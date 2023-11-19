Зиньковский о тратах в Москве в месяц: «Мало, тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский деньги Футбол

Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве.

– Сколько тратишь на жизнь в Москве в месяц?

– Вообще мало. На еду. Иногда на рестораны – раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. Тысяч 150-200 выходит, – сказал хавбек «Спартака» в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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39 комментариев

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denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
+53
-6
+47
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JENNINGS
Ответ denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
Самое интересное, что люди с зарплатой 100+ тыс думают, как сэкономить лишнюю 1000 руб, а люди с зарплатой 20-30-40 тыс берут 2й кредит, рожают ещё одного ребёнка, едут в очередное путешествие, покупают ещё одну технику. КАААК? )))
+48
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FilinMD
Учитывая его оклад, очень бюджетно
+28
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+26
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JENNINGS
Для столицы для среднестатистического москвича - вполне адекватно
+31
-12
+19
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Andreir888
Мда...Иногда очень хочется побыть среднестатистическим москвичом))
+14
-1
+13
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Красная стрела
Ответ JENNINGS
Для столицы для среднестатистического москвича - вполне адекватно
Что за дикий бред? Если средняя зп там в районе 122 тысяч, то следовательно многие то и этих денег не получают😂А если смотреть по предложениям работы реальным…
+19
-9
+10
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RAMIK
Ответ Красная стрела
Что за дикий бред? Если средняя зп там в районе 122 тысяч, то следовательно многие то и этих денег не получают😂А если смотреть по предложениям работы реальным…
Это зарплата 1 человека, а на семью выходит 200+. Поэтому траты нормальные. Более чем нормальные.
+14
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JENNINGS
Ответ Красная стрела
Что за дикий бред? Если средняя зп там в районе 122 тысяч, то следовательно многие то и этих денег не получают😂А если смотреть по предложениям работы реальным…
Средняя. Есть люди, которые получают 70, 80 тыс, есть те, которые 200-300, есть те, которые лям и более.
Есть квартиры, которые в аренду и в ипотеку стоят 50 тыс, а есть и 100-150 тыс.
В Москве не все 17 млн живут строго на 120к
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karimALI
на еду? на базе перестали кормить?) или это платно теперь?))
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Александр Зубков
Ответ Phantomm
Сперва прочел 150-200😁
Перечитал..150-200.
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Красная стрела
Ответ RAMIK
Это зарплата 1 человека, а на семью выходит 200+. Поэтому траты нормальные. Более чем нормальные.
Знаешь, есть интересный сайт. Куда переехать. Вот сравни условный Нижний и Москву. Потребительские расходы примерно одинаковые. Цены примерно одинаковые. Как там можно нажрать на 100-150 тысяч обычному человеку- это дичь. Парень явно ходит по ресторанам и не самым дешевым.
+5
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Роман Комаров
надо налог на футболëров по больше сделать, а то зрелище от них, так себе, а мы на 40000 живем
+7
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20 лет в офсайде
Ну так его на базе кормят, я так понимаю, вот и экономия. Плюс если летают куда-то на сборы или матчи, там вообще все бесплатно.
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bund3s
Ответ JENNINGS
Для столицы для среднестатистического москвича - вполне адекватно
Есть статистика? Оставь ссылочку, пожалуйста.
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Marat_NJL
Ответ Роман Комаров
надо налог на футболëров по больше сделать, а то зрелище от них, так себе, а мы на 40000 живем
Можешь на 200к пожить)
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Всеволод Бобров
Ответ Красная стрела
Что за дикий бред? Если средняя зп там в районе 122 тысяч, то следовательно многие то и этих денег не получают😂А если смотреть по предложениям работы реальным…
средняя там меньше для обычных людей, 122 это со всеми олигархами, депутатами и так далее.
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Marat_NJL
Ответ Красная стрела
Знаешь, есть интересный сайт. Куда переехать. Вот сравни условный Нижний и Москву. Потребительские расходы примерно одинаковые. Цены примерно одинаковые. Как там можно нажрать на 100-150 тысяч обычному человеку- это дичь. Парень явно ходит по ресторанам и не самым дешевым.
Ну он же сказал еще, что родителям отправляет и это входит в эти 100-150
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JENNINGS
Ответ Красная стрела
Знаешь, есть интересный сайт. Куда переехать. Вот сравни условный Нижний и Москву. Потребительские расходы примерно одинаковые. Цены примерно одинаковые. Как там можно нажрать на 100-150 тысяч обычному человеку- это дичь. Парень явно ходит по ресторанам и не самым дешевым.
Ипотека или аренда квартиры в Нижнем явно не 50-60 тыс. Такси не 900+ рублей. И 1 занятие с персональным тренером не 2000+
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JENNINGS
Ответ bund3s
Есть статистика? Оставь ссылочку, пожалуйста.
Ссылка на что? На расчётные листы москвичей?
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Luidgy Kutilyo
Удивительно, что футболист с достаточно высокой зарплатой - так скромно живет в Москве. В принципе это траты выше среднего, но не так чтобы уж намного.
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Sobachkin
Ну окей. Спасибо что сообщил.
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Красная стрела
Ответ JENNINGS
Ипотека или аренда квартиры в Нижнем явно не 50-60 тыс. Такси не 900+ рублей. И 1 занятие с персональным тренером не 2000+
Мы про продуктовую линейку говорим. А так, однушка может в районе 20 тысяч. Двушка дойти до 45. А занятия индивидуальные так же есть с накруткой. Какой нибудь йогой за занятие опытные могут стрельнуть и 3500. Так что зп значительно меньше, а вот жизнь ненамного дешевле.
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Ai-98
Непонятно. Переводы родителям входят в эту сумму или нет ?
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Всеволод Бобров
Ответ denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
обычно живут, живу на 45 к вполне свободно, на одного хватает более чем.
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Moddard
Ответ denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
Из Пятерочки можно домой принести готовую еду, чипсы и сигареты, а можно крупы, мясо и овощи. Смотря как тратить, отсюда и уровень жизни отличается при одинаковых зп
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МТБ
Ответ denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
Ну, как.. Экономят.
Было дело, когда я ещё пытался на ИП зарабатывать и были не очень хорошие месяцы, а точнее кварталы, когда всё проедалось и жизнь была что-то типа на 50 тысяч. Вот отдал за коммуналку что-то типа 10, купил еду кошке - что-то типа 10. И всё, дальше по минимуму. В кафе не ходишь, доставки не заказываешь, кушаешь макароны с сосисками, хлеб с сыром, где-то рис с курицей, где-то пельмени по акции. Нориально ещё было в мак зарулить, тогда пара чизбургеров стоила сотню или около того.

А так да, у меня у самого каждый месяц 150-200. Считай аренду отдал, кошке еды купил - вот уже тысяч 60 ушло. В какой-нибудь лавке питаешься - по тысяче в день улетает. В яндекс еде - по 2 тысячи в день. Транспорт ещё кушает. Нифига не делал, а сотку отдал.
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МТБ
Ответ JENNINGS
Самое интересное, что люди с зарплатой 100+ тыс думают, как сэкономить лишнюю 1000 руб, а люди с зарплатой 20-30-40 тыс берут 2й кредит, рожают ещё одного ребёнка, едут в очередное путешествие, покупают ещё одну технику. КАААК? )))
Ну, на самом деле не то, что бы соглашусь. Я с зп 20-30 думал, как зарабатывать больше.
Ба и с ЗП 100+ не стремаюсь брать кредиты, которые называются "беспроцентные рассрочки". Вт сейчас имплант зуба ставить и ещё несколько зубов лечить, быйдет точно за сотку. Ну так чем её сразу вываливать, я лучше на 3-6 месяцев раскидаю.
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Сергей Сорока
Ответ Всеволод Бобров
обычно живут, живу на 45 к вполне свободно, на одного хватает более чем.
45к на одного - это нормально питаться при условии наличия собственного жилья + передвигаться на общественном транспорте. Одна только машина увеличит траты раза в полтора-два. А если ещё какой-то досуг, вроде спортзала, языковых курсов, ещё чего-то подобного + хобби, будь то видеоигры, музыка или рыбалка, да плюс и в копилку ещё что-то отложить хочется - вот уже и к 150к в месяц подбираемся. А ведь порой ещё и купить что-то серьёзное бывает нужно, либо просто хочется, и съездить куда-нибудь тоже хочется.
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xxx-xxx
Ответ denimo21
Недавно заглянул в приложении своего банка в расходы и увидел , что за предыдущий месяц на продукты было потрачено 55 тысяч рублей. Это чисто пятёрочки , магниты , ленты, не считая того, что жена часто заказывает доставку в маркетплейсах. И подумал, а как вообще живут люди , которые зарабатывают по 40 тысяч , если у меня на одну только еду уходит больше пятидесяти? это не считая других расходов. Да и как я сам жил , когда столько зарабатывал
200к зарплата в месяц, развелся, живу на съемной, 40к квартира, 50 к дети, остается на одежду,еду и все финиш
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Вячеслав Припузов
Так и рассказал все
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