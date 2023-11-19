Зиньковский о тратах в Москве в месяц: «Мало, тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»
Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве.
– Сколько тратишь на жизнь в Москве в месяц?
– Вообще мало. На еду. Иногда на рестораны – раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. Тысяч 150-200 выходит, – сказал хавбек «Спартака» в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Есть квартиры, которые в аренду и в ипотеку стоят 50 тыс, а есть и 100-150 тыс.
В Москве не все 17 млн живут строго на 120к
Было дело, когда я ещё пытался на ИП зарабатывать и были не очень хорошие месяцы, а точнее кварталы, когда всё проедалось и жизнь была что-то типа на 50 тысяч. Вот отдал за коммуналку что-то типа 10, купил еду кошке - что-то типа 10. И всё, дальше по минимуму. В кафе не ходишь, доставки не заказываешь, кушаешь макароны с сосисками, хлеб с сыром, где-то рис с курицей, где-то пельмени по акции. Нориально ещё было в мак зарулить, тогда пара чизбургеров стоила сотню или около того.
А так да, у меня у самого каждый месяц 150-200. Считай аренду отдал, кошке еды купил - вот уже тысяч 60 ушло. В какой-нибудь лавке питаешься - по тысяче в день улетает. В яндекс еде - по 2 тысячи в день. Транспорт ещё кушает. Нифига не делал, а сотку отдал.
Ба и с ЗП 100+ не стремаюсь брать кредиты, которые называются "беспроцентные рассрочки". Вт сейчас имплант зуба ставить и ещё несколько зубов лечить, быйдет точно за сотку. Ну так чем её сразу вываливать, я лучше на 3-6 месяцев раскидаю.