реально как истеричка выступил. Неконструктивное нытьё в режиме "Всё пропало".
+3
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Макс Николаев
Ответ Oleg Olegov
Зато любая речь Миронова это викториспич, исповедь Чемпиона, каждое слово наполнено успехом и духом победы. И порваными трусами.
Трусы победы! Но слегка обoсранные)
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Ёшимин Бональдо
Ответ velvetdust2008
Вступить в компанию ботофермы ФБК в Тбилиси например?
слушай, ну если считаешь что это твое, то дерзай. Главное это как себя чувствуешь
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alex_fat
Лузерспич! И эти люди запрещают вывески на иностранном языке?
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ blaugrana_man
Этот же чувак называет семью без детей неполноценной. Хотелось бы спросить, а как с таким соотношением цен и зарплат найти возможность завести ребёнка. Этому клоуну то понятно, он наворовал на 3 поколения вперёд, а рядовому гражданину где деньги брать? Утилизироваться на СэВэО?
Всего на 3 поколения?!!! Это пожалуй самое тяжёлое оскорбление для российского депутата, какое мне доводилось слышать :)
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Ёшимин Бональдо
Ответ velvetdust2008
Ваша братия, кстати, к 100% согласию со словами какого-нибудь вырожденца-русофоба типа Милова приходит намного быстрее, даже промежуточные этапы не требуются
Оу, дружище походу пошли осложнения на мозг(
если что я один и без братии! Все хорошо, выпей таблетки
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Sgt. Elias Grodin
Не понял, этот Лузерспич серб или хорват.
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Nikolay Kozlov
Ответ Sobachkin
Сборная по художественной гимнастике на кого рассчитана и откуда о ней знает Милонов? Это ж закрытая сборная, туда вход только в одну дверь... Там только избранные.. Палиться Милонов
Мне вот тоже интересно, откуда Милонов так хорошо осведомлен о всяких нетрадвещах наподобие мужской художественной гимнастики. Это реально не то, что вы можете вот просто так из общего образования или фоновых СМИ узнать, а это в какой то мере вещи для гурманов. Так что Милонов то не промах.
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Ilya Bobrin
Еб..ть Милонов альфач))
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Cruel Snake
Нетрадиционное мнение, Витальки
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blaugrana_man
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Всего на 3 поколения?!!! Это пожалуй самое тяжёлое оскорбление для российского депутата, какое мне доводилось слышать :)
Пардон, мне всё же хочется думать о людях лучше, чем они на самом деле есть)
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Упасть бы ниц и ницше
у лузеров - спички, а у Милонова - зажигалочка! в одном месте
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lock0000
Что еще от 3,14 ра ожидать, депутат во всей красе
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Sobachkin
Ответ Egobrain
это даже больший зашквар, как по мне)
Это рассылка была, он нашёл портал
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Egobrain
Ответ Sobachkin
Милонов рассказал
это даже больший зашквар, как по мне)
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Sobachkin
Ответ Nikolay Kozlov
Мне вот тоже интересно, откуда Милонов так хорошо осведомлен о всяких нетрадвещах наподобие мужской художественной гимнастики. Это реально не то, что вы можете вот просто так из общего образования или фоновых СМИ узнать, а это в какой то мере вещи для гурманов. Так что Милонов то не промах.
Мужчины в купальниках и Милонов, что связывает.... Ведь онти расписание турниров знает
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Sobachkin
Ответ Egobrain
но про дверку ты слышал получается, тоже спалился
Милонов рассказал
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Egobrain
Ответ Sobachkin
Сборная по художественной гимнастике на кого рассчитана и откуда о ней знает Милонов? Это ж закрытая сборная, туда вход только в одну дверь... Там только избранные.. Палиться Милонов
но про дверку ты слышал
получается, тоже спалился
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Илья Савчук
Это вы еще не видели его сегодняшнюю речь про семейные пары без детей. Иногда кажется, что состав Думы формируют из пациентов психдиспансера, у кого круче заболевание, тому и выше должность.
Да, и в целом все последние высказывания разного рода лиц от власти про рождение детей великолепны.
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velvetdust2008
Ответ Ёшимин Бональдо
Оу, дружище походу пошли осложнения на мозг( если что я один и без братии! Все хорошо, выпей таблетки
Главное чтобы тебе комфортно в Россиюшке жилось, братик)
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Ёшимин Бональдо
Ответ velvetdust2008
В либеральной эхо-камере находиться 100% надёжнее
спасибо за инфу, но ты бы еще предпринял способы найти себя в жизни и не ставить на себе крест.
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Dayti
Если бы все этого "чтобы незабанили" сказочного игнорировали(включая меня), то тут перестанут его постить. Так как комментировать тут , как всегда нечего
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WilliamsSmile
Хоспадя, а этот убогий-то откуда уж вылез - о футболе разговоры вести?
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Дави На кнопы
Пошел ты на ###! Хотя для Милонова это комплимент...
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Mbest77
Только Милонов ответил) красавец 👍 каждый день работает 👍 у остальных выходной, похоже )
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Заборостроитель
Лузерспич?
А что Валька Счастливая не указ для избранника народа?😅
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NottinghamForest
Российские спортсмены умеют достойно проигрывать. А выигрывать?
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Алар
Все перевернулось с ног на голову и ###### учат нормальных людей(((
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Lol Ko
А почему тренеры и бывшие звезды РПЛ призывают футболистов "ехать в Европу, там расти и т.д. и т п.", а тренеров не призывают?
Наверняка они так же, как и футболисты, там очень востребованы!
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Антон Савельев
Гиены тут как тут, и одни и теже )))
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Melnikov1968
Иди побрейся.
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Игорь Новиков
Ждем Терюшкова.
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