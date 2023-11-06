«Ювентус» оторвался от «Милана» на 4 очка и идет 2-м, отставая от «Интера» на 2 балла
«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» в таблице Серии А.
«Ювентус» победил «Фиорентину» (1:0) в 11-м туре Серии А. Вчера «Интер» выиграл у «Аталанты» (2:1).
«Интер» лидирует в таблице, набрав 28 очков. «Ювентус» идет вторым, имея 26 баллов.
«Милан» отстал от туринцев на 4 очка. Топ-4 замыкает «Наполи» (21).
Далее расположились «Аталанта» (19), «Болонья» (18), «Рома» (17) и «Фиорентина» (17).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я конечно не понимаю любителей (им больше подходит слово мазохисты) такой "игры", но их много среди болельщиков Юве, в чём я убеждаюсь после каждого матча
И ещё, так, для общей информации. Я критикую не результат, а игру команды, если её можно так назвать.