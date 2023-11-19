Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»
Алексей Железняков подтвердил, что покинул группу Этери Тутберидзе.
Ранее в СМИ появилась информация, что хореограф прекратил сотрудничество с тренером около месяца назад.
«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», – сказал Железняков.
Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Я очень спокойно отношусь к этому уходу, пусть идет дальше и ищет новых тренеров. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ему это дальше прогрессировать и развиваться? Очень сомневаюсь. Нет, не поможет.
(Практически дословная цитата самого Железнякова по другому инфоповоду).
И говорят он давно уже не появлялся в Хрустальном
Этери наверно нужен хореограф на постоянную работу, а не приходящий -уходящий
"Не задержали. Не задержали! Не задержали, а я сам к вам шёл. К вам, сам. Чистoсердечнo вo всём признаться. С вoстoргoм предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю".
Или это другое?!
Чё, больше предложили?
Лизе нужны-Татауров, Анжелика Крылова и Алексей Железняков -НЕ МИШИНЫ,только разве что выступать от них,чтобы они пенки снимали,а так свою бы дочь -я бы точно направлял к этим троим.
Только они оскорбительные выпады в адрес несовершеннолетних девочек себе не позволяли никогда.