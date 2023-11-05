Алонсо сравнялся по подиумам с Простом и вышел на 4-е место в истории «Ф-1»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум.
Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал третьим на Гран-при Сан-Паулу.
Подиум стал для испанца восьмым в новой команде в 2023 году и 106-м в карьере. Фернандо сравнялся с Аленом Простом и вышел на четвертую строчку в истории по данному показателю. Опережают Алонсо лишь Льюис Хэмилтон (197), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).
Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й
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Лучшая борьба за последнее время. Давно не испытывал столько эмоций, спасибо Фернандо
Зачётный пилотаж.