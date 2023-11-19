Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков ушел из группы Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Железняков работал со всеми известными ученицами тренера, в том числе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой. 

Сообщается, что стороны расстались по инициативе Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову

65 комментариев

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Roman Roman
до######ся...
+30
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+29
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zzz-j
Видимо он не ожидал такого ножа в спину))) букетик принёс, надеюсь?)))
+34
-6
+28
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debi
Слишком токсичен даже для такого гадюшника, как отечественное ФК
+27
-2
+25
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Заяц НеСудьбы
Надеюсь, Этери Георгиевна скажет, что он был толстым, ленивым, и мало работал!
+28
-4
+24
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Anatiana
Вот вам, бабушка, и юрьев день.
Говорящая железяка уже не нужна?
+25
-3
+22
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Bella Lee
Допи#делся
+16
-2
+14
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Буня Хох
Не знаю как реагировать на эту новость. Как специалист (хореограф) он был хорош, но вот за языком не следил совершенно. Если все его громкие интервью выходили не с согласия ТШТ, то это он ещё долго продержался...
+12
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+11
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Vladimir Arutin
Предатель. Вонзил нож в спину Хрустального .Такого ему нельзя простить .
+10
-3
+7
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ягун Ягунини
Может Этери просто надоело, что шуму от него исходило гораздо больше, его реальной значимости?
Ха, столько лет терпела и теперь, когда он уже молчит много месяцев, надоел? Дело явно в другом)
+7
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Аленка_76
Будет смешно, если перейдёт к Плющенко работать)
+8
-2
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Delirium
Интересно, из-за чего? Предположу, что употребление каких-то веществ. Уж больно огненные интервью у него порой выходили.
+9
-3
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Oleg152762
Как это? Ждём комментариев его. Он любит поговорить, вроде как)
+7
-1
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47530822@vkontakte.ru
Начало распада Team Tutberidze
+14
-8
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Delirium
Ответ Ягун Ягунини
Может Этери просто надоело, что шуму от него исходило гораздо больше, его реальной значимости?
Сомневаюсь. Работал он давно, и наиболее огненные интервью выдал явно не в последние месяцы. Так что если именно Тутберидзе его уволила, то скорее всего по дисциплинарным нарушениям.
+5
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RusVector
Мало платили скорее всего! У него же своя школа танцев, он и так зарабатывал неплохо! Плюс еще в Сочи подрабатывает на сборах фигуристов! Не пропадет во всяком случае. А может за рубежом предложение сделали?
+7
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Kareglazaya
Достал всех, похоже, своими пламенными речами)))
Интересно, своё увольнение он прокомментирует так же эмоционально, как переходы фигуристок, или скромно промолчит?)
+6
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+5
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Amalia77
Вот это поворот! А кто -ж теперь будет озвучивать причины ухода "плохишей" из самого хрустального штаба?
+8
-3
+5
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Mira Val
Наконец-то.
+5
0
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Алеся Ткаченко
Выкинула своего карманного хореографа.А он так старался озвучивал мысли своей работодательницыА кто же теперь рупором ЭТ будет?
+9
-5
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Yaroslove
Это по сути "волчий билет". Непонятно куда теперь он может пойти после того, что наговорил в ТШТ. Ну разве что в бокс, теперь для этого есть время ))
+6
-2
+4
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Oleg Olegov
Наливать перестали что ли
+4
-1
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Ягун Ягунини
Ответ Delirium
Интересно, из-за чего? Предположу, что употребление каких-то веществ. Уж больно огненные интервью у него порой выходили.
Может Этери просто надоело, что шуму от него исходило гораздо больше, его реальной значимости?
+5
-2
+3
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Jessi
Нашли виновного в выступлении Валиевой ?
+6
-3
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Tatiana Klm
Что же произошло?
+3
0
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Док Аксель
Будет хореографом по вызову на дому и давать уроки группе здоровья.
+2
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Федя Букин
Ответ Заяц НеСудьбы
Надеюсь, Этери Георгиевна скажет, что он был толстым, ленивым, и мало работал!
🔥
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Kareglazaya
Ответ Gemma157
Предатель. Нож в спину. Черная неблагодарность. После ТШТ ничего не добьется. К Плющу намылился поди 😣
Так он же его на дуэль вызывал))))
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Ягун Ягунини
Ушёл и ушёл. Чай не Дудаков и не Глейхенгауз. Не та эта фигура, что бы переживать из-за него, хоть он и позиционировал себя как кого то очень значимого в Хрустальном.
+4
-3
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alexander bakulin
Почему этот комментарий отображается именно так?
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гогoвна нашла любовника помоложе.ждём нового игривого плясуна в каморке на профсоюзной
+7
-6
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Anji Less
Теперь видимо не будем узнавать о причинах ухода из Хрустального
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Irina29
К Плющенко пойдёт, что ли, он же всех подбирает 😏
Интересно, что случилось...
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justbored
Ничего себе информационная бомба.
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Лариса Грачева
Ответ Kareglazaya
Достал всех, похоже, своими пламенными речами))) Интересно, своё увольнение он прокомментирует так же эмоционально, как переходы фигуристок, или скромно промолчит?)
а какими речами? Что он наговорил?
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Буня Хох
Ответ Kareglazaya
Судя по тому, что уволили он был рупором самого себя, при этом люди думали, что рупором Тутберидзе. Возможно, потому и "попросили на выход".
То же самое подумала
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kono_aa@mail.ru
Ответ Amalia77
Вот это поворот! А кто -ж теперь будет озвучивать причины ухода "плохишей" из самого хрустального штаба?
скоро мы узнаем "правду")))
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"Рот-Вайсс"
Ответ Аленка_76
Будет смешно, если перейдёт к Плющенко работать)
Не, там конкурент по лизанию - Михайлов.
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Анна Беляева
Ответ Аленка_76
Будет смешно, если перейдёт к Плющенко работать)
У него своя школа танцев. Он почти постоянно в разъездах с мастер-классами. Зачем ему еще какая-то работа? Куда ее впихунть-то? Даже если ему очень хотелось бы.
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Полина Ковальчук
Ответ Аленка_76
Будет смешно, если перейдёт к Плющенко работать)
Спасибо, не надо, там Алексей Захарченко прекрасно справляется, отличный специалист
0
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Мурманчанин37
Ответ Karamazoff
Неужели крысы побежали?
Нет вроде, вы же на месте, по-прежнему.
+5
-5
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Karamazoff
Ответ Мурманчанин37
Нет вроде, вы же на месте, по-прежнему.
Любите Железнякова?
+2
-2
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Док Аксель
Ответ Lana-shu
К Плющенко пойдет.
Я бы уточнил. К Рудковской...
+1
-1
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Дружба11
Ответ Gemma157
Ха, столько лет терпела и теперь, когда он уже молчит много месяцев, надоел? Дело явно в другом)
Джемма, в чем, есть версии?
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Дональд Сабвейский
Наконец-то! Минус одна единица дестабилизации в штабе ТШТ!
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John Doe
Надеюсь, нам скажут, что он был ленивым, немотивированным, и вообще ел мороженое с чаем у Чикмаревой
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RMandYNWA
Я не поняла, а кто теперь будет набрасывать на ушедших из ТШТ? 😳
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Jessi
Ответ Ягун Ягунини
Один академик с добрыми глазами хвастался, что из своей академии 17 тренеров уволил. А тут всего лишь один хореограф, к тому же не ледовый, а паркетный. Думаю, что ТШТ без него справятся.
Почему Вы везде притягиваете Плющенко???
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Полина Ковальчук
Ответ alexander bakulin
гогoвна нашла любовника помоложе.ждём нового игривого плясуна в каморке на профсоюзной
Так слюсаренко же любовник))
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"Рот-Вайсс"
А ведь Лёха и за миллион уходить не собирался. Но как он сам сказал - Уходя, уходи! Жалеть не будем.
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Ягун Ягунини
Один академик с добрыми глазами хвастался, что из своей академии 17 тренеров уволил. А тут всего лишь один хореограф, к тому же не ледовый, а паркетный. Думаю, что ТШТ без него справятся.
+5
-5
0
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Леличек
Довыступался. 👎
+4
-4
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