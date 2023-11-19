Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Хореограф Алексей Железняков ушел из группы Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Железняков работал со всеми известными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.
Сообщается, что стороны расстались по инициативе Тутберидзе.
Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову
Говорящая железяка уже не нужна?
Интересно, своё увольнение он прокомментирует так же эмоционально, как переходы фигуристок, или скромно промолчит?)
Интересно, что случилось...