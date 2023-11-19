Вяльбе об отстранении России: «Это наказание не спортсменов, а президента нашей страны. Все знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное»

Елена Вяльбе высказалась об отстранении России от международных соревнований.

– Какое отношение к нам на международной арене?

– Если говорить о мелких функционерах, о тренерах, спортсменах, то, безусловно, кому-то вообще все равно – есть мы или нет нас. Кто-то понимает, что спорт всегда теряет, когда нет лидеров, а мы являемся таковыми.

Если говорить про больших функционеров, то у них тоже есть дедушка Сэм, который сказал: у нас политика такая. И никто против ничего сказать не может. Убытки у вас там или еще что-то – никого это не волнует. Я много раз говорила – это очень горько, но это не горе. У нас есть свои задачи, свои цели, мы должны их реализовывать и тренироваться несмотря ни на что. Бог не дает человеку больше, чем он может вынести. Значит он решил сейчас вот так вот нас проверить, а мы должны быть сильными.

Мы все равно готовимся к Олимпийским играм. Я никогда не скажу спортсменам: все, мы никуда не поедем. Мы точно узнаем за 10 дней до Олимпийских игр, когда всех туда пускают.

– А вы как считаете – какие шансы у нас? И какой статус спортсменов устроит ?

– Нет, ну без флага и без гимна мы однозначно не поедем. Если нет, то будем выступать на Играх дружбы. К тому времени для спортсменов статус у этих соревнований будет практически на уровне Олимпийских игр.

– То есть будет альтернативой.

– Я не хочу думать о том, альтернатива это или нет. Мы не делаем альтернативу МОК, мы делаем это для того, чтобы наши спортсмены не чувствовали себя ущемленными. Сейчас ведь это даже не наказание спортсменов, это наказание президента нашей страны. Все прекрасно знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное. Мы должны все это выдержать.

В советское время на чемпионате страны можно было выполнить мастера спорта международного класса. Сейчас такое невозможно. Значит, мы должны сделать, чтобы это было так. Давайте сделаем так, чтобы на Играх дружбы спортсмен тоже стал ЗМС. Ну футболистам на 8-е место на чемпионате мира присвоили ЗМС, почему это не сделать сейчас для спортсменов, которые реально пашут с утра до ночи? И материально должны быть совсем другие цифры.

Да, олимпийскую медаль ничего не заменит, пока не появится новое название у этих Игр. Но мы должны сделать так, чтобы спортсмены понимали и чувствовали – да, мы не на международной арене, но имеем статус и становимся такими же крутыми. Все проходит, а удостоверение МСМК остается – это ведь гордость для спортсмена, для тренера. Я уж не говорю о ЗМС.

– А может быть такое, что кто-то из лидеров сборной скажет: я хочу выступать под нейтральным статусом?

– Во-первых, я очень надеюсь, что у нас таких не будет. Для меня это будет просто удар ниже пояса, и в спину, и везде. Я почему-то уверена, что лыжники – патриоты своей страны. Сейчас несравнимо с тем, что было в Корее, это несравнимо с Китаем, где мы все-таки имели хотя бы музыку Чайковского и флаг ОКР. Это абсолютно другое.

Хотя мне кажется, если бы наша страна, начиная с 2016 года, когда нас первый раз отправили без флага и без гимна на Олимпиаду, встала бы в позу и сказала бы «нет», то, может быть, и сейчас была бы другая ситуация. Люди всегда смотрят: а, ну если они на это согласились, то прекрасно, можно и дальше, дальше, дальше. Все эти санкции – они нас только делают крепче. Это реально так. Мы становимся более сплоченными, – сказала Вяльбе.