Алонсо сравнялся по подиумам с Простом и вышел на 4-е место в истории «Ф-1»

Гонщик « » вернулся на подиум.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал третьим на Гран-при Сан-Паулу.

Подиум стал для испанца восьмым в новой команде в 2023 году и 106-м в карьере. Фернандо сравнялся с и вышел на четвертую строчку в истории по данному показателю. Опережают Алонсо лишь (197), (155) и Себастьян Феттель (122).

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

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