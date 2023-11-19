Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Железняков подтвердил, что покинул группу Этери Тутберидзе.

Ранее в СМИ появилась информация, что хореограф прекратил сотрудничество с тренером около месяца назад.

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», – сказал Железняков

Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

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40 комментариев

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Ярик01
Если сам, то неблагодарный предатель, разве не так? )
+27
-3
+24
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Streetbor
Это точно сказал "немногословный" Железняков??? ну ничего подождем, когда развяжется))
+16
0
+16
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Mira Val
Да? А как же удаленный позже пост "Тутберидзе! Никогда не ценит ... Прости любовь"?))
+13
0
+13
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Флер де Лис
Ответ nina1212
то что работы много, действительно так. Он часто ездит по сборам. Видимо сотрудничество закончилось, так как не регулярно может приезжать в Хрустальный И говорят он давно уже не появлялся в Хрустальном Этери наверно нужен хореограф на постоянную работу, а не приходящий -уходящий
То есть раньше, когда у ЭГ было семеро по лавкам, график не напрягал?
+14
-2
+12
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Бунтарь без идеала
То есть он предал команду, возомнил, что представляет из себя что-то, проявил черную неблагодарность к штабу, который сделал ему имя и дальше по списку?
+12
-1
+11
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RusVector
Ждем от Алексея что-нибудь про "правильные таблетки" Лайшева или какие-нибудь секреты про внутреннюю кухню дела Валиевой! Теперь уже можно! Месть нужно подавать холодной!
+11
0
+11
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Fair_play
Этот тихо не уйдёт. Это только первая ласточка, сейчас начнёт фонтанировать
+11
0
+11
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UserFreud
Я не знаю точно, потому что я не был в «Хрустальном», но, если на самом деле Железняков ушёл, то скатертью дорожка. Если Алексей считает, что это ему поможет, то пусть поможет, в чем я сильно сомневаюсь.
Я очень спокойно отношусь к этому уходу, пусть идет дальше и ищет новых тренеров. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ему это дальше прогрессировать и развиваться? Очень сомневаюсь. Нет, не поможет.

(Практически дословная цитата самого Железнякова по другому инфоповоду).
+14
-4
+10
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Е...С
"Вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину ... Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери"
+11
-1
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nina1212
то что работы много, действительно так. Он часто ездит по сборам. Видимо сотрудничество закончилось, так как не регулярно может приезжать в Хрустальный
И говорят он давно уже не появлялся в Хрустальном
Этери наверно нужен хореограф на постоянную работу, а не приходящий -уходящий
+15
-6
+9
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krokodilych
Я правильно понимаю, что сейчас начнется полемика о том, кто от кого ушел?
+9
-1
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Полина Ковальчук
Как то немногословно для него, обиделся видимо
+8
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UserFreud
Ответ Элпис Акимова
Держите нас в курсе своих чувств и измышлений!))) это крайне важно для всех! 😂
Это практически дословная цитата самого Железнякова по другому инфоповоду :)
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Полина Ковальчук
Ответ Mira Val
Да? А как же удаленный позже пост "Тутберидзе! Никогда не ценит ... Прости любовь"?))
Ну он думал никто не успел прочитать))
+7
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несахар
что то тут нечисто
+5
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Jessi
Верим, Алёша, ага
+5
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Anna
Предложили больше миллиона долларов?
+4
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Alla Belova
Возможно, на новом большом катке нужен постоянный,а не приходящий хореограф
+5
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Блинчик
Ну и ЧСВ! Возгордился, что он сам из себя весь такой замечательный, сам себя сделал, великий специалист цены немалой и побежал туда, где больше пообещали?
+4
-1
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Mira Val
Ответ Fair_play
Этот тихо не уйдёт. Это только первая ласточка, сейчас начнёт фонтанировать
Это точно.
+3
0
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Oleg Olegov
Леха завтра с паспортом у проходной Красного Треугольника, покажешь движения, брат.
+2
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Верим?
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Н.Ф.
Что-то вспомнилось:
"Не задержали. Не задержали! Не задержали, а я сам к вам шёл. К вам, сам. Чистoсердечнo вo всём признаться. С вoстoргoм предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю".
+2
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Lol Ko
Ответ krokodilych
Я правильно понимаю, что сейчас начнется полемика о том, кто от кого ушел?
Ну тема так себе, не очень хайповая...
+2
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Defender64
Так если сам, то должен сам себя с грязью смешать.
Или это другое?!
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nina1212
Ответ Флер де Лис
То есть раньше, когда у ЭГ было семеро по лавкам, график не напрягал?
Зайдите на его страницу. Он в последнее время редко бывает в Москве) И у него своя студия и постоянные сборы
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Irina037
Значит,ушли
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justbored
Ну дадим человеку время в чувствах разобраться.
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Lapo Elkann
Ответ Дружба11
Алексей, желаю Успехов тебе, пусть все разрешится в сторону позитива и стабилизации. И просьба)))) мало ли Лиза Туктамышева проездом придет к тебе трениться -прими ее плиз,хорошая такая девочка....
Не пойму , кого троллите, Железяку или Туктика .
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Defender64
А то говорил, что даже за миллион долларов не уйдёт.
Чё, больше предложили?
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Дружба11
Ответ Lapo Elkann
Не пойму , кого троллите, Железяку или Туктика .
Лапо, умейте ценить людей, да, Алексей много чего говорил, но специалист он классный и девочек он натаскивал простите блестяще-те уроки которые я посмотрел меня очень впечатлили,поэтому как раз я о нем очень высокого мнения.А Лизе работа на координацию и двигательную память не помешает после возврата в профспорт,А она вернется)))
Лизе нужны-Татауров, Анжелика Крылова и Алексей Железняков -НЕ МИШИНЫ,только разве что выступать от них,чтобы они пенки снимали,а так свою бы дочь -я бы точно направлял к этим троим.
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Defender64
Ответ Дружба11
Лапо, умейте ценить людей, да, Алексей много чего говорил, но специалист он классный и девочек он натаскивал простите блестяще-те уроки которые я посмотрел меня очень впечатлили,поэтому как раз я о нем очень высокого мнения.А Лизе работа на координацию и двигательную память не помешает после возврата в профспорт,А она вернется))) Лизе нужны-Татауров, Анжелика Крылова и Алексей Железняков -НЕ МИШИНЫ,только разве что выступать от них,чтобы они пенки снимали,а так свою бы дочь -я бы точно направлял к этим троим.
Да таких специалистов и без него хватает.
Только они оскорбительные выпады в адрес несовершеннолетних девочек себе не позволяли никогда.
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Анна Беляева
Ответ Флер де Лис
То есть раньше, когда у ЭГ было семеро по лавкам, график не напрягал?
У него и загруженности раньше такой не было. Это примерно с весны стало очень много разного: сборы, мастер-классы, допфилиалы его собственной школы.
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Элпис Акимова
Ответ UserFreud
Я не знаю точно, потому что я не был в «Хрустальном», но, если на самом деле Железняков ушёл, то скатертью дорожка. Если Алексей считает, что это ему поможет, то пусть поможет, в чем я сильно сомневаюсь. Я очень спокойно отношусь к этому уходу, пусть идет дальше и ищет новых тренеров. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ему это дальше прогрессировать и развиваться? Очень сомневаюсь. Нет, не поможет. (Практически дословная цитата самого Железнякова по другому инфоповоду).
Держите нас в курсе своих чувств и измышлений!))) это крайне важно для всех! 😂
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kotopjes
Ответ Ярик01
Если сам, то неблагодарный предатель, разве не так? )
слишком много языком чесал. По-видимому был одной из причин ухода фигуристок от тутберидзе. железкин блин
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Alex Taurus
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Крах империи Тутберидзе
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Флер де Лис
Угу.
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