Вяльбе об отстранении России: «Это наказание не спортсменов, а президента нашей страны. Все знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин МОК ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об отстранении России от международных соревнований.

– Какое отношение к нам на международной арене?

– Если говорить о мелких функционерах, о тренерах, спортсменах, то, безусловно, кому-то вообще все равно – есть мы или нет нас. Кто-то понимает, что спорт всегда теряет, когда нет лидеров, а мы являемся таковыми.

Если говорить про больших функционеров, то у них тоже есть дедушка Сэм, который сказал: у нас политика такая. И никто против ничего сказать не может. Убытки у вас там или еще что-то – никого это не волнует. Я много раз говорила – это очень горько, но это не горе. У нас есть свои задачи, свои цели, мы должны их реализовывать и тренироваться несмотря ни на что. Бог не дает человеку больше, чем он может вынести. Значит он решил сейчас вот так вот нас проверить, а мы должны быть сильными.

Мы все равно готовимся к Олимпийским играм. Я никогда не скажу спортсменам: все, мы никуда не поедем. Мы точно узнаем за 10 дней до Олимпийских игр, когда всех туда пускают.

– А вы как считаете – какие шансы у нас? И какой статус спортсменов устроит ФЛГР?

– Нет, ну без флага и без гимна мы однозначно не поедем. Если нет, то будем выступать на Играх дружбы. К тому времени для спортсменов статус у этих соревнований будет практически на уровне Олимпийских игр.

– То есть будет альтернативой.

– Я не хочу думать о том, альтернатива это или нет. Мы не делаем альтернативу МОК, мы делаем это для того, чтобы наши спортсмены не чувствовали себя ущемленными. Сейчас ведь это даже не наказание спортсменов, это наказание президента нашей страны. Все прекрасно знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное. Мы должны все это выдержать.

В советское время на чемпионате страны можно было выполнить мастера спорта международного класса. Сейчас такое невозможно. Значит, мы должны сделать, чтобы это было так. Давайте сделаем так, чтобы на Играх дружбы спортсмен тоже стал ЗМС. Ну футболистам на 8-е место на чемпионате мира присвоили ЗМС, почему это не сделать сейчас для спортсменов, которые реально пашут с утра до ночи? И материально должны быть совсем другие цифры.

Да, олимпийскую медаль ничего не заменит, пока не появится новое название у этих Игр. Но мы должны сделать так, чтобы спортсмены понимали и чувствовали – да, мы не на международной арене, но имеем статус и становимся такими же крутыми. Все проходит, а удостоверение МСМК остается – это ведь гордость для спортсмена, для тренера. Я уж не говорю о ЗМС.

– А может быть такое, что кто-то из лидеров сборной скажет: я хочу выступать под нейтральным статусом?

– Во-первых, я очень надеюсь, что у нас таких не будет. Для меня это будет просто удар ниже пояса, и в спину, и везде. Я почему-то уверена, что лыжники – патриоты своей страны. Сейчас несравнимо с тем, что было в Корее, это несравнимо с Китаем, где мы все-таки имели хотя бы музыку Чайковского и флаг ОКР. Это абсолютно другое.

Хотя мне кажется, если бы наша страна, начиная с 2016 года, когда нас первый раз отправили без флага и без гимна на Олимпиаду, встала бы в позу и сказала бы «нет», то, может быть, и сейчас была бы другая ситуация. Люди всегда смотрят: а, ну если они на это согласились, то прекрасно, можно и дальше, дальше, дальше. Все эти санкции – они нас только делают крепче. Это реально так. Мы становимся более сплоченными, – сказала Вяльбе. 

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30 комментариев

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Владислав Никонов
Надо скинуться президенту на утешение. Предлагаю поднять НДС ещё на 2%.
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Kulich
Ага.. виноват у вас всегда Обама, а козни плетут исключительно против Путина. ЛА - логика амебы ((
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Pavelaznaurov
Предела глупости Вяльбе просто нет, а она никак не успокоится….
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cricket777
Мне кажется даже в царские времена так по-холопски не вела себя челядь как эти все..
+18
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Кавабунга Шреддоголовый
Спортсмены без международных стартов, но страдает президент. Что она несет? Что за невменяемая женщина?
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Артём Стёпин
самое несуразное, как они еще и бога умудряются приплести ко всем своим телегам.
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Sergiy Dementyev
Вяльбе в следующий раз пусть лучше думает прежде чем выдавать государственные тайны, вот так легко выдала слабое место.
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вовочка6762
Наказали Путина , а без денег и спорта остались спортсмены , а пресидент как был долларовым миллиардером таким и остался ...
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Digger86
Все санкции против граждан России это санкции лично против Путина. Все знают, как он любит свой народ
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Melnikov1968
Конечно, не выступают спортсмены, а страдает президент. Что-то логики маловато в этом заявлении.
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SergeyFedorov93
Облизала с головы до головки, молодец
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Olga.t
Ответ Артём Стёпин
самое несуразное, как они еще и бога умудряются приплести ко всем своим телегам.
Холопство во всей красе... И Богу, и царю - всем поклон нижайший...
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ziyafeson
Это она говорит после того как Путин сказал что нельзя ограничивать спортсменов в желании участвовать в олимпиаде. Её надо лечить. Принудительно.
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Ротенберг
Опухло и болит?))))
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PolarBear
Ответ вовочка6762
Наказали Путина , а без денег и спорта остались спортсмены , а пресидент как был долларовым миллиардером таким и остался ...
да хрен с ними, спортсменами, они и тут на местных соревнованиях получат кучи денег, как вчера Халили показал , это же не шведы с призовыми из рыбы и сосисок. Вот простой народ, это да, на нас всё сказывается по полной.
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Тёма Тёма
Может поддаёт, не?)))
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Oleg Olegov
Вот он бедняга страдает, наверно. Плачет по ночам, но днем держится, кремень.
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abramovich80
Англосаксы коварны давят и давят на больное, главное непонятно почему…
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Dura Ace Di2
Ослеплённая ненавистью, одураченная женщина
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Крыс Пол
Сколько можно обижать президента? Раньше хотя бы только за нос водили, а теперь по самому больному режут.
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PolarBear
Ага, давят вроде на президента , а цены растут и страдает от этого простой народ у нас . Запчасть на иномарку по космической цене покупаем через кучу третьих стран.
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Konstantin178
Кто в нее берет интервью постоянно?😅🤷‍♂️
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Бросок Фли
А что, сейчас проблема ЗМС получить?)
В Беларусь можно обратиться, за лучшими практиками, если так мучаемся.
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Евгений Крюков
Ради родины сядем в лужу
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Пол Ганарара:
https://www.youtube.com/watch?v=kWMi6BhEDMU
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UVV1975
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Спортсмены без международных стартов, но страдает президент. Что она несет? Что за невменяемая женщина?
Она как раз очень вменяемая... Вы представьте, если с таким хлебалом от кормушки подвинут.. Вот и старается
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EvGe
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алексей бабенко
чтобы он не страдал - ему надо уйти на пенсию.
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стрёмный сайт
Ответ EvGe
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ну обычно всю жизнь. Такое не проходит само по себе
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Сергей Павлов
Ответ Pavelaznaurov
Предела глупости Вяльбе просто нет, а она никак не успокоится….
У гениальности есть предел. Глупости предела нет.
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