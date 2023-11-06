«Ювентус» оторвался от «Милана» на 4 очка и идет 2-м, отставая от «Интера» на 2 балла

Теги Интер Рома Милан Аталанта Фиорентина Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» в таблице Серии А.

«Ювентус» победил «Фиорентину» (1:0) в 11-м туре Серии А. Вчера «Интер» выиграл у «Аталанты» (2:1).

«Интер» лидирует в таблице, набрав 28 очков. «Ювентус» идет вторым, имея 26 баллов.

«Милан» отстал от туринцев на 4 очка. Топ-4 замыкает «Наполи» (21).

Далее расположились «Аталанта» (19), «Болонья» (18), «Рома» (17) и «Фиорентина» (17).

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44 комментария

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Vistery
В женском футболе больше мужественности, чем в игре Фиоретнины. Гнилая и мерзкая команда симулянтов по делу проиграла
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+18
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Kubinec_
Милану опять только на штраф Ювентусу надеяться
+20
-9
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Сергей Петлин
Ответ Vakhore
Маэстро Аллегри в этом сезоне всем хейтеркам смачно водит конечно ... Ждем очередной кубок Скудетто от великого !
Где-то я уже это слышал в прошлом году после позора в группе ЛЧ с серией побед в Серии А. А потом случился матч с Наполи и Максу поводили раз пять..
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Nikich1990
если хочешь радоваться результатам юве, просто смотри итоговый счет, но никогда вздумай смотреть их матчи
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Сергей Петлин
Ответ Direct free kick
сирожа, с 40-й минуты твой Юва была в большинстве
Почему? Ушёл самовольно игрок Милана с поля? Я не пойму твоей логики.
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Сергей Петлин
Ответ Всеволод Бобров
мне интересно игрокам Ювентуса самим нравится играть в такой футбол?) Просто забить гол и стоять всю игру на своей половине. Надеюсь они мечтали в детстве о такой карьере)
Ну защитникам ещё ладно, а вот Кьезу, Влаху и прочих игроков, любящих в атаку очень жаль.
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Vistery
В женском футболе больше мужественности, чем в игре Фиоретнины. Гнилая и мерзкая команда симулянтов по делу проиграла
По сравнению с Ромой они они еще те бойцы)))
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Kubinec_
Ответ Direct free kick
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ну давай, расскажи мне о проблемах с составом
+9
-6
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Всеволод Бобров
мне интересно игрокам Ювентуса самим нравится играть в такой футбол?) Просто забить гол и стоять всю игру на своей половине. Надеюсь они мечтали в детстве о такой карьере)
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Ramiz Tamazanov
кальма кальмой, а на втором месте уверенно стоим
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Vistery
Ответ cifrovoy555@icloud.com
По сравнению с Ромой они они еще те бойцы)))
Не соглашусь. Смотрел много игр Ромы и в этом туре тоже. У Моура - войны, в Фиоре - симулянты
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Сергей Петлин
Ответ Direct free kick
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Милан на матч вышел в меньшинстве?) Что ты несёшь?
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Сергей Петлин
Ответ K0run
Ну такой футбол Аллегри оправдывает, что составе много травмированных, в целом в топ 4 будем я думаю.
Такой футбол третий год и его ничего не оправдывает. Хорош уже про травмы и всё остальное. Нет совсем идей у "тренера" и нет других причин.
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K0run
Ну такой футбол Аллегри оправдывает, что составе много травмированных, в целом в топ 4 будем я думаю.
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Тухель
Ответ Моуриниста
В точку последнее предложение. Оно касается всех физруков типа Де Дзерби, Постекоглу ит.д.
Так Постекоглу себе Мэддисона купил, пусть любовь российского интернета думает за тренера на поле как атаковать, а оборону он вполне надежную поставил. Тоже самое делал Маур например, где за создание атак отвечали Деку, Лэмпард, Озил, Сеск, Снейдер и именно при нём они выдавали карьерный максимум, а Маур просто им не мешал. Умеет Маур строить позиционку? Конечно нет. Но ему для одной из лучших тренерских карьер 21 века это и не нужно.
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Всеволод Бобров
Ответ Omar Sivori
Бедные долларовые миллионеры
да дело тут не в деньгах. Я же не думаю, что им настолько безразличен футбол и во что они играют.
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Всеволод Бобров
Ответ Сергей Петлин
Ну защитникам ещё ладно, а вот Кьезу, Влаху и прочих игроков, любящих в атаку очень жаль.
ну я не понимаю как в такое возможно играть. Вот ты выходишь условно во двор и ты хочешь обводить, контролировать мяч, забивать, создавать моменты, ты не хочешь забить гол и сидеть в обороне и мяч выносить. У них вообще что-то осталось в душе такое или они чисто как на работу приходят с каменным лицом, отбегал там своё, зарплату получил и ладно.
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Сергей Петлин
Ответ Всеволод Бобров
ну я не понимаю как в такое возможно играть. Вот ты выходишь условно во двор и ты хочешь обводить, контролировать мяч, забивать, создавать моменты, ты не хочешь забить гол и сидеть в обороне и мяч выносить. У них вообще что-то осталось в душе такое или они чисто как на работу приходят с каменным лицом, отбегал там своё, зарплату получил и ладно.
Как говорит один товарищ - это стиль такой. Весь матч, даже с любым дном, охранять поляка в своей штрафной всей командой, надеясь убежать в контру на мастерстве игроков или занести со штрафного.
Я конечно не понимаю любителей (им больше подходит слово мазохисты) такой "игры", но их много среди болельщиков Юве, в чём я убеждаюсь после каждого матча
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Nekrasen
Ответ Сергей Петлин
Какая идея? Нет никакой идеи и стиля. Если тебе в Европе устраивают показательную порку, то любой нормальный тренер что-то изменит в игре. А тут полная безыдейность и трусость.
Во первых Ювентус не в Европе. Во вторых на счёт идеи, а правильнее будет сказать план, то он был. Если вы этот план незаметили, то в школе расскажут какой у кого план. Про стиль там уже сложнее) Но поведение у Аллегри очень ярко выражено. В какой-то степени он самый стильный тренер в мире со своей манерой играть эпизодами на каждой части поля. Если денег на билет в цирк нет, то могу предложить купить в кино- они дешевле) Там зрелища больше, правда) Стамбульский финал 3-3 можно пересмотреть или барсуки-валенсия 3:2 в 01. Я не виноват, что мир по хайлайтер живёт, которых от Ювентуса нет)
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Vitalij berko
Ответ Сергей Петлин
Такой футбол третий год и его ничего не оправдывает. Хорош уже про травмы и всё остальное. Нет совсем идей у "тренера" и нет других причин.
☝️👍
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Сергей Петлин
Ответ Всеволод Бобров
ну я вижу по минусам уже, ну это диагноз, что тут скажешь)
Я не знаю конечно, диагноз или нет, извратов много по жизни, но третий год мы смотрим одно и тоже - полную импотенцию в атаке. И что хуже всего, довольно много людей оправдывают это чем угодно, но только не безыдейностью и трусливостью "тренера".
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Всеволод Бобров
Ответ Сергей Петлин
Как говорит один товарищ - это стиль такой. Весь матч, даже с любым дном, охранять поляка в своей штрафной всей командой, надеясь убежать в контру на мастерстве игроков или занести со штрафного. Я конечно не понимаю любителей (им больше подходит слово мазохисты) такой "игры", но их много среди болельщиков Юве, в чём я убеждаюсь после каждого матча
ну я вижу по минусам уже, ну это диагноз, что тут скажешь)
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Сергей Петлин
Ответ Omar Sivori
Ну Юве выиграл (соответственно и Макс), и все сложнее критиковать Аллегри, а ведь это единственное удовольствие
Это единственное удовольствие?) Вы думаете мне доставляет интерес смотреть на убожество и потом хейтить Макса? Серьёзно?
И ещё, так, для общей информации. Я критикую не результат, а игру команды, если её можно так назвать.
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Сергей Петлин
Ответ Omar Sivori
Неделю страдать придется вам))
Почему?
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Тухель
впервые решил посмотреть на Фиорентину с финала против Молотков. Так ничего не изменилось играют в бей беги, мысли просто 0. Любая команда, в которой игроки умеют думать обыграют этих бесполезных бегунков. Непонятен хайп этой команды. Как Фиорентина играет половина Лиги 1, просто бегают толпой туда сюда без мозгов и тактики.
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