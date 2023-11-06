«Ювентус» оторвался от «Милана» на 4 очка и идет 2-м, отставая от «Интера» на 2 балла

«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» в таблице Серии А.

« » победил «Фиорентину» (1:0) в 11-м туре Серии А. Вчера « » выиграл у «Аталанты» (2:1).

« » лидирует в таблице, набрав 28 очков. « » идет вторым, имея 26 баллов.

« » отстал от туринцев на 4 очка. Топ-4 замыкает « » (21).

Далее расположились « » (19), « » (18), « » (17) и « » (17).

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