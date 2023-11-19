Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»

Алексей Железняков подтвердил, что покинул группу Этери Тутберидзе.

Ранее в СМИ появилась информация, что хореограф прекратил сотрудничество с тренером около месяца назад.

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», – сказал Железняков.

Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)