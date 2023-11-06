Ничья «Спартака» и «Локо», волевая победа ЦСКА, Ферстаппен выиграл в Бразилии, нули «Реала», гол и пас Головина, Абаскаля не уволят, заявление «Арсенала» про судей и другие новости

1. В воскресенье в РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в дерби. Артем Дзюба ответил на гол Антона Зиньковского, а Даниила Хлусевича удалили в 1-м тайме за фол последней надежды.

ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (3:2), дважды уступая в счете, Виктор Давила забил решающий гол на 73-й минуте. В этой встрече судья Владимир Москалев засчитал гол нижегородцев после беседы с ВАР, хотя игроки армейцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки. «Краснодар» обыграл «Крылья» (2:1), которые не побеждают 6 матчей подряд.

Что в таблице? «Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от «Краснодара» после 14 туров.

2. «Реал» не забил «Райо Вальекано» (0:0) в мадридском дерби, превзойдя соперника по ударам 22:4, гол Винисиуса отменили из-за офсайда Хоселу. Бразилец локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую.

Теперь «Жирона» – единоличный лидер Ла Лиги после 12 туров, «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 4, «Атлетико» – на 6 при игре в запасе.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сан-Паулу-2023, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й. Заезд прерывали красными флагами после аварии Кевина Магнуссена и Алекса Албона. Шарль Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом.

Ферстаппен выиграл 52-ю гонку, до Феттеля – одна победа, а Алонсо сравнялся по подиумам с Простом и вышел на 4-е место в истории «Ф-1».

4. Александр Головин продолжает разваливать – у российского хавбека «Монако» гол и ассист в матче с «Брестом», а всего 5 мячей и 2 результативных паса в 7 последних играх Лиги 1.

5. «Ливерпуль» едва не проиграл «Лутону» (1:1) – спас гол Луиса Диаса на 95-й.

6. Новак Джокович обыграл Григора Димитрова в финале турнире в Париже. Серб выиграл 90-й «Мастерс» в карьере.

7. Гол Фабио Миретти принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной» (1:0). «Рома» забила на 91-й и 94-й и обыграла «Лечче» (2:1) – у Азмуна первый гол за римлян, у Лукаку – 9-й в 12 играх.

«Юве» оторвался от «Милана» на 4 очка и идет 2-м, отставая от «Интера» на 2 балла.

8. У Гильермо Абаскаля есть кредит доверия, вопрос об отставке из «Спартака» не актуален на сегодня, утверждает «Матч ТВ».

9. КХЛ. «Северсталь» победила «Куньлунь», ЦСКА проиграл «Ладе».

10. УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины, пишет ТАСС.

11. Лео Месси поставил Мусиалу на 1-е место в голосовании за «Копа Трофи», Педри – на 2-е, Беллингема – на 3-е.

12. НХЛ. «Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму», одержавшему 6-ю победу подряд. Чемпионов не спас 4-й гол Ивана Барбашева в сезоне, у калифорнийцев 8-е очко в сезоне набрал Павел Минтюков – один из лидеров гонки бомбардиров среди новичков.

13. «Арсенал» поддержал Микеля Артету и призвал улучшить судейство в АПЛ, выпустив заявление на клубном сайте.

14. НБА. «Кливленд» взял верх над «Голден Стэйт», 41 очко Кевина Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт» и другие результаты.

15. Менеджер Александра Усика подтвердил перенос боя с Тайсоном Фьюри на 2024 год.

Цитаты дня.

Месси о победе на ЧМ: «Я всю жизнь боролся за это. Это также мечта всей Аргентины. Сказал себе: «Все, я выиграл все»

Тренер женского «Челси»: «Бодишейминг – реальная проблема, футболистки ее чувствуют. Людей уничтожают. Фотографы не всегда осознают ситуацию»

Буре об отказе от гражданства США: «Сдал паспорт, когда работа в Америке кончилась. Больше нравится в России, решил, что с семьей будем жить в своей стране»

Доменико Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб в России. Если какой-то футболист не играл, это имело национальное значение»

Дмитрий Песков: «МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые»

Абаскаль про 1:1 с «Локо»: «Должны были брать три очка. «Спартак» полностью контролировал матч, на мой взгляд – нас приговорил несчастный случай»

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