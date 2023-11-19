Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Хореограф Алексей Железняков ушел из группы Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Железняков работал со всеми известными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.

Сообщается, что стороны расстались по инициативе Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову