Алонсо сравнялся по подиумам с Простом и вышел на 4-е место в истории «Ф-1»

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал третьим на Гран-при Сан-Паулу.

Подиум стал для испанца восьмым в новой команде в 2023 году и 106-м в карьере. Фернандо сравнялся с Аленом Простом и вышел на четвертую строчку в истории по данному показателю. Опережают Алонсо лишь Льюис Хэмилтон (197), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

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28 комментариев

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Великий Алонсо
Алонсо надо памятник ставить при жизни после этой гонки, последние несколько кругов это произведение искусства которое войдёт в анналы истории 🙌🙌🙌🙏🙏🙏
+37
-3
+34
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AlKRD
Спасибо деду за победу!
Лучшая борьба за последнее время. Давно не испытывал столько эмоций, спасибо Фернандо
+30
-1
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gaben8800
Официально после сегодняшней гонки. Если вы ненавидите Алонсо, вы ненавидите Формулу.
+21
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+19
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Numunu
Что за лев этот тигр )) Просто бесподобно, браво, Фернандо !
+11
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Daniel End
И это Фернандо на Астоне Ред обогнал это уже просто космос какой-то!
+11
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topsatan
Ответ !Сержант!
Никогда не любил Алонсо, но сегодня отчаянно за него переживал
Можно сказать не сегодня а в этом сезоне, дед все выжимает из ведра
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Alesha_451
Господи как же он хорош
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Jurgen Klinsmann
гонщик дня
+8
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Forever_first
Чемпионский пилотаж!!!
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Alex Sin
Это просто безумие какое-то. Браво дед.
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Paninaro
Ответ Bzz Pvz
Понимаете, Алонсо в 50 лет сравнивается с простом лишь по подиумам, А Макс Ферстаппен в 20 лет сравнивается по победам
У Алонсо такого чудовищного самовоза, как РБ последние 2 сезона, никогда не было.
+7
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+7
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!Сержант!
Никогда не любил Алонсо, но сегодня отчаянно за него переживал
+6
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Zethg95
Ответ Bzz Pvz
Понимаете, Алонсо в 50 лет сравнивается с простом лишь по подиумам, А Макс Ферстаппен в 20 лет сравнивается по победам
Что называется если уж передергивать факты, то по полной. 42-летнему дать 50, а 26-летнему - 20. Браво. Вам надо в пул к Киселеву или Соловьеву на российское ТВ, там таких любят.
+5
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+5
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Ядрёна вошь
Действительно, Великий Фернандо!!
+4
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Vitalii-Just
Ответ -виталик -
Если бы за Алонсо был не Перес а ферстаппен, глотал бы Алонсо пыль
А если дать Алонсо тачку уровня той, на которой ездит Ферстаппен, не думаю, что всё было бы так однозначно в пользу Макса...
+3
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Мадина Уйгурова
При этом будет честны, Льюис и Феттель брали эти подиумы только за счет самовозных машин. Алонсо и Шуми же это пилоты другого уровня
+6
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Grigpar
Ответ Paninaro
У Алонсо такого чудовищного самовоза, как РБ последние 2 сезона, никогда не было.
У Алонсо самовоза вообще никогда не было.
+4
-2
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Grigpar
Гениальный конечно. Бешенный уровень.
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-виталик -
Ответ White Pardus
Вопросов нет, последние пару кругов были шедевральны. Снимаю шляпу. Так просчитать и щёлкнуть по носу РБ - могут только великие)
Если бы за Алонсо был не Перес а ферстаппен, глотал бы Алонсо пыль
+3
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Indygo
Long live the King! Алонсо не уходи никогда, пожалуйста.
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White Pardus
Ответ Великий Алонсо
Алонсо надо памятник ставить при жизни после этой гонки, последние несколько кругов это произведение искусства которое войдёт в анналы истории 🙌🙌🙌🙏🙏🙏
Вопросов нет, последние пару кругов были шедевральны. Снимаю шляпу. Так просчитать и щёлкнуть по носу РБ - могут только великие)
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Илья Такой
Алонсо это Легенда, как там эти обмороки Флегматичен и Якимцев интересно?🤣
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Илья Такой
-виталик- Был бы Алонсо на таком же быке 🚀 как и Макс, так же видел бы задний фонарь последние 30 кругов🤣🤣
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Башмак Нирванов
Очень недурно!
Зачётный пилотаж.
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Митя Коваленко
Ответ Мадина Уйгурова
При этом будет честны, Льюис и Феттель брали эти подиумы только за счет самовозных машин. Алонсо и Шуми же это пилоты другого уровня
вспомни подиумы Феттеля за Торо Россо и Астон Мартин
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