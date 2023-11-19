Зиньковский о тратах в Москве в месяц: «Мало, тысяч 150-200 рублей. На еду, раз в неделю на рестораны, родителям отправляю»

Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве.

– Сколько тратишь на жизнь в Москве в месяц?

– Вообще мало. На еду. Иногда на рестораны – раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. Тысяч 150-200 выходит, – сказал хавбек « » в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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